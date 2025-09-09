Sejumlah organisasi ternama seperti Kantor Hak Asasi Manusia PBB, B’Tselem yang berbasis di Yerusalem, Dokter Lintas Batas (MSF), serta Al-Haq Palestinian Center for Human Rights dan Al-Mezan Center for Human Rights yang kini dikenai sanksi, telah menunjukkan bukti pembunuhan massal, kelaparan, dan retorika provokatif dari para pemimpin Israel sebagai upaya untuk memusnahkan populasi Palestina di Gaza.

Namun, Israel mengklaim bahwa para pengkritiknya telah memutarbalikkan definisi hukum genosida hanya untuk menyerang negara Yahudi tersebut, tanpa memberikan bukti.

Organisasi hak asasi manusia sangat tidak setuju dengan klaim ini.

“Rezim Israel sedang melakukan genosida, dan salah satu alat yang memungkinkan mereka melanjutkan tindakan ini adalah propaganda, penyangkalan realitas, dan pengalihan kritik yang diarahkan kepada mereka,” kata Yair Dvir, juru bicara B’Tselem, Pusat Informasi Israel untuk Hak Asasi Manusia di wilayah pendudukan, kepada TRT World.

Konvensi Genosida PBB tahun 1948 mendefinisikan genosida sebagai tindakan seperti pembunuhan atau menciptakan kondisi hidup yang tidak layak dengan tujuan spesifik untuk menghancurkan suatu kelompok.

Organisasi hak asasi manusia bersikeras bahwa mereka menerapkan kerangka kerja Konvensi Genosida PBB secara ketat, didukung oleh tindakan yang terdokumentasi dan pernyataan eksplisit dari para pemimpin Israel.

Israel telah membunuh lebih dari 64.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, di Gaza dalam dua tahun terakhir.

Bom seberat lebih dari 85.000 ton – setara dengan enam ledakan sekelas Hiroshima – telah menghancurkan infrastruktur di wilayah yang terkepung tersebut.

Organisasi hak asasi manusia menggunakan data ini untuk menuduh Israel melakukan genosida berdasarkan Konvensi PBB, yang mendefinisikannya sebagai tindakan dengan tujuan spesifik – yang secara formal disebut dolus specialis – untuk menghancurkan suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama “secara keseluruhan atau sebagian.”

B’Tselem menyatakan bahwa Israel secara “sistematis” menyerang populasi sipil di Gaza.

Mengutip kata-kata Raphael Lemkin, ahli hukum Yahudi-Polandia yang menciptakan istilah genosida, Dvir mendefinisikan genosida sebagai “serangan terkoordinasi” terhadap fondasi esensial suatu kelompok.

“Genosida adalah penghancuran yang disengaja dan kekerasan terhadap suatu kelompok, atau upaya untuk melakukannya, yang menyebabkan kerugian serius dan tidak dapat diperbaiki,” katanya.

Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang di Gaza.

Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Terkait TRT Global - 'Phoenix dari Gaza' menunjukkan kepada kita enklave yang vibran sebelum dikubur di bawah bom-bom Israel

Genosida atau kebutuhan militer?

Laporan terbaru B’Tselem berjudul Our Genocide mencatat kelaparan dua juta warga Gaza, pemindahan paksa komunitas, dan pemboman yang “menghapus seluruh keluarga” sebagai bukti tindakan genosida, bukan kebutuhan militer.

Dvir menolak tuduhan Israel bahwa definisi genosida telah diputarbalikkan, dengan menyatakan bahwa Israel menggunakan propaganda dan penyangkalan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Demikian pula, MSF, yang dikenal dengan kerja bantuan medisnya di zona perang di seluruh dunia, menuduh Israel melakukan genosida karena militernya secara rutin membom fasilitas kesehatan dan menembak pekerja medis di Gaza.

“Melalui tindakan yang disengaja – termasuk pemindahan paksa, aneksasi, dan pembunuhan massal – Israel secara sistematis menghancurkan kondisi yang diperlukan untuk kehidupan Palestina,” kata MSF.

Israel melancarkan "kampanye pembersihan etnis" untuk melenyapkan nyawa warga Palestina di Gaza, tambahnya.