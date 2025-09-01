DUNIA
Helikopter militer jatuh di wilayah utara Pakistan, menewaskan 5 orang di dalamnya
Helikopter jatuh di distrik Diamer, wilayah Gilgit-Baltistan karena 'kegagalan teknis,' kata juru bicara pemerintah.
Helikopter militer jatuh di Pakistan utara, menewaskan 5 orang di dalamnya. / AA
1 September 2025

Sebuah helikopter militer yang sedang menjalankan penerbangan rutin jatuh di wilayah utara Pakistan, menewaskan dua pilot dan tiga teknisi yang berada di dalamnya, menurut juru bicara pemerintah.

Helikopter tersebut diduga jatuh di wilayah Gilgit-Baltistan akibat kerusakan teknis dan kemudian terbakar, kata Faizullah Faraq, juru bicara pemerintah daerah. Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut dan mengatakan bahwa pihak berwenang sedang menyelidiki insiden tersebut.

Faraq menjelaskan bahwa helikopter itu digunakan oleh pemerintah Gilgit-Baltistan untuk misi bantuan dan penyelamatan setelah hujan dan banjir yang baru-baru ini melanda wilayah tersebut.

Helikopter tersebut sedang melakukan uji pendaratan di helipad baru yang diusulkan.

Tim penyelamat telah mencapai lokasi kecelakaan dan memulai operasi mereka.

Belum ada informasi langsung mengenai penyebab kecelakaan tersebut, meskipun juru bicara pemerintah Gilgit-Baltistan menyebutkan adanya "kerusakan teknis."

Bulan lalu, sebuah helikopter yang membawa pasokan bantuan ke wilayah Bajaur di barat laut yang dilanda banjir jatuh akibat cuaca buruk, menewaskan semua lima orang di dalamnya. Dan pada September 2024, enam orang tewas ketika helikopter lain jatuh di wilayah barat laut akibat kegagalan mesin.

SUMBER:AA, AP
