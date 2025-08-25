DUNIA
2 menit membaca
Empat tewas dalam serangan udara Israel di ibu kota Yaman, Sanaa
Serangan pertama ke Sanaa sejak 17 Agustus ini terjadi setelah Houthi meluncurkan rudal klaster untuk pertama kalinya.
Empat tewas dalam serangan udara Israel di ibu kota Yaman, Sanaa
Rudal itu adalah munisi cluster — proyektil yang seharusnya meledak menjadi beberapa bahan peledak. / Foto: AP
25 Agustus 2025

Sedikitnya empat orang tewas dan lima lainnya terluka setelah Israel menggempur ibu kota Yaman, Sanaa, dengan menargetkan sejumlah lokasi, termasuk pembangkit listrik dan fasilitas minyak.

Seorang juru bicara kementerian kesehatan di Sanaa melaporkan empat orang meninggal dan 67 orang terluka akibat serangan tersebut, memperbarui jumlah korban sebelumnya.

Sumber keamanan Houthi mengatakan kepada AFP bahwa serangan menargetkan sebuah gedung di pusat kota Sanaa. Sementara itu, televisi kelompok tersebut, Al-Masirah, melaporkan bahwa serangan juga mengenai fasilitas perusahaan minyak serta pembangkit listrik di selatan kota yang sebelumnya sempat dihantam pada Minggu lalu.

Warga Sanaa menyebut serangan mengarah ke wilayah sekitar kompleks kepresidenan, pangkalan rudal, serta pembangkit listrik dan minyak. Militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan ini.

Serangan udara terbaru Israel terjadi hanya beberapa hari setelah Houthi menembakkan amunisi klaster ke arah Israel, menurut laporan media lokal.

Direkomendasikan

Seorang pejabat Angkatan Udara Israel, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan proyektil yang ditembakkan dari Yaman ke Israel pada Jumat malam menandai ancaman baru. Rudal itu adalah amunisi klaster—proyektil yang meledak menjadi banyak bahan peledak kecil.

Penggunaan bom klaster membuat sistem pertahanan Israel lebih sulit untuk mencegatnya.

Selama lebih dari 22 bulan terakhir, Houthi telah meluncurkan rudal dan drone ke arah Israel serta menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Mereka menyatakan aksi itu sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di tengah perang brutal Israel di Gaza.

Sejak awal perang Israel di Gaza pada Oktober 2023, Houthi berulang kali menembakkan rudal dan drone ke arah Israel, dengan alasan mendukung perjuangan Palestina.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us