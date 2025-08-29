Presiden Argentina, Javier Milei, balik menyerang lawan politiknya pada Kamis, membela sang adik dari tuduhan bahwa ia dan orang-orang dekatnya mendapat keuntungan dari skema suap di lembaga disabilitas negara.

Dalam pernyataan besar pertamanya terkait skandal korupsi itu, Milei menuding para rivalnya mengatur kampanye fitnah terhadap dirinya dan partainya.

“Operasi pekan ini tidak lebih dari satu lagi dalam daftar panjang intrik ‘kaum kasta’,” kata Milei, menggunakan istilah yang kerap ia sematkan kepada oposisi Peronis berhaluan kiri yang telah mendominasi politik Argentina selama puluhan tahun.

“Seperti semua intrik sebelumnya, ini hanyalah kebohongan lain.”

Krisis yang membelit pemerintah membuat Milei terpojok. Skandal ini berpotensi mengikis dukungan publik bagi partainya tepat ketika manuver politik semakin intens menjelang dua ajang elektoral penting.

Provinsi Buenos Aires — provinsi terpadat di Argentina sekaligus basis kuat oposisi Peronis — akan menggelar pemilihan dewan lokal dan anggota legislatif provinsi pada 7 September.

Sementara itu, pada Oktober mendatang, Argentina akan menggelar pemilu sela nasional, di mana Milei berupaya memperbesar kursi partainya yang saat ini minoritas di Kongres yang dikuasai oposisi.