PERANG GAZA
2 menit membaca
Hamas siap untuk negosiasi mengenai proposal gencatan senjata Gaza terbaru yang dimediasi AS
Kelompok perlawanan Palestina tersebut menegaskan kesiapannya untuk "segera duduk di meja perundingan".
Hamas siap untuk negosiasi mengenai proposal gencatan senjata Gaza terbaru yang dimediasi AS
Warga Palestina memeriksa lokasi bangunan tempat tinggal yang runtuh, tak lama setelah terkena serangan udara Israel, di Kota Gaza, 7 September 2025. / Reuters
8 September 2025

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan telah menerima usulan gencatan senjata baru dari Amerika Serikat melalui mediator dan menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan negosiasi.

“Kami menerima beberapa ide dari pihak Amerika melalui mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan melalui Telegram pada hari Minggu.

Hamas menyambut baik setiap langkah yang mendukung “upaya untuk menghentikan agresi terhadap rakyat kami”.

Kelompok tersebut menunjukkan kesiapannya untuk “segera duduk di meja perundingan guna membahas pembebasan semua tahanan dengan imbalan deklarasi yang jelas untuk mengakhiri perang dan penarikan penuh (pasukan Israel) dari Jalur Gaza.”

Hamas juga telah menyetujui pembentukan komite Palestina independen untuk mengelola urusan administratif di wilayah tersebut dan menuntut agar Israel memastikan komitmennya terhadap apa yang akan disepakati dalam perjanjian tersebut, “untuk mencegah pengulangan pengalaman masa lalu di mana kesepakatan dicapai tetapi kemudian ditolak atau dibatalkan.”

TerkaitTRT Global - 'Garis merah untuk Gaza': Puluhan ribu orang berunjuk rasa di Brussel untuk menunjukkan solidaritas dengan Palestina

‘Mempertimbangkan secara serius’ usulan Trump: Netanyahu

Direkomendasikan

Hamas mencatat bahwa pada 18 Agustus, mereka menerima usulan dari mediator Mesir dan Qatar berdasarkan usulan Utusan Khusus AS Steve Witkoff, tetapi “pendudukan (Israel) sejauh ini belum merespons dan malah melanjutkan pembantaian serta kampanye pembersihan etnisnya.”

“Oleh karena itu, gerakan Hamas tetap dalam kontak terus-menerus dengan mediator untuk mengembangkan ide-ide ini menjadi kesepakatan komprehensif yang memenuhi tuntutan rakyat kami,” tambahnya.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa ia telah mengajukan proposal untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera di Gaza, mengklaim persetujuan penuh dari pihak Israel. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa mereka masih “mempertimbangkan secara serius” usulan Trump tersebut.

Hamas berulang kali menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan kesepakatan komprehensif dengan Israel untuk membebaskan semua tahanan Israel dengan imbalan tahanan Palestina, mengakhiri perang di Gaza, dan memastikan penarikan penuh pasukan Israel.

Namun, Netanyahu telah menolak usulan semacam itu, dan malah bersikeras pada pengaturan parsial yang memungkinkan dirinya menunda dan memberlakukan syarat-syarat baru pada setiap tahap negosiasi.

TerkaitTRT Global - Hamas setuju untuk menerapkan pemerintahan teknokrat di Gaza
SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us