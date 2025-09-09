Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada hari Senin menyatakan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk mengadakan pemilu parlemen dan presiden dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya perang Israel di Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di London dengan Menteri Luar Negeri Inggris yang baru diangkat, Yvette Cooper. Pertemuan ini membahas “perkembangan terbaru di wilayah Palestina yang diduduki dan hubungan bilateral antara Negara Palestina dan Inggris,” menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa.
Abbas menegaskan kembali prioritas Palestina saat ini: “Gencatan senjata segera dan permanen, memastikan akses penuh bantuan kemanusiaan ke Gaza, pembebasan sandera dan tahanan, penarikan pasukan pendudukan, serta dimulainya pemulihan dan rekonstruksi awal.”
Ia memuji “keputusan bersejarah Inggris untuk mengumumkan niatnya mengakui Negara Palestina sebelum konferensi perdamaian internasional mendatang di New York akhir bulan ini,” yang digambarkannya sebagai “langkah korektif terhadap ketidakadilan sejarah dan pembukaan cakrawala baru untuk mencapai perdamaian.”
Beberapa negara Barat lainnya, termasuk Belgia, Prancis, Australia, dan Kanada, juga sedang mempersiapkan untuk mengakui Negara Palestina selama pertemuan Majelis Umum PBB bulan ini.
Abbas menyatakan bahwa “setiap pihak atau kandidat yang ingin berpartisipasi dalam pemilu harus mematuhi program politik dan komitmen internasional Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), legitimasi internasional, serta prinsip satu otoritas, satu hukum, dan satu kekuatan keamanan yang sah.”
Reset politik Palestina
Pada awal 2021, Abbas mengeluarkan dekrit untuk mengadakan pemilu legislatif, presiden, dan Dewan Nasional Palestina, tetapi hingga kini belum ada yang terlaksana.
Pada bulan Juli, Abbas memutuskan untuk mengadakan pemilu Dewan Nasional Palestina sebelum akhir 2025, yang pertama sejak sesi perdananya di Yerusalem pada tahun 1964. Hukum Dasar PLO menetapkan bahwa Dewan Nasional adalah otoritas tertinggi organisasi tersebut, yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, rencana, dan programnya.
Abbas juga membahas upaya untuk mencapai gencatan senjata “segera dan permanen” di Gaza serta perkembangan terbaru terkait isu Palestina dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Pertemuan tersebut berlangsung di London, tempat Abbas tiba pada hari Minggu untuk kunjungan kenegaraan selama tiga hari, menurut Wafa.
Kedua pemimpin tersebut meninjau perkembangan terbaru di wilayah Palestina yang diduduki, selain hubungan bilateral antara Palestina dan Inggris.
Pemimpin Palestina tersebut menekankan “perlunya menghentikan semua pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, ekspansi permukiman, kekerasan pemukim, dan kebijakan aneksasi di Tepi Barat, memastikan pelepasan pendapatan pajak Palestina yang ditahan (sekitar $3 miliar), serta menghentikan serangan terhadap situs suci Islam dan Kristen.”
Ia menyampaikan “penghargaan mendalam kepada Perdana Menteri Starmer dan upaya signifikan yang dilakukannya untuk perdamaian,” serta berterima kasih atas “posisi pemerintah Inggris yang terus mendukung gencatan senjata yang berkelanjutan, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, penolakan terhadap ekspansi permukiman, kekerasan pemukim, dan aneksasi, serta kerja serius menuju implementasi solusi dua negara.”
Abbas menegaskan kembali bahwa “Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Palestina, yang akan mengambil tanggung jawab penuh di sana dengan dukungan Arab dan internasional, dengan komite administratif mulai menjalankan tugasnya segera setelah perang berakhir.”