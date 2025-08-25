Operator pos di Eropa menghentikan pengiriman paket ke Amerika Serikat setelah pemerintahan Trump mencabut aturan lama yang memungkinkan impor bernilai rendah masuk tanpa bea.

Mulai 29 Agustus, Washington akan menangguhkan pengecualian “de minimis” yang sebelumnya memperbolehkan paket bernilai di bawah 800 dolar AS dikirim dengan dokumen minimal. Dalam aturan baru, sebagian besar paket komersial akan dikenakan tarif serta prosedur bea cukai yang lebih ketat. Hanya surat, dokumen, dan hadiah pribadi di bawah 100 dolar AS yang tetap dikecualikan.

Perubahan ini memicu penghentian layanan secara luas oleh operator nasional, dengan alasan kebingungan mengenai bagaimana sistem baru akan dijalankan.

‘Pertanyaan yang belum terjawab’

Deutsche Post dan DHL Parcel Germany dari Jerman mengumumkan akan berhenti menerima paket dari pelanggan bisnis ke AS mulai 22 Agustus, dengan peringatan adanya “pertanyaan yang belum terjawab” terkait persyaratan data bea cukai dan mekanisme penarikan bea.