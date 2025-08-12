Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Senin bahwa ia telah menandatangani perintah eksekutif untuk memperpanjang penangguhan tarif terhadap China selama 90 hari lagi.

"Semua elemen lain dari Kesepakatan akan tetap sama. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!" kata Trump di Truth Social pada hari Senin.

Menurut perintah tersebut, AS akan mempertahankan penangguhan tarif yang lebih tinggi pada impor China hingga 10 November. Tarif timbal balik sebesar 10 persen tetap berlaku selama masa penangguhan ini.

Langkah ini dilakukan setelah laporan sebelumnya oleh Wall Street Journal dan CNBC yang menyebutkan bahwa Trump telah menandatangani perintah tersebut, mengutip pejabat administrasi.

Kementerian Perdagangan China juga menyatakan bahwa mereka menangguhkan tarif pada barang-barang AS selama 90 hari. Namun, China akan tetap memberlakukan tarif sebesar 10 persen pada barang-barang AS, menurut pernyataan tersebut, dan akan mengambil langkah untuk mengatasi hambatan non-tarif yang dihadapi produk-produk Amerika.

Gencatan senjata yang rapuh

Meskipun kedua negara mencapai kesepakatan untuk meredakan ketegangan setelah pembicaraan tingkat tinggi di Jenewa pada bulan Mei, de-eskalasi ini masih rapuh.

Pada bulan Juni, pejabat ekonomi utama berkumpul di London saat muncul ketidaksepakatan, dan pejabat AS menuduh mitra mereka melanggar kesepakatan. Para pembuat kebijakan bertemu lagi di Stockholm bulan lalu.

Utusan perdagangan AS, Jamieson Greer, mengatakan bulan lalu bahwa Trump akan memiliki "keputusan akhir" terkait perpanjangan ini.

Trump menyatakan dalam sebuah unggahan media sosial pada Minggu malam bahwa ia berharap China akan "segera melipatgandakan pesanan kedelai mereka," menambahkan bahwa ini akan menjadi cara untuk menyeimbangkan perdagangan dengan Amerika Serikat.