Setidaknya 21.000 anak di Gaza mengalami disabilitas sejak dimulainya serangan Israel pada 7 Oktober 2023, menurut laporan sebuah komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Rabu.

Sekitar 40.500 anak mengalami "cedera baru karena perang" dalam hampir dua tahun sejak perang dimulai, dengan lebih dari separuhnya menjadi penyandang disabilitas, kata Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB.

Dalam tinjauan situasi di wilayah Palestina, komite tersebut menyatakan bahwa perintah evakuasi Israel selama serangan militer di Gaza "sering kali tidak dapat diakses" oleh orang-orang dengan gangguan pendengaran atau penglihatan, sehingga "membuat evakuasi menjadi mustahil".

Dalam konferensi pers, anggota komite Muhannad Al Azzeh memberikan contoh seorang ibu tuli di Rafah yang tewas bersama anak-anaknya karena tidak mengetahui instruksi untuk evakuasi.

"Laporan juga menggambarkan orang-orang dengan disabilitas terpaksa melarikan diri dalam kondisi yang tidak aman dan tidak bermartabat, seperti merangkak melalui pasir atau lumpur tanpa bantuan alat mobilitas," kata komite tersebut.

Pembatasan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza secara tidak proporsional berdampak pada penyandang disabilitas, menurut komite itu.

"Orang-orang dengan disabilitas menghadapi gangguan serius dalam menerima bantuan, membuat banyak dari mereka kekurangan makanan, air bersih, atau sanitasi, dan bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup," tambahnya.

Pembatasan bantuan untuk Gaza

Keputusan untuk memusatkan distribusi bantuan di Gaza juga telah membuat akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang sangat dibutuhkan menjadi jauh lebih sulit, demikian peringatan komite tersebut.

Meskipun Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung oleh AS dan Israel memiliki empat titik distribusi di seluruh wilayah, sistem PBB yang telah digantikannya memiliki sekitar 400 titik distribusi.