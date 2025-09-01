Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan penyesalan atas kematian seorang warga sipil selama aksi protes di ibu kota Jakarta dan memerintahkan penyelidikan terhadap seorang polisi yang menabrak seorang pengemudi ojek dengan kendaraan lapis baja.

Prabowo pada hari Jumat menyatakan bahwa petugas yang terlibat harus bertanggung jawab, karena ia merasa terkejut dan kecewa atas tindakan berlebihan yang dilakukan oleh petugas tersebut.

Seorang pengemudi ojek berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah ditabrak oleh kendaraan lapis baja polisi pada hari Kamis.

Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat, serta menyatakan bahwa insiden tersebut akan diselidiki secara menyeluruh.