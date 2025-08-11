Generasi yang tumbuh besar dengan internet sangat dipengaruhi oleh apa yang diposting, dibuka, dan diulas secara real-time. Jika sesuatu muncul di Instagram, YouTube Shorts, atau X, kemungkinan besar itu sudah ada di keranjang belanja seseorang. Jika sesuatu menunjukkan selera atau status di dunia maya, maka nilainya dianggap sepadan dengan harganya.
Tren terbaru adalah obsesi terhadap sebuah mainan.
Makhluk kecil dengan senyum nakal dan gigi yang tidak rata, yang dikenal sebagai Labubu, pertama kali diciptakan pada tahun 2015 oleh Kasing Lung, seorang seniman kelahiran Hong Kong yang dibesarkan di Belanda, untuk seri buku ilustrasinya berjudul The Monsters.
“Saya membelinya beberapa minggu lalu setelah melihatnya di mana-mana secara online. Awalnya, saya bahkan tidak yakin apakah saya benar-benar menyukainya atau hanya ingin memilikinya karena semua orang memilikinya. Jujur saja, jika tidak sepopuler ini, saya mungkin tidak akan membelinya,” kata Ayliz, seorang mahasiswa dari Istanbul.
Jadi, mengapa Labubu begitu populer?
Mungkin karena desainnya yang lucu dan unik. Atau mungkin karena namanya: Labubu, yang terdengar seperti typo namun menjadi lelucon internal di obrolan pribadi.
“Budaya pop bekerja seperti ini: sesuatu menjadi tren, diterima secara luas, dan orang-orang mulai menginginkannya hanya karena orang lain memilikinya. Tidak ingin merasa tertinggal, mereka berpikir, ‘Semua orang memilikinya, saya juga harus punya,’” kata Zeynep Temizer Atalar, seorang psikolog dari Universitas Yeni Yuzyil, kepada TRT World.
Ia menjelaskan bahwa barang-barang populer ini memberikan makna eksistensial dalam proses pembentukan identitas seseorang. Memiliki sesuatu yang sedang tren memberikan rasa kepuasan, salah satu alasan mengapa orang tertarik padanya.
Setelah popularitasnya meningkat, Pop Mart melaporkan pendapatan yang mengejutkan sebesar $1,8 miliar pada tahun 2024, tujuh kali lebih tinggi dibandingkan sebelum mereka mulai menjual figur Labubu.
Atalar menambahkan bahwa daya tarik Labubu terletak pada bentuknya yang tidak konvensional.
“Mainan ini mencerminkan aspek-aspek diri kita yang bertentangan, kurang disukai, lebih rapuh, atau bahkan tertekan, bagian-bagian yang kita coba sembunyikan,” katanya.
Memilikinya bisa terasa seperti membawa potongan dunia batin Anda. Itu mungkin menjelaskan popularitasnya yang terus meningkat; ia melambangkan sesuatu yang personal dan internal, tambahnya.
Labubu juga terlihat di tangan (atau tas) selebriti seperti Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian, dan bahkan putri pesepakbola David Beckham, Harper Beckham, yang kabarnya memberikannya sebagai hadiah.
Dan hype-nya tidak berhenti di situ.
Banyak tiruan dan replika palsu mahal, yang dengan penuh kasih atau ejekan disebut Lafufu, yang membanjiri pasar tak lama setelahnya. Beberapa orang mengatakan makhluk ini mirip dengan Pazuzu, iblis Mesopotamia kuno, tetapi itu mungkin hanya kebetulan belaka.
Membeli ulang ‘blind box’
Kunci dari popularitas Labubu adalah model “blind box,” strategi pemasaran di mana setiap kotak disegel tanpa petunjuk tentang karakter atau varian apa yang ada di dalamnya. Bagi kolektor, ini menambahkan lapisan kejutan yang adiktif, membuat setiap pembelian terasa seperti lotere mini.
Ketidakpastian ini mendorong pembelian berulang. Peluang untuk membuka edisi langka atau kolaborasi merek mewah membuat penggemar terus kembali, didorong oleh lebih dari sekadar utilitas; ini tentang sensasi emosional.
Dalam beberapa kasus, pengejaran ini menjadi mahal.
Sebuah figur Labubu seukuran manusia setinggi 131 cm baru-baru ini terjual dengan harga fantastis $150.324 di Lelang Internasional Yongle di Beijing, secara resmi menjadi mainan termahal dari jenisnya.
Setelah sebuah produk menjadi viral, rasanya seperti mengikuti Anda ke mana-mana: TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Pengulangan ini bukan kebetulan; ini adalah hasil dari algoritma yang disesuaikan dengan baik untuk memperkuat apa yang sudah tren.
Bagi Gen Z, paparan yang konstan menumbuhkan rasa akrab yang sering kali mengarah pada kepercayaan atau, setidaknya, rasa penasaran. Semakin sering sebuah produk muncul di feed mereka, semakin terasa normal, bahkan esensial.
Lingkaran psikologis ini mengubah scrolling santai menjadi pembelian impulsif, membuktikan bahwa di era digital, visibilitas sama dengan daya tarik.
Lebih dari sekadar validasi?
Labubu bukan lagi sekadar mainan; ia menjadi simbol. Memiliki figur langka atau edisi terbatas telah menjadi lencana kehormatan digital, dipamerkan di Instagram Stories dan forum kolektor.
“Ini telah menjadi simbol sosial inklusi dan popularitas,” tambah Atalar. “Gen Z sedang berada dalam periode pembentukan identitas, mencoba menjawab pertanyaan: ‘Siapa saya?’ Menjadi populer atau dipilih menjadi semacam investasi dalam identitas tersebut.”
Labubu hanyalah salah satu item dalam tren yang jauh lebih besar. Baik itu minuman artisanal, dekorasi rumah estetik, atau mainan desainer, kebiasaan belanja Gen Z dibentuk oleh tren viral, nilai emosional, dan tampilan gaya hidup digital.
Yang baik? Ini mendorong ekonomi kreator yang berkembang dan merayakan individualisme.
Yang buruk? Ini mendorong konsumerisme impulsif dan keputusan finansial yang tidak berkelanjutan.
Yang jelek? Ini mengungkapkan betapa dalam identitas dan kecemasan kita terkait dengan apa yang kita beli, dan siapa yang melihat kita membelinya.
Namun di dunia di mana nilai semakin diukur dalam bentuk likes, shares, dan hashtag, satu hal yang pasti: keranjang belanja adalah kanvas Gen Z. Dan Labubu? Salah satu mahakaryanya.
Atalar menambahkan bahwa anak-anak yang lebih muda mungkin menginginkan mainan tersebut hanya karena mereka melihat teman-teman yang lebih tua memilikinya.
“Ketika selebriti dan influencer menggantung Labubu di tas mereka, orang lain mungkin merasa dorongan kuat untuk melakukan hal yang sama, didorong oleh keinginan untuk merasa termasuk dan menghindari rasa tertinggal,” katanya.