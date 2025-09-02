Belgia akan secara resmi mengakui Negara Palestina selama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September, demikian diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Belgia.

"Palestina akan diakui oleh Belgia pada sesi PBB! Dan sanksi tegas sedang diberlakukan terhadap pemerintah Israel," tulis Menteri Luar Negeri Maxime Prevot di platform X pada hari Senin.

Sidang Umum PBB akan berlangsung dari tanggal 9 hingga 23 September di New York.

Prancis telah mengumumkan pada bulan Juli bahwa mereka akan mengakui Negara Palestina selama pertemuan tersebut, dengan Presiden Emmanuel Macron menyebut langkah ini sebagai upaya menuju solusi dua negara.

Beberapa negara Barat sejak itu mendesak negara lain untuk mengikuti langkah ini, termasuk Inggris, Kanada, dan Australia.

Prevot menyatakan bahwa keputusan Belgia diambil "dengan mempertimbangkan tragedi kemanusiaan" yang terjadi di Gaza, di mana hampir dua tahun kekerasan Israel telah menyebabkan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut mengungsi dan menciptakan kondisi kelaparan, menurut PBB.