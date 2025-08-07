Sedikitnya delapan orang, termasuk lima personel keamanan dan tiga warga sipil, tewas dalam beberapa serangan yang diduga dilakukan oleh militan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan barat laut, menurut konfirmasi pejabat pada hari Rabu.

Di distrik Karak, militan menyerang kendaraan yang membawa personel paramiliter Frontier Corps. Tiga tentara dan sopir mereka tewas, menurut pernyataan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi.

Secara terpisah, di distrik Peshawar, penyerang menyerang kendaraan lain pada Selasa malam, menewaskan tiga orang, termasuk Inspektur Polisi Ali Hussain.

Dalam insiden ketiga, seorang anggota Frontier Corps bernama Attaullah ditembak mati oleh orang bersenjata tak dikenal saat sedang cuti di Lakki Marwat.

Kekerasan meningkat baru-baru ini di distrik Khyber Pakhtunkhwa yang berbatasan dengan Afghanistan, termasuk distrik suku North Waziristan, South Waziristan, Khyber, dan Bajaur.