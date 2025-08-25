Presiden AS Donald Trump pada hari Minggu menuduh jaringan televisi besar memberikan liputan yang bias dan menyarankan agar mereka kehilangan lisensi siaran mereka.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social, platform media sosial miliknya, Trump mengklaim bahwa stasiun penyiaran ABC dan NBC memberikan liputan yang sangat negatif tentang masa kepresidenannya.

“Meskipun memiliki popularitas yang sangat tinggi dan, menurut banyak orang, termasuk dalam 8 bulan terbaik dalam sejarah kepresidenan, ABC & NBC FAKE NEWS, dua jaringan terburuk dan paling bias dalam sejarah, memberikan saya 97% BERITA BURUK,” tulisnya.