Generasi yang tumbuh besar dengan internet sangat dipengaruhi oleh apa yang diposting, dibuka, dan diulas secara real-time. Jika sesuatu muncul di Instagram, YouTube Shorts, atau X, kemungkinan besar itu sudah ada di keranjang belanja seseorang. Jika sesuatu menunjukkan selera atau status di dunia maya, maka nilainya dianggap sepadan dengan harganya.

Tren terbaru adalah obsesi terhadap sebuah mainan.

Makhluk kecil dengan senyum nakal dan gigi yang tidak rata, yang dikenal sebagai Labubu, pertama kali diciptakan pada tahun 2015 oleh Kasing Lung, seorang seniman kelahiran Hong Kong yang dibesarkan di Belanda, untuk seri buku ilustrasinya berjudul The Monsters.

“Saya membelinya beberapa minggu lalu setelah melihatnya di mana-mana secara online. Awalnya, saya bahkan tidak yakin apakah saya benar-benar menyukainya atau hanya ingin memilikinya karena semua orang memilikinya. Jujur saja, jika tidak sepopuler ini, saya mungkin tidak akan membelinya,” kata Ayliz, seorang mahasiswa dari Istanbul.

Jadi, mengapa Labubu begitu populer?

Mungkin karena desainnya yang lucu dan unik. Atau mungkin karena namanya: Labubu, yang terdengar seperti typo namun menjadi lelucon internal di obrolan pribadi.

“Budaya pop bekerja seperti ini: sesuatu menjadi tren, diterima secara luas, dan orang-orang mulai menginginkannya hanya karena orang lain memilikinya. Tidak ingin merasa tertinggal, mereka berpikir, ‘Semua orang memilikinya, saya juga harus punya,’” kata Zeynep Temizer Atalar, seorang psikolog dari Universitas Yeni Yuzyil, kepada TRT World.

Ia menjelaskan bahwa barang-barang populer ini memberikan makna eksistensial dalam proses pembentukan identitas seseorang. Memiliki sesuatu yang sedang tren memberikan rasa kepuasan, salah satu alasan mengapa orang tertarik padanya.

Setelah popularitasnya meningkat, Pop Mart melaporkan pendapatan yang mengejutkan sebesar $1,8 miliar pada tahun 2024, tujuh kali lebih tinggi dibandingkan sebelum mereka mulai menjual figur Labubu.

Atalar menambahkan bahwa daya tarik Labubu terletak pada bentuknya yang tidak konvensional.

“Mainan ini mencerminkan aspek-aspek diri kita yang bertentangan, kurang disukai, lebih rapuh, atau bahkan tertekan, bagian-bagian yang kita coba sembunyikan,” katanya.

Memilikinya bisa terasa seperti membawa potongan dunia batin Anda. Itu mungkin menjelaskan popularitasnya yang terus meningkat; ia melambangkan sesuatu yang personal dan internal, tambahnya.

Labubu juga terlihat di tangan (atau tas) selebriti seperti Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian, dan bahkan putri pesepakbola David Beckham, Harper Beckham, yang kabarnya memberikannya sebagai hadiah.

Dan hype-nya tidak berhenti di situ.

Banyak tiruan dan replika palsu mahal, yang dengan penuh kasih atau ejekan disebut Lafufu, yang membanjiri pasar tak lama setelahnya. Beberapa orang mengatakan makhluk ini mirip dengan Pazuzu, iblis Mesopotamia kuno, tetapi itu mungkin hanya kebetulan belaka.

Membeli ulang ‘blind box’

Kunci dari popularitas Labubu adalah model “blind box,” strategi pemasaran di mana setiap kotak disegel tanpa petunjuk tentang karakter atau varian apa yang ada di dalamnya. Bagi kolektor, ini menambahkan lapisan kejutan yang adiktif, membuat setiap pembelian terasa seperti lotere mini.