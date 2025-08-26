Bangladesh dan Pakistan menandatangani enam perjanjian pada hari Minggu, termasuk kesepakatan yang memungkinkan perjalanan bebas visa bagi pemegang paspor resmi, selama kunjungan pertama menteri luar negeri Pakistan ke Dhaka dalam 13 tahun terakhir.

Perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani di sebuah hotel di Dhaka setelah pembicaraan tingkat menteri antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, dan Penasihat Luar Negeri Bangladesh, Md. Touhid Hossain.

Kabinet sementara Bangladesh sebelumnya telah menyetujui rancangan pengecualian visa tersebut.

Memorandum lainnya mencakup kerja sama di bidang perdagangan, akademi layanan luar negeri, kantor berita negara, institut kajian strategis, dan program pertukaran budaya.

Sebuah kelompok kerja bersama di bidang perdagangan juga akan dibentuk.

Dar, dalam pernyataannya kepada wartawan setelah penandatanganan, menyatakan bahwa perselisihan terkait perang tahun 1971 — di mana Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan — telah diselesaikan.

Ia merujuk pada diskusi tahun 1974 dan kunjungan mantan Presiden Pervez Musharraf pada awal 2000-an.