ASIA
2 menit membaca
Pakistan dan Bangladesh menandatangani 6 dokumen selama kunjungan wakil perdana menteri
Dar, yang tiba pada hari Sabtu untuk kunjungan dua hari, juga diperkirakan akan bertemu dengan kepala sementara Muhammad Yunus dan Ketua Partai Nasionalis Bangladesh Khaleda Zia.
Pakistan dan Bangladesh menandatangani 6 dokumen selama kunjungan wakil perdana menteri
Pakistan dan Bangladesh baru-baru ini bergerak menuju normalisasi hubungan mereka. / AA
26 Agustus 2025

Bangladesh dan Pakistan menandatangani enam perjanjian pada hari Minggu, termasuk kesepakatan yang memungkinkan perjalanan bebas visa bagi pemegang paspor resmi, selama kunjungan pertama menteri luar negeri Pakistan ke Dhaka dalam 13 tahun terakhir.

Perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani di sebuah hotel di Dhaka setelah pembicaraan tingkat menteri antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, dan Penasihat Luar Negeri Bangladesh, Md. Touhid Hossain.

Kabinet sementara Bangladesh sebelumnya telah menyetujui rancangan pengecualian visa tersebut.

Memorandum lainnya mencakup kerja sama di bidang perdagangan, akademi layanan luar negeri, kantor berita negara, institut kajian strategis, dan program pertukaran budaya.

Sebuah kelompok kerja bersama di bidang perdagangan juga akan dibentuk.

Dar, dalam pernyataannya kepada wartawan setelah penandatanganan, menyatakan bahwa perselisihan terkait perang tahun 1971 — di mana Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan — telah diselesaikan.

Ia merujuk pada diskusi tahun 1974 dan kunjungan mantan Presiden Pervez Musharraf pada awal 2000-an.

Direkomendasikan

Menyebut kedua negara Asia Selatan tersebut sebagai "keluarga," Dar mengatakan: "Umat Muslim diajarkan untuk menjaga hati tetap bersih.

Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk melangkah maju, melupakan masa lalu, dan membawa perdagangan serta hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi."

Namun, Hossain menolak pernyataan Dar. "Kami ingin Pakistan menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas genosida yang terjadi di sini (selama perang kemerdekaan tahun 1971).

Pakistan juga harus membawa kembali warganya yang terdampar di sini, serta menyelesaikan klaim Bangladesh atas aset bersama Pakistan yang belum terbagi," katanya kepada wartawan.

Penasihat tersebut menambahkan bahwa hubungan dengan Islamabad sengaja ditunda di bawah pemerintahan Sheikh Hasina, tetapi pemerintah sementara saat ini berupaya untuk memiliki "hubungan normal dengan Pakistan, sebagaimana yang kami inginkan dengan negara-negara sahabat lainnya."

Sementara itu, Menteri Perdagangan Pakistan, Jam Kamal Khan, yang sedang melakukan kunjungan paralel selama empat hari, mengatakan bahwa penerbangan langsung antara Dhaka dan Karachi diharapkan akan kembali beroperasi pada akhir tahun ini untuk meningkatkan perdagangan dan konektivitas.

Hubungan antara Dhaka dan Islamabad mulai menghangat sejak pemberontakan Agustus 2024 yang menggulingkan pemerintahan Hasina, yang secara luas dianggap pro-India. Menteri luar negeri Pakistan terakhir yang mengunjungi Bangladesh adalah Hina Rabbani Khar pada tahun 2012.

SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us