Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan dana kecerdasan buatan (AI) berdaulat sebagai langkah strategis besar untuk menjadikan negara ini pusat teknologi AI di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kini tidak hanya merancang dana AI berdaulat, tetapi juga secara resmi membuka konsultasi publik untuk menyempurnakan Buku Putih Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial (AI) dan Konsep Pedoman Etika AI.

Dokumen strategis tersebut bertujuan memastikan bahwa kebijakan AI Indonesia dibentuk secara inklusif, komprehensif, dan akuntabel, melibatkan para pihak dari berbagai sektor. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), melalui Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, menyatakan bahwa konsultasi ini merupakan tahap krusial sebelum dokumen difinalisasi.

Langkah ini selaras dengan Rencana Aksi Nasional AI yang kini tengah disusun dan dikonsultasikan secara terbuka. Proses penyusunan dokumen tersebut telah melibatkan 443 peserta lintas sektor, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, pelaku industri, organisasi masyarakat, dan media.

Dana berdaulat dan kerja sama multisektor

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah mengusulkan pembentukan dana AI berdaulat (sovereign AI fund) yang akan dikelola oleh Danantara Indonesia —lembaga pengelola kekayaan negara dengan aset lebih dari $900 miliar. Dana ini ditargetkan mulai beroperasi pada periode 2027–2029 dan akan menggunakan skema pembiayaan publik-swasta untuk mendukung proyek-proyek AI strategis.

Indonesia memiliki hampir 200 juta pengguna internet aktif dan ekonomi digital senilai $44 miliar pada 2022, mengungguli gabungan ekonomi digital Thailand, Vietnam, dan Malaysia.