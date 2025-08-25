Sedikitnya empat orang tewas dan lima lainnya terluka setelah Israel menggempur ibu kota Yaman, Sanaa, dengan menargetkan sejumlah lokasi, termasuk pembangkit listrik dan fasilitas minyak.

Seorang juru bicara kementerian kesehatan di Sanaa melaporkan empat orang meninggal dan 67 orang terluka akibat serangan tersebut, memperbarui jumlah korban sebelumnya.

Sumber keamanan Houthi mengatakan kepada AFP bahwa serangan menargetkan sebuah gedung di pusat kota Sanaa. Sementara itu, televisi kelompok tersebut, Al-Masirah, melaporkan bahwa serangan juga mengenai fasilitas perusahaan minyak serta pembangkit listrik di selatan kota yang sebelumnya sempat dihantam pada Minggu lalu.

Warga Sanaa menyebut serangan mengarah ke wilayah sekitar kompleks kepresidenan, pangkalan rudal, serta pembangkit listrik dan minyak. Militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan ini.

Serangan udara terbaru Israel terjadi hanya beberapa hari setelah Houthi menembakkan amunisi klaster ke arah Israel, menurut laporan media lokal.