Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada hari Senin menyatakan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk mengadakan pemilu parlemen dan presiden dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya perang Israel di Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di London dengan Menteri Luar Negeri Inggris yang baru diangkat, Yvette Cooper. Pertemuan ini membahas “perkembangan terbaru di wilayah Palestina yang diduduki dan hubungan bilateral antara Negara Palestina dan Inggris,” menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa.

Abbas menegaskan kembali prioritas Palestina saat ini: “Gencatan senjata segera dan permanen, memastikan akses penuh bantuan kemanusiaan ke Gaza, pembebasan sandera dan tahanan, penarikan pasukan pendudukan, serta dimulainya pemulihan dan rekonstruksi awal.”

Ia memuji “keputusan bersejarah Inggris untuk mengumumkan niatnya mengakui Negara Palestina sebelum konferensi perdamaian internasional mendatang di New York akhir bulan ini,” yang digambarkannya sebagai “langkah korektif terhadap ketidakadilan sejarah dan pembukaan cakrawala baru untuk mencapai perdamaian.”

Beberapa negara Barat lainnya, termasuk Belgia, Prancis, Australia, dan Kanada, juga sedang mempersiapkan untuk mengakui Negara Palestina selama pertemuan Majelis Umum PBB bulan ini.

Abbas menyatakan bahwa “setiap pihak atau kandidat yang ingin berpartisipasi dalam pemilu harus mematuhi program politik dan komitmen internasional Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), legitimasi internasional, serta prinsip satu otoritas, satu hukum, dan satu kekuatan keamanan yang sah.”

Reset politik Palestina

Pada awal 2021, Abbas mengeluarkan dekrit untuk mengadakan pemilu legislatif, presiden, dan Dewan Nasional Palestina, tetapi hingga kini belum ada yang terlaksana.