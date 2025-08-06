Direktorat Reserse Kriminal Ekonomi Nasional mengumumkan pada Selasa, Gibran Huzaifah, co-founder sekaligus mantan CEO eFishery, telah ditangkap bersama dua mantan eksekutif lainnya atas dugaan penipuan dana investasi. Ketiganya ditahan sejak 31 Juli dalam kasus yang menyoroti manipulasi laporan keuangan di perusahaan agritech tersebut.

eFishery, startup yang dikenal sebagai perusahaan teknologi senilai US$1,4 miliar, mengklaim sebagai platform inovatif yang menyediakan layanan pakan, pembiayaan, dan pasar untuk petani ikan dan udang secara online. Namun, kepercayaan publik mulai melemah pada akhir tahun 2024 setelah laporan adanya ketidaksesuaian dalam pendapatan perusahaan.

“Ketiganya bekerja sama melakukan penipuan dan penggelapan dalam proses investasi dengan membengkakkan pendapatan dan laba perusahaan,” kata Helfi dalam konferensi pers pada Selasa.

Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa sekitar Rp15 miliar (setara $915.499) telah dikorupsi dari perusahaan tersebut. “Proses penyidikan masih berjalan, termasuk audit menyeluruh atas laporan keuangan dan penggunaan dana,” tambah Helfi.

Manipulasi laporan keuangan