PERANG GAZA
3 menit membaca
Indonesia siapkan Pulau Galang untuk rawat 1.000 korban luka dari Gaza
Pulau bersejarah di Kepulauan Riau, bekas kamp pengungsi Vietnam dan rumah sakit COVID-19, akan dimanfaatkan untuk misi kemanusiaan bagi Palestina.
Indonesia siapkan Pulau Galang untuk rawat 1.000 korban luka dari Gaza
Pulau Galang. Foto: Kementerian PUPR / Others
14 jam yang lalu

Indonesia tengah mempersiapkan Pulau Galang, sebuah pulau tak berpenghuni di barat laut Tanah Air, untuk merawat hingga 1.000 korban luka dari Jalur Gaza. Rencana ini menjadi bagian dari misi kemanusiaan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada April lalu, di tengah meningkatnya jumlah korban akibat perang yang masih berlangsung di Palestina.

Langkah ini datang setelah pemerintah memastikan adanya kesiapan infrastruktur medis di Pulau Galang, yang pernah berfungsi sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Pemerintah menyebut lokasi tersebut memiliki keunggulan strategis, baik dari sisi fasilitas maupun akses logistik, sehingga dapat segera dioperasikan kembali jika diperlukan.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak internasional untuk memastikan kelancaran program ini.

“Kami siap merawat hingga 1.000 anak-anak, perempuan, atau korban luka yang membutuhkan perawatan medis, tentu dengan persetujuan semua pihak yang terlibat, termasuk negara tetangga seperti Yordania dan Mesir, serta otoritas Palestina sendiri. Untuk itu, kami menyiapkan lokasi alternatif tempat mereka bisa kami tampung dan rawat,” ujarnya, dikutip dari AP.

Galang disiapkan dengan infrastruktur yang sudah ada

Pulau Galang memiliki sejarah panjang. Pada 1970-an hingga 1990-an, pulau ini menjadi tempat penampungan sekitar 250.000 pengungsi asal Vietnam di bawah pengelolaan Badan Pengungsi PBB (UNHCR). Fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan asrama masih tersisa hingga kini.

Pada 2020, pemerintah mengubah kawasan bekas kamp pengungsi itu menjadi rumah sakit darurat COVID-19 berkapasitas 340 tempat tidur dan 20 ruang observasi. Fasilitas ini aktif hingga Desember 2022 sebelum pengelolaannya dialihkan ke Kementerian Pertahanan.

Sugiono menegaskan bahwa pengalaman dan infrastruktur tersebut menjadi alasan Galang dipertimbangkan kembali.

Direkomendasikan

“Presiden menyebut Pulau Galang sebagai alternatif, dan kami juga sedang mengkaji opsi lain,” katanya.

Dukungan penuh dari pemerintah daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang wilayahnya mencakup Pulau Galang, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana ini. Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura mengatakan pihaknya akan segera membantu mempersiapkan fasilitas yang ada.

“Ini program pemerintah pusat, dan tentu harus kita dukung. Harapannya, melalui upaya ini, kita bisa mempererat hubungan antara Indonesia dan Palestina,” ujarnya, dikutip dari The Jakarta Post.

Nyanyang juga menegaskan bahwa pasien Palestina akan dirawat di kompleks rumah sakit dan tidak akan ditempatkan di luar area fasilitas tersebut. Ia memastikan program ini tidak akan mengganggu iklim investasi di Batam atau wilayah sekitar.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menambahkan bahwa pasien dari Gaza tidak akan tinggal permanen di Indonesia.

“Ini bukan relokasi permanen. Setelah perawatan selesai, mereka akan dikembalikan ke Gaza,” katanya.

Hingga kini, belum ada kepastian waktu kedatangan pasien. Pemerintah menyebut masih berkoordinasi dengan Yordania, Mesir, dan otoritas Palestina untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses evakuasi. Misi kemanusiaan ini juga mencakup pengiriman bantuan makanan dan logistik menggunakan pesawat kargo Hercules.

Meski disambut positif oleh banyak pihak, sebagian kelompok dalam negeri menyuarakan kekhawatiran bahwa memindahkan warga Gaza, walau sementara, dapat dimanfaatkan pihak lain untuk mengosongkan wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia menegaskan langkah ini murni untuk tujuan kemanusiaan dan akan dilaksanakan dengan koordinasi penuh bersama pihak-pihak terkait di Timur Tengah.

TerkaitTRT Global - Indonesia siap kirim 10.000 ton beras ke Gaza di tengah krisis kemanusiaan
SUMBER:TRT Indonesia
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us