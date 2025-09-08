Indonesia dan Palestina menegaskan komitmen bersama untuk melawan “genosida budaya” Israel di Gaza. Pernyataan tersebut muncul dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kebudayaan Indonesia Fadli Zon dan Menteri Kebudayaan Palestina Imad Abdullah Saleem Hamdan, di forum internasional Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation (CHANDI) 2025 di Bali.

Dalam pertemuan itu, Fadli Zon menekankan bahwa serangan Israel tidak hanya memicu bencana kemanusiaan, tetapi juga merupakan upaya sistematis untuk menghapus identitas budaya Palestina.

“Apa yang terjadi bukan hanya genosida terhadap suatu bangsa, tetapi juga genosida terhadap budayanya dan peradabannya. Penghancuran infrastruktur, situs sejarah, ruang budaya, dan pusat komunitas di Palestina mencerminkan upaya sistematis untuk melemahkan budaya,” ujarnya dikutip oleh Antara News.

Kerja sama budaya

Sebagai tindak lanjut, kedua negara menandatangani Letter of Intent on Culture, membuka peluang kerja sama jangka panjang di bidang kebudayaan. Dokumen tersebut mencakup pengembangan proyek bersama, pertukaran pengetahuan tentang pelestarian warisan, hingga penyelenggaraan pameran, lokakarya, dan pelatihan.