ASIA
2 menit membaca
Serangan militan di wilayah barat laut Pakistan menewaskan 8 orang, termasuk personel keamanan
Militan yang diduga melakukan serangan di distrik Peshawar, Karak, dan Lakki Marwat di provinsi Khyber Pakhtunkhwa bagian barat laut
Serangan militan di wilayah barat laut Pakistan menewaskan 8 orang, termasuk personel keamanan
Seorang petugas polisi memegang senapan mesin dengan teropong panas terpasang di pinggiran Peshawar, Pakistan. / Reuters
11 jam yang lalu

Sedikitnya delapan orang, termasuk lima personel keamanan dan tiga warga sipil, tewas dalam beberapa serangan yang diduga dilakukan oleh militan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan barat laut, menurut konfirmasi pejabat pada hari Rabu.

Di distrik Karak, militan menyerang kendaraan yang membawa personel paramiliter Frontier Corps. Tiga tentara dan sopir mereka tewas, menurut pernyataan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi.

Secara terpisah, di distrik Peshawar, penyerang menyerang kendaraan lain pada Selasa malam, menewaskan tiga orang, termasuk Inspektur Polisi Ali Hussain.

Dalam insiden ketiga, seorang anggota Frontier Corps bernama Attaullah ditembak mati oleh orang bersenjata tak dikenal saat sedang cuti di Lakki Marwat.

Kekerasan meningkat baru-baru ini di distrik Khyber Pakhtunkhwa yang berbatasan dengan Afghanistan, termasuk distrik suku North Waziristan, South Waziristan, Khyber, dan Bajaur.

Direkomendasikan
TerkaitTRT Global - Serangan militan terbaru tewaskan setidaknya lima orang di Pakistan

Menurut lembaga think tank yang berbasis di Islamabad, Pakistan Institute for Conflict and Security Studies, terjadi 82 serangan militan dan puluhan operasi keamanan di seluruh negeri pada bulan Juli, yang mengakibatkan 215 korban jiwa, termasuk 37 personel keamanan, 124 militan, dan 54 warga sipil.

Selain itu, 199 orang terluka, termasuk 107 warga sipil, 56 personel keamanan, dan 35 militan.

Islamabad terus menuduh Kabul gagal mencegah militan dari kelompok terlarang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), sebuah konglomerasi berbagai kelompok militan, untuk melakukan serangan di Pakistan dan kemudian mencari perlindungan di Afghanistan.

Afghanistan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan kembali komitmennya untuk tidak mengizinkan operasi militan lintas batas.

SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us