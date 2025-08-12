Bagi serigala di Tibet, “antelope robot” pertama China mungkin terlihat sama menggoda seperti kawanan asli yang berkeliaran di tundra yang kasar. Namun, “makhluk” ini adalah bagian dari pengawasan Beijing yang kini bahkan menjangkau daerah paling terpencil.

Dengan mata yang menyerupai rusa betina dan bulu cokelat tebal, robot ruminansia ini hampir tidak bisa dibedakan dari antelope asli. Dalam rekaman yang ditampilkan oleh kantor berita resmi China, Xinhua, robot ini menggunakan teknologi 5G dan kecerdasan buatan (AI) untuk memindai dataran tinggi Hoh Xil dengan sensornya.

Robot antelope ini dikembangkan oleh Xinhua, Akademi Ilmu Pengetahuan China, dan perusahaan DEEP Robotics yang berbasis di Hangzhou. Dilengkapi dengan konektivitas 5G dan sistem penglihatan berbasis AI, robot ini mampu memantau secara real-time perilaku migrasi, makan, dan kawin dari spesies antelope langka yang endemik di Tibet.

