Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyetujui paket pembiayaan senilai $410 juta untuk mendukung pengembangan tambang tembaga dan emas Reko Diq di Pakistan pada hari Jumat, seiring dengan meningkatnya minat asing terhadap deposit mineral langka di negara tersebut.

Proyek tambang terbuka yang berpotensi sangat menguntungkan di Provinsi Balochistan, Pakistan, ini bertujuan untuk mengembangkan salah satu deposit tembaga dan emas terbesar yang belum dimanfaatkan di dunia, dengan produksi yang diharapkan dimulai pada tahun 2028.

Selama beberapa dekade, Pakistan telah menghadapi pemberontakan separatis di provinsi selatan yang kaya mineral ini, di mana proyek-proyek energi yang didukung asing—sebagian besar dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok—sering menjadi sasaran serangan.

Paket ADB mencakup pinjaman sebesar $300 juta kepada perusahaan Kanada, Barrick, dan jaminan kredit senilai $110 juta untuk pemerintah lokal.

Setelah selesai, Reko Diq diproyeksikan menjadi tambang tembaga terbesar kelima di dunia, menghasilkan logam yang penting untuk kabel, motor listrik, dan teknologi energi terbarukan.

"Reko Diq akan membantu rantai pasokan mineral kritis, sekaligus mendorong transisi energi bersih dan inovasi digital," kata Presiden ADB, Masato Kanda, dalam sebuah pernyataan.

Kanda menyebut paket tersebut sebagai "pengubah permainan bagi Pakistan... yang mendukung transisi negara menuju ekonomi yang lebih tangguh dan beragam."