BISNIS DAN TEKNOLOGI
3 menit membaca
Indonesia siapkan ‘dana AI berdaulat’ untuk perkuat posisi teknologi regional
Pemerintah Indonesia membuka konsultasi publik dan merancang dana AI berdaulat untuk dorong kedaulatan teknologi, penguatan riset, regulasi, dan pengembangan talenta digital di tengah pesatnya transformasi digital kawasan.
Indonesia siapkan ‘dana AI berdaulat’ untuk perkuat posisi teknologi regional
Wamen Komunikasi Nezar Patria saat menyampaikan rencana Roadmap AI dalam siaran pers resmi. / Reuters
14 jam yang lalu

Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan dana kecerdasan buatan (AI) berdaulat sebagai langkah strategis besar untuk menjadikan negara ini pusat teknologi AI di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kini tidak hanya merancang dana AI berdaulat, tetapi juga secara resmi membuka konsultasi publik untuk menyempurnakan Buku Putih Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial (AI) dan Konsep Pedoman Etika AI

Dokumen strategis tersebut bertujuan memastikan bahwa kebijakan AI Indonesia dibentuk secara inklusif, komprehensif, dan akuntabel, melibatkan para pihak dari berbagai sektor. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), melalui Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, menyatakan bahwa konsultasi ini merupakan tahap krusial sebelum dokumen difinalisasi.

Langkah ini selaras dengan Rencana Aksi Nasional AI yang kini tengah disusun dan dikonsultasikan secara terbuka. Proses penyusunan dokumen tersebut telah melibatkan 443 peserta lintas sektor, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, pelaku industri, organisasi masyarakat, dan media. 

Dana berdaulat dan kerja sama multisektor

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah mengusulkan pembentukan dana AI berdaulat (sovereign AI fund) yang akan dikelola oleh Danantara Indonesia—lembaga pengelola kekayaan negara dengan aset lebih dari $900 miliar. Dana ini ditargetkan mulai beroperasi pada periode 2027–2029 dan akan menggunakan skema pembiayaan publik-swasta untuk mendukung proyek-proyek AI strategis.

Indonesia memiliki hampir 200 juta pengguna internet aktif dan ekonomi digital senilai $44 miliar pada 2022, mengungguli gabungan ekonomi digital Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

Menurut laporan Boston Consulting Group memperkirakan AI dapat menambah kontribusi PDB ASEAN antara 2,3 persen hingga 3,1 persen pada 2027, dengan Indonesia diproyeksikan mengalami dampak terbesar secara absolut.

Direkomendasikan

Namun, strategi ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan: kekurangan talenta, minimnya dana riset (hanya 0,24 persen dari PDB), kesenjangan konektivitas di luar kota besar, serta risiko disinformasi dan kebocoran data. Sebagai solusinya, pemerintah mendorong pemberian insentif fiskal bagi investor lokal, pembangunan pusat riset, serta penguatan klaster komputasi nasional.

Masukan strategis dari pemain industri seperti Huawei dan GoTo turut memperkaya dokumen ini, mencakup kebutuhan infrastruktur, pengembangan talenta digital, dan regulasi.

Dalam siaran pers resmi pada Kamis, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa finalisasi Rencana Aksi AI beserta Peraturan Presiden yang mengatur keamanan dan keselamatan AI ditargetkan selesai pada akhir September 2025.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, juga menyatakan rancangan Peta Jalan AI yang meliputi Peraturan Presiden (Perpres) akan masuk dalam tahap konsultasi publik dalam waktu dekat.

"Memang ada 2 rancangan, yang tadi adalah Peta Jalan, termasuk dengan buku putihnya. Satu lagi adalah rancangan Perpres untuk safety and security, keamanan dan keselamatan AI. Jadi ada dua set yang dalam waktu dekat ini kita akan lakukan konsultasi publik," kata Edwin.

Jika seluruh strategi ini dijalankan dengan baik, Indonesia tidak hanya akan menjadi pengguna AI, tetapi juga produsen dan inovator utama dalam peta teknologi global dekade mendatang.

TerkaitTRT Global - Indonesia siapkan roadmap AI nasional, incar investasi global dan dominasi teknologi regional
SUMBER:TRT Indonesia
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us