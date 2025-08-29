Satuan tugas kehutanan Indonesia akan memulai operasi penertiban terhadap tambang yang beroperasi tanpa izin resmi di sekitar 4,27 juta hektar hutan mulai 1 September mendatang.

Langkah ini mengikuti operasi sebelumnya pada Maret lalu, yang menindak produksi kelapa sawit ilegal. Saat itu, personel militer mengambil alih 3,3 juta hektar perkebunan, beberapa di antaranya kemudian diserahkan ke perusahaan negara baru, Agrinas Palma Nusantara.

Febrie Adriansyah, jaksa senior di Kejaksaan Agung sekaligus anggota satuan tugas, mengatakan bahwa pemilik usaha tambang dan perkebunan ilegal akan diperintahkan untuk mengembalikan sebagian keuntungan mereka ke negara.

“Untuk informasi publik, penegakan hukum di kawasan hutan yang dialihkan menjadi perkebunan dan dieksploitasi oleh penambang ini bukan berarti peluncuran proses pidana,” ujar Febrie. “Namun, pengembalian kontrol hutan oleh negara berarti pelaku harus membayar atau mengembalikan semua keuntungan yang diperoleh secara ilegal kepada negara,” tambahnya.