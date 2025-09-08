Puluhan ribu orang turun ke jalan di Brussels pada hari Minggu untuk demonstrasi kedua "Garis Merah untuk Gaza", menyerukan Belgia untuk memutuskan hubungan dengan Israel atas genosida yang terus berlangsung di Gaza.

Menurut polisi, sekitar 70.000 orang berkumpul di Stasiun Utara Brussels sebelum melakukan pawai menuju Jean Rey Square, dekat institusi pan-Eropa, seperti yang dilaporkan media lokal.

Penyelenggara mendesak peserta untuk membawa kartu merah sebagai simbol "kartu merah untuk politisi dan institusi yang memfasilitasi kejahatan perang terhadap rakyat Palestina".

"Meskipun pemerintah federal akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah terhadap Israel pada 2 September, langkah-langkah ini masih jauh dari memenuhi semua kewajiban internasional Belgia," kata Ludo De Brabander, salah satu penyelenggara.