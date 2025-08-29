Pihak berwenang di Pakistan telah mengevakuasi lebih dari satu juta orang dari rumah mereka di provinsi Punjab minggu ini akibat banjir terburuk dalam hampir 40 tahun yang menenggelamkan ratusan desa dan lahan pertanian penting.

Hujan monsun deras dan pelepasan air berlebih dari bendungan di India yang bertetangga menyebabkan tiga sungai yang mengalir ke provinsi timur meluap.

Pihak berwenang terpaksa merusak tanggul sungai di beberapa area, membanjiri lebih dari 1.400 desa, menurut otoritas manajemen bencana Punjab pada hari Kamis.

Penduduk Qadirabad terpaksa berjalan di air setinggi dada setelah Sungai Chenab meluap.

Pejabat setempat mengatakan banjir diperparah oleh pelepasan air ke sungai Ravi, Sutlej, dan Chenab dari bendungan di India.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif, yang mengunjungi daerah terdampak bersama menteri federal dan Kepala Menteri Punjab Maryam Nawaz, menekankan perlunya pembangunan waduk air baru untuk mengatasi tantangan yang terus berulang.

"Sayangnya, Pakistan adalah salah satu dari 10 negara yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Dampaknya akan semakin besar di tahun-tahun mendatang, jadi kita memerlukan tindakan segera untuk mengendalikan situasi," katanya saat berbicara dalam pertemuan resmi.

Punjab, yang merupakan rumah bagi setengah populasi Pakistan dan penghasil utama gandum, beras, dan kapas, telah mencatat setidaknya 12 kematian minggu ini. Secara nasional, lebih dari 800 orang telah meninggal akibat banjir sejak akhir Juni.

Air Sungai Chenab pada Kamis pagi mengancam untuk menerobos bendungan sepanjang 1.000 meter di Qadirabad yang mengatur aliran sungai.