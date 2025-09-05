Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif pada Jumat untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi "Departemen Perang," kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt.

Perintah ini pertama kali dilaporkan oleh Fox News, yang menyebut langkah tersebut menghidupkan kembali nama historis yang digunakan hingga 1949, sebelum National Security Act 1947 mereorganisasi militer dengan nama yang berlaku sekarang.

Menurut isi perintah itu, "Departemen Perang" akan menjadi gelar sekunder, sementara Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara resmi akan menyandang tambahan gelar "Menteri Perang."

Arahan tersebut juga memerintahkan Hegseth untuk mengusulkan langkah-langkah legislatif dan eksekutif guna menjadikan perubahan itu permanen.

Instruksi itu mencakup pembaruan papan nama dan situs web Pentagon, termasuk mengganti nama ruang pengarahan pers menjadi "Pentagon War Annex," kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Fox.

“Semua orang tahu kita memiliki sejarah kemenangan luar biasa ketika masih bernama Departemen Perang,” kata Trump kepada wartawan pada 25 Agustus.

Hegseth menyambut langkah ini, menyebutnya sebagai cerminan pergeseran budaya yang lebih luas.

“Kita bukan hanya bertahan, kita juga menyerang,” ujarnya.