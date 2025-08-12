Miliarder teknologi Elon Musk menuduh Apple melakukan pelanggaran antitrust dengan dugaan membuat perusahaan kecerdasan buatan selain OpenAI tidak mungkin mencapai posisi nomor satu di peringkat App Store milik Apple. Musk menyebut tindakan ini sebagai "pelanggaran antitrust yang tegas."
"xAI akan mengambil tindakan hukum segera," ujar Musk dalam unggahan di X pada hari Senin.
Hingga saat ini, xAI, Apple, dan OpenAI belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.
Sebelumnya pada hari yang sama, Musk yang juga CEO Tesla mempertanyakan praktik pemilihan aplikasi unggulan di App Store milik Apple.
“Hai @Apple App Store, kenapa kalian menolak menempatkan X atau Grok di bagian 'Harus Punya', padahal X adalah aplikasi berita nomor 1 di dunia dan Grok berada di peringkat 5 di antara semua aplikasi? Apakah ini soal politik?” tulis Musk dalam unggahan lain di platform media sosial tersebut.