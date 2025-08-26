Bangladesh dan Pakistan menandatangani enam perjanjian pada hari Minggu, termasuk kesepakatan yang memungkinkan perjalanan bebas visa bagi pemegang paspor resmi, selama kunjungan pertama menteri luar negeri Pakistan ke Dhaka dalam 13 tahun terakhir.
Perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani di sebuah hotel di Dhaka setelah pembicaraan tingkat menteri antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, dan Penasihat Luar Negeri Bangladesh, Md. Touhid Hossain.
Kabinet sementara Bangladesh sebelumnya telah menyetujui rancangan pengecualian visa tersebut.
Memorandum lainnya mencakup kerja sama di bidang perdagangan, akademi layanan luar negeri, kantor berita negara, institut kajian strategis, dan program pertukaran budaya.
Sebuah kelompok kerja bersama di bidang perdagangan juga akan dibentuk.
Dar, dalam pernyataannya kepada wartawan setelah penandatanganan, menyatakan bahwa perselisihan terkait perang tahun 1971 — di mana Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan — telah diselesaikan.
Ia merujuk pada diskusi tahun 1974 dan kunjungan mantan Presiden Pervez Musharraf pada awal 2000-an.
Menyebut kedua negara Asia Selatan tersebut sebagai "keluarga," Dar mengatakan: "Umat Muslim diajarkan untuk menjaga hati tetap bersih.
Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk melangkah maju, melupakan masa lalu, dan membawa perdagangan serta hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi."
Namun, Hossain menolak pernyataan Dar. "Kami ingin Pakistan menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas genosida yang terjadi di sini (selama perang kemerdekaan tahun 1971).
Pakistan juga harus membawa kembali warganya yang terdampar di sini, serta menyelesaikan klaim Bangladesh atas aset bersama Pakistan yang belum terbagi," katanya kepada wartawan.
Penasihat tersebut menambahkan bahwa hubungan dengan Islamabad sengaja ditunda di bawah pemerintahan Sheikh Hasina, tetapi pemerintah sementara saat ini berupaya untuk memiliki "hubungan normal dengan Pakistan, sebagaimana yang kami inginkan dengan negara-negara sahabat lainnya."
Sementara itu, Menteri Perdagangan Pakistan, Jam Kamal Khan, yang sedang melakukan kunjungan paralel selama empat hari, mengatakan bahwa penerbangan langsung antara Dhaka dan Karachi diharapkan akan kembali beroperasi pada akhir tahun ini untuk meningkatkan perdagangan dan konektivitas.
Hubungan antara Dhaka dan Islamabad mulai menghangat sejak pemberontakan Agustus 2024 yang menggulingkan pemerintahan Hasina, yang secara luas dianggap pro-India. Menteri luar negeri Pakistan terakhir yang mengunjungi Bangladesh adalah Hina Rabbani Khar pada tahun 2012.