Presiden Indonesia menyesalkan kematian warga sipil, berjanji akan mengambil tindakan hukum
Seorang pengemudi ojek berusia 21 tahun tewas setelah tertabrak kendaraan lapis baja polisi saat demonstrasi di Jakarta pada hari Kamis.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. / AA
1 September 2025

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan penyesalan atas kematian seorang warga sipil selama aksi protes di ibu kota Jakarta dan memerintahkan penyelidikan terhadap seorang polisi yang menabrak seorang pengemudi ojek dengan kendaraan lapis baja.

Prabowo pada hari Jumat menyatakan bahwa petugas yang terlibat harus bertanggung jawab, karena ia merasa terkejut dan kecewa atas tindakan berlebihan yang dilakukan oleh petugas tersebut.

Seorang pengemudi ojek berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah ditabrak oleh kendaraan lapis baja polisi pada hari Kamis.

Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat, serta menyatakan bahwa insiden tersebut akan diselidiki secara menyeluruh.

Ribuan pekerja Indonesia menggelar aksi unjuk rasa pada hari Kamis di depan gedung parlemen di Jakarta untuk memprotes upah rendah, praktik outsourcing, dan kenaikan tunjangan bagi anggota parlemen. Aksi ini berakhir setelah kematian pengemudi ojek tersebut.

Namun, pada Jumat pagi, kerumunan massa kembali berkumpul di depan markas besar kepolisian dan menggelar protes atas kematian Affan.

SUMBER:AA
