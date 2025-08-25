DUNIA
1 menit membaca
Trump ancam media AS, wacanakan pencabutan lisensi siaran
Presiden AS Donald Trump mengatakan ia akan “sangat mendukung” jika jaringan televisi ABC dan NBC kehilangan lisensi siaran mereka karena dianggap memberikan liputan yang “bias” terhadap masa kepresidenannya.
Trump ancam media AS, wacanakan pencabutan lisensi siaran
Trump mengatakan media bertindak sebagai “sayap Partai Demokrat” dan lisensi mereka seharusnya dicabut oleh FCC. / AA
25 Agustus 2025

Presiden AS Donald Trump pada hari Minggu menuduh jaringan televisi besar memberikan liputan yang bias dan menyarankan agar mereka kehilangan lisensi siaran mereka.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social, platform media sosial miliknya, Trump mengklaim bahwa stasiun penyiaran ABC dan NBC memberikan liputan yang sangat negatif tentang masa kepresidenannya.

“Meskipun memiliki popularitas yang sangat tinggi dan, menurut banyak orang, termasuk dalam 8 bulan terbaik dalam sejarah kepresidenan, ABC & NBC FAKE NEWS, dua jaringan terburuk dan paling bias dalam sejarah, memberikan saya 97% BERITA BURUK,” tulisnya.

Direkomendasikan

Trump melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa media tersebut bertindak sebagai “perpanjangan tangan Partai Demokrat” dan seharusnya lisensi mereka dicabut oleh Federal Communications Commission (FCC).

“Saya sepenuhnya mendukung hal itu karena mereka sangat bias dan tidak jujur, ancaman nyata bagi Demokrasi kita!!!” tambahnya.

Trump sering mengkritik media arus utama dan apa yang ia sebut sebagai liputan “berita palsu” tentang pemerintahannya.

SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us