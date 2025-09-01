Sebuah helikopter militer yang sedang menjalankan penerbangan rutin jatuh di wilayah utara Pakistan, menewaskan dua pilot dan tiga teknisi yang berada di dalamnya, menurut juru bicara pemerintah.

Helikopter tersebut diduga jatuh di wilayah Gilgit-Baltistan akibat kerusakan teknis dan kemudian terbakar, kata Faizullah Faraq, juru bicara pemerintah daerah. Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut dan mengatakan bahwa pihak berwenang sedang menyelidiki insiden tersebut.

Faraq menjelaskan bahwa helikopter itu digunakan oleh pemerintah Gilgit-Baltistan untuk misi bantuan dan penyelamatan setelah hujan dan banjir yang baru-baru ini melanda wilayah tersebut.

Helikopter tersebut sedang melakukan uji pendaratan di helipad baru yang diusulkan.