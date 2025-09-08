Amerika Serikat telah memasukkan tiga organisasi hak asasi manusia Palestina yang paling terkemuka ke dalam daftar hitam, dengan alasan bahwa kerja sama mereka dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dalam penyelidikan kejahatan perang terhadap Israel layak mendapatkan hukuman.

Pada hari Kamis, Departemen Keuangan AS menambahkan Al-Haq, Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR), dan Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mezan ke dalam Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir – sebuah alat sanksi yang biasanya digunakan terhadap mereka yang dianggap sebagai 'teroris', pengedar narkoba, atau ancaman keamanan nasional.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan keputusan tersebut, menyatakan bahwa sanksi dijatuhkan karena kelompok-kelompok ini telah "secara langsung terlibat dalam upaya Pengadilan Kriminal Internasional untuk menyelidiki, menangkap, menahan, atau menuntut warga negara Israel tanpa persetujuan Israel."

Namun, alasan Rubio tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.

Berdasarkan prinsip Statuta Roma, organisasi masyarakat sipil berhak untuk menyerahkan bukti kepada ICC, dan yurisdiksi Pengadilan atas kejahatan di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki berasal dari status Palestina sebagai Negara Pihak sejak 2015, bukan dari persetujuan Israel.

Amerika Serikat sendiri bukan pihak dalam Statuta Roma, yang menjelaskan permusuhannya yang sudah lama terhadap Pengadilan setiap kali menyelidiki dugaan kejahatan oleh Washington atau sekutunya.

"Dekrit AS ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam upayanya untuk membungkam suara-suara yang mendokumentasikan dan memantau situasi di lapangan," kata Issam Younis, Direktur Eksekutif Al-Mezan.

"Tujuan mereka jelas: menghentikan kami dari memperjuangkan hak asasi manusia dan memastikan akuntabilitas, tetapi kami tidak akan pernah menghentikan misi kami," kata Younis kepada TRT World dalam konferensi pers pada hari Jumat.

Dokumentasi selama puluhan tahun

Kelompok-kelompok yang dikenai sanksi ini adalah beberapa badan hukum dan advokasi yang paling dihormati di Palestina, yang karya dan laporannya diakui jauh melampaui perbatasan negara yang diduduki tersebut.

Selama beberapa dekade, mereka telah mengumpulkan kesaksian, data forensik, dan pengajuan hukum yang menjadi dasar bagi jaksa untuk menuduh kejahatan perang dan genosida di Gaza.

Tanpa upaya mereka, banyak korban akan memiliki sedikit peluang untuk melihat pengalaman mereka diakui secara resmi di pengadilan.

Al-Haq, yang didirikan di Ramallah pada tahun 1979, adalah salah satu kelompok hak asasi manusia Palestina tertua.

Organisasi ini berada di garis depan dalam mendokumentasikan pelanggaran di Tepi Barat yang diduduki dan telah mengajukan litigasi di pengadilan Eropa terhadap perusahaan dan pejabat yang terlibat dalam pelanggaran Israel.

Israel berulang kali mencoba membungkam kelompok ini, dengan menyebutnya sebagai "organisasi teroris" pada tahun 2021 dan menggerebek kantornya pada tahun berikutnya — sebuah langkah yang ditolak oleh PBB, Uni Eropa, dan LSM internasional, dengan mengatakan bahwa Israel tidak memberikan bukti yang kredibel.

"Dengan melawan rezim kolonial Israel, kami membela tidak hanya korban Palestina tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip hukum internasional untuk korban di mana pun," kata Shawan Jabareen, Direktur Eksekutif Al-Haq.

"Pekerjaan kami legal, damai, dan esensial. Kami akan terus bekerja sama dengan ICC dan mekanisme apa pun yang memberikan keadilan, kebebasan, martabat, dan kesetaraan bagi rakyat kami di tanah mereka," tambah Jabareen kepada TRT World.

Di Gaza, Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR) telah menjadi otoritas terkemuka dalam catatan korban yang terperinci, investigasi lapangan, dan dokumentasi forensik perang Israel yang berulang.

Selain itu, Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mezan berfokus pada pemantauan korban kemanusiaan akibat blokade dan serangan militer yang telah menghancurkan kehidupan sehari-hari di wilayah kantong yang terkepung tersebut.

Bersama-sama, kelompok-kelompok ini telah dengan cermat mengumpulkan kesaksian saksi, berkas medis, bukti forensik, dan data korban.

Sebagian besar materi ini telah diserahkan kepada ICC dan dikutip dalam proses di Mahkamah Internasional (ICJ).

Pekerjaan mereka telah mendukung kasus-kasus yang menyebabkan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan awal tahun ini untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meskipun surat perintah ini menandai yang pertama dalam sejarah, surat perintah ini hanya dapat ditegakkan jika negara-negara anggota ICC bekerja sama, yang berarti banyak hal bergantung pada kemauan politik.