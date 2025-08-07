Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan tarif tambahan sebesar 25 persen pada barang-barang India karena New Delhi terus membeli minyak Rusia, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi perang Moskow di Ukraina.

Tarif ini, yang akan berlaku dalam tiga minggu, ditambahkan di atas bea masuk terpisah sebesar 25 persen yang mulai berlaku pada hari Kamis, menurut teks perintah eksekutif yang dirilis oleh Gedung Putih.

Perintah tersebut juga mengancam potensi sanksi terhadap negara-negara lain yang dianggap "secara langsung atau tidak langsung mengimpor minyak dari Federasi Rusia."

"Jika suatu negara asing membalas terhadap Amerika Serikat sebagai tanggapan atas tindakan ini, saya dapat mengubah perintah ini untuk memastikan efektivitas tindakan yang diperintahkan di sini," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Tarif baru terkait Rusia terhadap India akan mulai berlaku dalam 21 hari, sementara tarif 25 persen yang sudah diumumkan sebelumnya akan mulai berlaku pada hari Kamis.