Proyek tembaga dan emas Reko Diq Pakistan mendapatkan dukungan ADB senilai $410 juta
Reko Diq diproyeksikan menjadi tambang tembaga terbesar kelima di dunia, memproduksi logam yang esensial untuk kabel, motor listrik, dan teknologi energi terbarukan.
Tembaga-emas Pakistan / AP
24 Agustus 2025

Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyetujui paket pembiayaan senilai $410 juta untuk mendukung pengembangan tambang tembaga dan emas Reko Diq di Pakistan pada hari Jumat, seiring dengan meningkatnya minat asing terhadap deposit mineral langka di negara tersebut.

Proyek tambang terbuka yang berpotensi sangat menguntungkan di Provinsi Balochistan, Pakistan, ini bertujuan untuk mengembangkan salah satu deposit tembaga dan emas terbesar yang belum dimanfaatkan di dunia, dengan produksi yang diharapkan dimulai pada tahun 2028.

Selama beberapa dekade, Pakistan telah menghadapi pemberontakan separatis di provinsi selatan yang kaya mineral ini, di mana proyek-proyek energi yang didukung asing—sebagian besar dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok—sering menjadi sasaran serangan.

Paket ADB mencakup pinjaman sebesar $300 juta kepada perusahaan Kanada, Barrick, dan jaminan kredit senilai $110 juta untuk pemerintah lokal.

Setelah selesai, Reko Diq diproyeksikan menjadi tambang tembaga terbesar kelima di dunia, menghasilkan logam yang penting untuk kabel, motor listrik, dan teknologi energi terbarukan.

"Reko Diq akan membantu rantai pasokan mineral kritis, sekaligus mendorong transisi energi bersih dan inovasi digital," kata Presiden ADB, Masato Kanda, dalam sebuah pernyataan.

Kanda menyebut paket tersebut sebagai "pengubah permainan bagi Pakistan... yang mendukung transisi negara menuju ekonomi yang lebih tangguh dan beragam."

Aktivis telah mengkritik proyek Reko Diq di Balochistan, di mana pemberontakan sebagian dipicu oleh ketidakpuasan atas pembagian hasil dari eksploitasi sumber daya alam.

Meskipun Balochistan kaya akan hidrokarbon dan mineral, 70 persen dari 15 juta penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Tiga lusin kelompok masyarakat sipil menyerukan kepada ADB serta International Finance Corporation untuk menunda investasi di tambang Reko Diq.

Barrick membela praktik penambangannya dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email kepada AFP.

"Barrick berkomitmen untuk penambangan yang bertanggung jawab dan berbagi manfaat dari operasinya dengan pemangku kepentingan lokal dan mitra, berdasarkan keterlibatan yang terbuka dan transparan serta standar lingkungan dan sosial tertinggi," kata perusahaan tersebut.

Kepemimpinan militer Pakistan dalam beberapa bulan terakhir telah mempromosikan potensi negara tersebut sebagai pusat mineral dan mineral langka, sambil membahas tarif perdagangan dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Pejabat Pakistan telah lama mempromosikan proyek Reko Diq sebagai landasan strategi kebangkitan ekonomi negara.

SUMBER:AFP
