Sebuah laporan baru memperingatkan lonjakan mencemaskan dalam insiden kebencian di seluruh Kanada sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, dengan kejahatan bermotif Islamofobia dan kebencian terhadap Palestina meningkat hingga 1.800 persen di beberapa wilayah.

Laporan yang dirilis pada Rabu pagi ini berjudul Documenting the 'Palestine Exception', ditulis oleh Nadia Hasan dari Islamophobia Research Hub Universitas York. Laporan ini mengungkap peningkatan yang disebut sebagai “tajam dan berbahaya” dalam Islamofobia, rasisme anti-Palestina (anti-Palestinian racism/APR), dan rasisme anti-Arab (AAR) selama 21 bulan terakhir.

"Pasca Oktober 2023, Kanada mengalami lonjakan rasisme terhadap Palestina, Islamofobia, dan rasisme anti-Arab yang memengaruhi banyak aspek kehidupan dan pekerjaan warga Kanada," ujar Hasan dalam konferensi pers di Ottawa.

Berdasarkan konsultasi dengan 16 organisasi Kanada, data publik, serta laporan media, laporan ini mencatat bahwa Kepolisian Toronto mencatat lonjakan kejahatan kebencian terhadap Palestina dan Islamofobia sebesar 1.600 persen dalam periode 7 Oktober hingga 20 November 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Statistics Canada, sepanjang tahun 2023 terjadi peningkatan 94 persen dalam kejahatan kebencian terhadap Muslim dan lonjakan 52 persen terhadap warga Arab dan Asia Barat.

National Council of Canadian Muslims (NCCM) melaporkan kenaikan kasus Islamofobia sebesar 1.300 persen hanya dalam sebulan setelah 7 Oktober, yang meningkat menjadi 1.800 persen sepanjang tahun.

Sementara itu, Muslim Legal Support Centre (MLSC) mendokumentasikan 474 pengaduan pelanggaran hak asasi manusia antara Oktober 2023 dan Maret 2024, termasuk 345 kasus individu yang kehilangan pekerjaan atau diberhentikan sementara karena menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Legal Centre for Palestine melaporkan peningkatan 600 persen dalam kasus APR selama delapan bulan.