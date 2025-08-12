BISNIS DAN TEKNOLOGI
Musk mengatakan xAI akan menggugat Apple karena perlakuan tidak adil terhadap aplikasi
Elon Musk menuduh Apple memblokir pesaing AI untuk menduduki posisi teratas di App Store dan mempertanyakan mengapa aplikasinya tidak masuk meski peringkatnya tinggi di seluruh dunia.
Bos Tesla mempertanyakan apakah Apple bermain politik dengan peringkat dan visibilitas aplikasi AI. / Reuters
14 jam yang lalu

Miliarder teknologi Elon Musk menuduh Apple melakukan pelanggaran antitrust dengan dugaan membuat perusahaan kecerdasan buatan selain OpenAI tidak mungkin mencapai posisi nomor satu di peringkat App Store milik Apple. Musk menyebut tindakan ini sebagai "pelanggaran antitrust yang tegas."

"xAI akan mengambil tindakan hukum segera," ujar Musk dalam unggahan di X pada hari Senin.

Hingga saat ini, xAI, Apple, dan OpenAI belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.

Sebelumnya pada hari yang sama, Musk yang juga CEO Tesla mempertanyakan praktik pemilihan aplikasi unggulan di App Store milik Apple.

“Hai @Apple App Store, kenapa kalian menolak menempatkan X atau Grok di bagian 'Harus Punya', padahal X adalah aplikasi berita nomor 1 di dunia dan Grok berada di peringkat 5 di antara semua aplikasi? Apakah ini soal politik?” tulis Musk dalam unggahan lain di platform media sosial tersebut.

SUMBER:Reuters
