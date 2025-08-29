Pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara baru di ibu kota Yaman, Sanaa, menurut pernyataan militer.

Dalam pernyataan militer pada hari Kamis, disebutkan bahwa serangan tersebut menargetkan sasaran militer Houthi di Sanaa, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Media Israel melaporkan bahwa serangan terjadi saat pemimpin Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, sedang menyampaikan pidato yang tetap berlangsung tanpa gangguan.

Menurut harian Yedioth Ahronoth, salah satu target serangan adalah pertemuan pejabat senior Houthi.

Televisi yang dikelola Houthi, Al-Masirah TV, mengonfirmasi serangan Israel di Sanaa, namun tidak memberikan rincian tentang target atau korban.