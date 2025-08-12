BISNIS DAN TEKNOLOGI
Trump tandatangani perintah untuk memperpanjang tarif pada China selama 90 hari
Kementerian Perdagangan China juga mengumumkan penghentian tarif atas barang-barang AS selama 90 hari, tetapi akan mempertahankan tarif sebelumnya sebesar 10 persen.
Trump juga mengatakan bahwa impor emas tidak akan dikenakan tarif tambahan, tanpa memberikan detail lebih lanjut. / AP
14 jam yang lalu

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Senin bahwa ia telah menandatangani perintah eksekutif untuk memperpanjang penangguhan tarif terhadap China selama 90 hari lagi.

"Semua elemen lain dari Kesepakatan akan tetap sama. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!" kata Trump di Truth Social pada hari Senin.

Menurut perintah tersebut, AS akan mempertahankan penangguhan tarif yang lebih tinggi pada impor China hingga 10 November. Tarif timbal balik sebesar 10 persen tetap berlaku selama masa penangguhan ini.

Langkah ini dilakukan setelah laporan sebelumnya oleh Wall Street Journal dan CNBC yang menyebutkan bahwa Trump telah menandatangani perintah tersebut, mengutip pejabat administrasi.

Kementerian Perdagangan China juga menyatakan bahwa mereka menangguhkan tarif pada barang-barang AS selama 90 hari. Namun, China akan tetap memberlakukan tarif sebesar 10 persen pada barang-barang AS, menurut pernyataan tersebut, dan akan mengambil langkah untuk mengatasi hambatan non-tarif yang dihadapi produk-produk Amerika.

TerkaitTRT Global - AS mempertahankan tarif terhadap China saat Trump menyatakan kesepakatan dagang 'selesai'

Gencatan senjata yang rapuh

Meskipun kedua negara mencapai kesepakatan untuk meredakan ketegangan setelah pembicaraan tingkat tinggi di Jenewa pada bulan Mei, de-eskalasi ini masih rapuh.

Pada bulan Juni, pejabat ekonomi utama berkumpul di London saat muncul ketidaksepakatan, dan pejabat AS menuduh mitra mereka melanggar kesepakatan. Para pembuat kebijakan bertemu lagi di Stockholm bulan lalu.

Utusan perdagangan AS, Jamieson Greer, mengatakan bulan lalu bahwa Trump akan memiliki "keputusan akhir" terkait perpanjangan ini.

Trump menyatakan dalam sebuah unggahan media sosial pada Minggu malam bahwa ia berharap China akan "segera melipatgandakan pesanan kedelai mereka," menambahkan bahwa ini akan menjadi cara untuk menyeimbangkan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Untuk saat ini, perpanjangan gencatan senjata berarti tarif AS pada barang-barang China tahun ini tetap sebesar 30 persen.

Di bawah de-eskalasi ini, tarif timbal balik Beijing pada produk-produk AS tetap sebesar 10 persen.

Sejak kembali menjabat sebagai presiden pada Januari, Trump telah memberlakukan tarif "timbal balik" sebesar 10 persen pada hampir semua mitra dagang, yang ditujukan untuk mengatasi praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh Washington.

Tarif ini meningkat ke berbagai tingkat yang lebih tinggi pada Kamis lalu untuk puluhan negara.

Mitra utama seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan kini menghadapi bea masuk AS sebesar 15 persen pada banyak produk, sementara tarif ini mencapai 41 persen untuk Suriah.

Tarif "timbal balik" ini tidak mencakup sektor-sektor yang telah ditargetkan secara terpisah, seperti baja dan aluminium, serta sektor yang sedang diselidiki, seperti farmasi dan semikonduktor.

Tarif ini juga diharapkan tidak mencakup emas, meskipun klarifikasi dari otoritas bea cukai AS yang dipublikasikan minggu lalu menimbulkan kekhawatiran bahwa beberapa batang emas tertentu mungkin tetap menjadi target.

Trump pada hari Senin mengatakan bahwa impor emas tidak akan menghadapi tarif tambahan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Presiden AS juga menargetkan negara-negara tertentu secara terpisah seperti Brasil terkait persidangan mantan presiden Jair Bolsonaro, yang dituduh merencanakan kudeta, dan India terkait pembelian minyak Rusia.

Kanada dan Meksiko berada di bawah rezim tarif yang berbeda.

SUMBER:AFP
