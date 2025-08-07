BISNIS DAN TEKNOLOGI
2 menit membaca
Trump menaikkan total tarif menjadi 50 persen pada India karena membeli minyak Rusia
Tarif baru terkait Rusia terhadap New Delhi akan mulai berlaku dalam 21 hari, sementara tarif 25 persen yang telah diancamkan sebelumnya akan mulai berlaku pada hari Kamis.
Trump menaikkan total tarif menjadi 50 persen pada India karena membeli minyak Rusia
Tarif impor baru yang akan diberlakukan dalam 21 hari dapat membuat total tarif atas barang-barang India mencapai 50 persen. / AP
19 jam yang lalu

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan tarif tambahan sebesar 25 persen pada barang-barang India karena New Delhi terus membeli minyak Rusia, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi perang Moskow di Ukraina.

Tarif ini, yang akan berlaku dalam tiga minggu, ditambahkan di atas bea masuk terpisah sebesar 25 persen yang mulai berlaku pada hari Kamis, menurut teks perintah eksekutif yang dirilis oleh Gedung Putih.

Perintah tersebut juga mengancam potensi sanksi terhadap negara-negara lain yang dianggap "secara langsung atau tidak langsung mengimpor minyak dari Federasi Rusia."

"Jika suatu negara asing membalas terhadap Amerika Serikat sebagai tanggapan atas tindakan ini, saya dapat mengubah perintah ini untuk memastikan efektivitas tindakan yang diperintahkan di sini," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Tarif baru terkait Rusia terhadap India akan mulai berlaku dalam 21 hari, sementara tarif 25 persen yang sudah diumumkan sebelumnya akan mulai berlaku pada hari Kamis.

Direkomendasikan

Pengecualian tetap berlaku untuk barang-barang yang dikenai bea masuk khusus sektor seperti baja dan aluminium, serta kategori lain yang mungkin terkena dampak seperti farmasi.

Trump telah meningkatkan tekanan pada India setelah mengisyaratkan sanksi baru terhadap Moskow jika tidak ada kemajuan menuju kesepakatan damai dengan Kyiv pada hari Jumat, sementara invasi Rusia yang menghancurkan terhadap tetangganya yang pro-Barat terus berlanjut.

Penasihat keamanan nasional India berada di Moskow pada hari Rabu, menurut laporan media di New Delhi, bersamaan dengan kunjungan utusan AS, Steve Witkoff.

Kementerian Luar Negeri India sebelumnya menyatakan bahwa tekanan AS untuk menghentikan pembelian minyak Rusia adalah "tidak adil dan tidak masuk akal" dan bahwa India akan melindungi kepentingannya.

SUMBER:TRT World and Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us