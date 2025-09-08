Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan telah menerima usulan gencatan senjata baru dari Amerika Serikat melalui mediator dan menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan negosiasi.

“Kami menerima beberapa ide dari pihak Amerika melalui mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan melalui Telegram pada hari Minggu.

Hamas menyambut baik setiap langkah yang mendukung “upaya untuk menghentikan agresi terhadap rakyat kami”.

Kelompok tersebut menunjukkan kesiapannya untuk “segera duduk di meja perundingan guna membahas pembebasan semua tahanan dengan imbalan deklarasi yang jelas untuk mengakhiri perang dan penarikan penuh (pasukan Israel) dari Jalur Gaza.”

Hamas juga telah menyetujui pembentukan komite Palestina independen untuk mengelola urusan administratif di wilayah tersebut dan menuntut agar Israel memastikan komitmennya terhadap apa yang akan disepakati dalam perjanjian tersebut, “untuk mencegah pengulangan pengalaman masa lalu di mana kesepakatan dicapai tetapi kemudian ditolak atau dibatalkan.”

