Sejumlah organisasi ternama seperti Kantor Hak Asasi Manusia PBB, B’Tselem yang berbasis di Yerusalem, Dokter Lintas Batas (MSF), serta Al-Haq Palestinian Center for Human Rights dan Al-Mezan Center for Human Rights yang kini dikenai sanksi, telah menunjukkan bukti pembunuhan massal, kelaparan, dan retorika provokatif dari para pemimpin Israel sebagai upaya untuk memusnahkan populasi Palestina di Gaza.
Namun, Israel mengklaim bahwa para pengkritiknya telah memutarbalikkan definisi hukum genosida hanya untuk menyerang negara Yahudi tersebut, tanpa memberikan bukti.
Organisasi hak asasi manusia sangat tidak setuju dengan klaim ini.
“Rezim Israel sedang melakukan genosida, dan salah satu alat yang memungkinkan mereka melanjutkan tindakan ini adalah propaganda, penyangkalan realitas, dan pengalihan kritik yang diarahkan kepada mereka,” kata Yair Dvir, juru bicara B’Tselem, Pusat Informasi Israel untuk Hak Asasi Manusia di wilayah pendudukan, kepada TRT World.
Konvensi Genosida PBB tahun 1948 mendefinisikan genosida sebagai tindakan seperti pembunuhan atau menciptakan kondisi hidup yang tidak layak dengan tujuan spesifik untuk menghancurkan suatu kelompok.
Organisasi hak asasi manusia bersikeras bahwa mereka menerapkan kerangka kerja Konvensi Genosida PBB secara ketat, didukung oleh tindakan yang terdokumentasi dan pernyataan eksplisit dari para pemimpin Israel.
Israel telah membunuh lebih dari 64.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, di Gaza dalam dua tahun terakhir.
Bom seberat lebih dari 85.000 ton – setara dengan enam ledakan sekelas Hiroshima – telah menghancurkan infrastruktur di wilayah yang terkepung tersebut.
Organisasi hak asasi manusia menggunakan data ini untuk menuduh Israel melakukan genosida berdasarkan Konvensi PBB, yang mendefinisikannya sebagai tindakan dengan tujuan spesifik – yang secara formal disebut dolus specialis – untuk menghancurkan suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama “secara keseluruhan atau sebagian.”
B’Tselem menyatakan bahwa Israel secara “sistematis” menyerang populasi sipil di Gaza.
Mengutip kata-kata Raphael Lemkin, ahli hukum Yahudi-Polandia yang menciptakan istilah genosida, Dvir mendefinisikan genosida sebagai “serangan terkoordinasi” terhadap fondasi esensial suatu kelompok.
“Genosida adalah penghancuran yang disengaja dan kekerasan terhadap suatu kelompok, atau upaya untuk melakukannya, yang menyebabkan kerugian serius dan tidak dapat diperbaiki,” katanya.
Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang di Gaza.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Genosida atau kebutuhan militer?
Laporan terbaru B’Tselem berjudul Our Genocide mencatat kelaparan dua juta warga Gaza, pemindahan paksa komunitas, dan pemboman yang “menghapus seluruh keluarga” sebagai bukti tindakan genosida, bukan kebutuhan militer.
Dvir menolak tuduhan Israel bahwa definisi genosida telah diputarbalikkan, dengan menyatakan bahwa Israel menggunakan propaganda dan penyangkalan untuk menghindari pertanggungjawaban.
Demikian pula, MSF, yang dikenal dengan kerja bantuan medisnya di zona perang di seluruh dunia, menuduh Israel melakukan genosida karena militernya secara rutin membom fasilitas kesehatan dan menembak pekerja medis di Gaza.
“Melalui tindakan yang disengaja – termasuk pemindahan paksa, aneksasi, dan pembunuhan massal – Israel secara sistematis menghancurkan kondisi yang diperlukan untuk kehidupan Palestina,” kata MSF.
Israel melancarkan "kampanye pembersihan etnis" untuk melenyapkan nyawa warga Palestina di Gaza, tambahnya.
Tuduhan MSF sejalan dengan definisi Konvensi Genosida PBB, khususnya tindakan "sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk mengakibatkan kehancuran fisik".
Serangan Israel tidak hanya menggusur warga Palestina dalam skala besar, tetapi juga berupaya untuk mengingkari hak mereka, dan generasi mendatang, untuk kembali dengan aman, yang secara efektif menghapus seluruh komunitas dari peta, kata MSF.
Organisasi Palestina seperti Al-Haq dan Al-Mezan juga menuduh Israel melakukan genosida, dengan mengutip pembunuhan massal, blokade bantuan, dan retorika dehumanisasi – seperti pernyataan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang menyebut warga Palestina sebagai “binatang manusia” – sebagai bukti niat untuk menghancurkan sebagian populasi Palestina.
Organisasi-organisasi ini, yang dihormati di kalangan hukum internasional dan dikutip oleh Mahkamah Internasional (ICJ), tidak mengubah definisi genosida. Sebaliknya, mereka telah menerapkan definisi asli tersebut pada tindakan Israel, dan mendukungnya dengan dokumentasi terperinci mengenai korban sipil dan kerusakan infrastruktur.
Namun, para pejabat Israel berpendapat bahwa organisasi-organisasi ini memperluas definisi genosida untuk menjelek-jelekkan Israel.
Mereka berpendapat bahwa kelompok-kelompok seperti B’Tselem mengandalkan "bukti tidak langsung", seperti pola penghancuran, untuk menyimpulkan niat, sehingga menurunkan ambang batas dolus specialis yang ketat.
Pakar genosida Maung Zarni dengan tegas menolak klaim ini.
"Sama sekali tidak perlu membuat kesimpulan apa pun tentang niat genosida Israel," ujarnya kepada TRT World.
"Ratusan rekaman video, tertulis, dan lisan yang disampaikan oleh anggota kabinet paling senior, presiden, perdana menteri, para rabi Israel yang berpengaruh, serta anak-anak muda Israel yang menyanyikan lagu-lagu di TV nasional Israel tentang bagaimana mereka ingin dan akan membasmi orang-orang Arab", memberikan bukti langsung niat genosida, ujarnya.
Zarni mempelajari genosida untuk meraih gelar doktornya di bawah bimbingan Bob Koehl, seorang surveyor Intelijen Angkatan Darat AS yang menginterogasi para perwira pasukan paramiliter SS dari Partai Nazi Hitler di Jerman pasca-Perang Dunia II.
"Pemberhentian hampir semua organisasi hak asasi manusia ini, termasuk yang berbasis di Israel dan dijalankan oleh orang Israel, merupakan ciri khas perilaku menyimpang rezim Israel: 'Seluruh dunia membenci kami dan kami tidak peduli apa yang dunia pikirkan tentang kami'," katanya.
Sikap genosida oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia bergantung pada pernyataan eksplisit dari para pemimpin Israel, kata Zarni.
Misalnya, klaim Presiden Isaac Herzog bahwa "tidak ada orang tak bersalah" di Gaza, dan pernyataan Gallant tentang pemutusan pasokan air, makanan, dan listrik, memberikan bukti nyata adanya niat.
Dvir dari Organisasi B’Tselem sependapat dengan Zarni.
“Kami tinggal di sini, kami berbicara bahasanya, dan kami mendengar setiap hari, selama 22 bulan, pernyataan eksplisit dari para pembuat keputusan Israel yang menyerukan tindakan kekerasan tanpa pandang bulu terhadap penduduk Gaza,” ujarnya.
Pernyataan-pernyataan ini, yang dipadukan dengan tindakan seperti penghancuran seluruh kota, membentuk tulang punggung klaim genosida.
Alih-alih mendefinisikan ulang istilah tersebut, kelompok-kelompok hak asasi manusia ini justru merujuk pada "genosida yang ada dalam buku teks," seperti yang dikatakan Zarni, membandingkan tindakan Israel dengan niat eksplisit Nazi untuk menghancurkan orang Yahudi.
“Pernyataan genosida yang tak henti-hentinya, bersama dengan serangan sistematis dan berulang terhadap penduduk sipil selama hampir dua tahun, dengan jelas menunjukkan niat Israel,” kata Dvir.