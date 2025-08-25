DUNIA
Layanan pos Eropa hentikan pengiriman ke AS setelah pengecualian tarif berakhir
Operator pos di seluruh Eropa — bahkan di luar kawasan — menghentikan pengiriman ke AS dengan alasan kebingungan terkait bea masuk dan persyaratan data baru setelah Washington menghapus ambang batas bebas bea yang telah lama berlaku.
Perubahan tersebut telah memicu penangguhan luas oleh maskapai penerbangan nasional di seluruh Eropa, dengan alasan kebingungan tentang cara kerja sistem baru tersebut. (Foto: AP) / AP
25 Agustus 2025

Operator pos di Eropa menghentikan pengiriman paket ke Amerika Serikat setelah pemerintahan Trump mencabut aturan lama yang memungkinkan impor bernilai rendah masuk tanpa bea.

Mulai 29 Agustus, Washington akan menangguhkan pengecualian “de minimis” yang sebelumnya memperbolehkan paket bernilai di bawah 800 dolar AS dikirim dengan dokumen minimal. Dalam aturan baru, sebagian besar paket komersial akan dikenakan tarif serta prosedur bea cukai yang lebih ketat. Hanya surat, dokumen, dan hadiah pribadi di bawah 100 dolar AS yang tetap dikecualikan.

Perubahan ini memicu penghentian layanan secara luas oleh operator nasional, dengan alasan kebingungan mengenai bagaimana sistem baru akan dijalankan.

‘Pertanyaan yang belum terjawab’

Deutsche Post dan DHL Parcel Germany dari Jerman mengumumkan akan berhenti menerima paket dari pelanggan bisnis ke AS mulai 22 Agustus, dengan peringatan adanya “pertanyaan yang belum terjawab” terkait persyaratan data bea cukai dan mekanisme penarikan bea.

La Poste dari Prancis mengatakan tidak ada waktu yang diberikan kepada operator pos untuk menyiapkan diri, dan hanya hadiah antarindividu di bawah 100 dolar AS yang masih akan dikirimkan.

Royal Mail di Inggris mengonfirmasi akan menarik layanan ekspor bisnis ke AS mulai Selasa, sementara operator pos nasional Austria akan menghentikan pengiriman pada 26 Agustus.

PostNord, yang melayani Swedia dan negara-negara Nordik lainnya, juga menghentikan pengiriman. Operator pos di Selandia Baru, Korea Selatan, dan Australia menyatakan akan menghentikan atau membatasi pengiriman menjelang diberlakukannya aturan baru.

Perubahan kebijakan ini berisiko mengganggu perdagangan elektronik internasional, yang selama ini bergantung pada pengecualian de minimis untuk memindahkan barang bernilai rendah ke AS secara efisien.

Kelompok industri memperingatkan bahwa ketidakpastian seputar proses bea cukai, transmisi data ke otoritas AS, dan metode penarikan bea dapat menyebabkan keterlambatan signifikan serta biaya yang lebih tinggi bagi bisnis maupun konsumen.

SUMBER:TRT World & Agencies
