Miliarder teknologi Elon Musk menuduh Apple melakukan pelanggaran antitrust dengan dugaan membuat perusahaan kecerdasan buatan selain OpenAI tidak mungkin mencapai posisi nomor satu di peringkat App Store milik Apple. Musk menyebut tindakan ini sebagai "pelanggaran antitrust yang tegas."

"xAI akan mengambil tindakan hukum segera," ujar Musk dalam unggahan di X pada hari Senin.

Hingga saat ini, xAI, Apple, dan OpenAI belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.