Indonesia tengah mempersiapkan Pulau Galang, sebuah pulau tak berpenghuni di barat laut Tanah Air, untuk merawat hingga 1.000 korban luka dari Jalur Gaza. Rencana ini menjadi bagian dari misi kemanusiaan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada April lalu, di tengah meningkatnya jumlah korban akibat perang yang masih berlangsung di Palestina.

Langkah ini datang setelah pemerintah memastikan adanya kesiapan infrastruktur medis di Pulau Galang, yang pernah berfungsi sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Pemerintah menyebut lokasi tersebut memiliki keunggulan strategis, baik dari sisi fasilitas maupun akses logistik, sehingga dapat segera dioperasikan kembali jika diperlukan.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak internasional untuk memastikan kelancaran program ini.

“Kami siap merawat hingga 1.000 anak-anak, perempuan, atau korban luka yang membutuhkan perawatan medis, tentu dengan persetujuan semua pihak yang terlibat, termasuk negara tetangga seperti Yordania dan Mesir, serta otoritas Palestina sendiri. Untuk itu, kami menyiapkan lokasi alternatif tempat mereka bisa kami tampung dan rawat,” ujarnya, dikutip dari AP.

Galang disiapkan dengan infrastruktur yang sudah ada

Pulau Galang memiliki sejarah panjang. Pada 1970-an hingga 1990-an, pulau ini menjadi tempat penampungan sekitar 250.000 pengungsi asal Vietnam di bawah pengelolaan Badan Pengungsi PBB (UNHCR). Fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan asrama masih tersisa hingga kini.

Pada 2020, pemerintah mengubah kawasan bekas kamp pengungsi itu menjadi rumah sakit darurat COVID-19 berkapasitas 340 tempat tidur dan 20 ruang observasi. Fasilitas ini aktif hingga Desember 2022 sebelum pengelolaannya dialihkan ke Kementerian Pertahanan.

Sugiono menegaskan bahwa pengalaman dan infrastruktur tersebut menjadi alasan Galang dipertimbangkan kembali.