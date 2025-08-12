BISNIS DAN TEKNOLOGI
1 menit membaca
Dana kekayaan senilai $2 triliun Norwegia menarik investasi dari Israel karena kekhawatiran atas Gaza dan Tepi Barat
Setelah meninjau hubungannya dengan militer Israel, cabang bank sentral Norwegia mengatakan dalam beberapa hari terakhir bahwa mereka telah menarik diri dari 11 perusahaan Israel.
Dana kekayaan senilai $2 triliun Norwegia menarik investasi dari Israel karena kekhawatiran atas Gaza dan Tepi Barat
Dana tersebut mengatakan, "Posisi-posisi ini telah terjual habis sepenuhnya." / Foto: Reuters
13 jam yang lalu

Dana kekayaan negara Norwegia senilai $2 triliun mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua kontrak dengan manajer aset yang menangani investasi di Israel dan telah melepas sebagian portofolionya di negara tersebut terkait situasi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Pengumuman ini mengikuti tinjauan mendesak yang diluncurkan pekan lalu setelah laporan media mengungkapkan bahwa dana tersebut memiliki saham di sebuah grup mesin jet Israel yang menyediakan layanan untuk angkatan bersenjata Israel, termasuk pemeliharaan pesawat tempur.

Dana tersebut, yang merupakan bagian dari bank sentral Norwegia, memegang saham di 61 perusahaan Israel per 30 Juni. Dalam beberapa hari terakhir, dana ini telah melepas saham di 11 perusahaan tersebut, menurut pernyataan yang dirilis pada hari Senin.

Direkomendasikan

"Kami kini telah sepenuhnya menjual semua posisi tersebut," kata pihak dana, seraya menambahkan bahwa mereka terus meninjau perusahaan-perusahaan Israel untuk kemungkinan pelepasan lebih lanjut.

Parlemen Norwegia pada bulan Juni menolak proposal agar dana tersebut melepas semua investasi di perusahaan yang beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki.

TerkaitTRT Global - Norwegia secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan Negara Palestina
SUMBER:Reuters
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us