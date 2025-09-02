Vietnam menggelar perayaan publik terbesar dalam sejarah pada hari Selasa untuk memperingati 80 tahun deklarasi kemerdekaan, dengan ribuan patriot berbaris rapi di bawah kibaran bendera.

Sekitar 40.000 tentara dan warga sipil memulai parade di ibu kota Hanoi setelah fajar, merayakan tanggal ketika revolusioner komunis Ho Chi Minh mendeklarasikan "Republik Demokratik Vietnam" yang bebas dari kekuasaan Prancis pada tahun 1945.

Tank, drone, dan baterai misil melintasi jalan-jalan, sementara helikopter dan pesawat melintas di atas kerumunan yang berjumlah ratusan ribu orang di bawah terik matahari pagi.

Pham Thanh Van, seorang veteran berusia 78 tahun, mengenakan seragam militernya yang dipenuhi medali hasil perjuangannya melawan pasukan Amerika, sambil menyaksikan dari barisan depan di dekat mausoleum Ho Chi Minh.

"Ini akan menjadi kenangan terakhir saya. Jangan lupakan kami," katanya. "Saya merasa sangat bangga. Kemerdekaan membawa pembangunan dan kemakmuran bagi negara. Saya merasa perjuangan itu sepadan."

Pemimpin tertinggi Hanoi, To Lam, membuka parade dengan sebuah pidato, disaksikan oleh pejabat nomor tiga di China, Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji, bersama mantan Perdana Menteri Kamboja yang berpengaruh, Hun Sen, dan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel.

"Dalam momen yang sakral ini, kami dengan hormat mengenang leluhur kami," kata Lam.

"Bangsa kita telah melewati banyak kesulitan dan tantangan. Negara kita telah berubah dari koloni menjadi negara yang merdeka dan bersatu, maju dengan mantap menuju modernitas dan integrasi mendalam."

Pasukan China dan Rusia berbaris bersama rekan-rekan mereka dari Vietnam dalam prosesi yang berlangsung sekitar dua jam, dimulai dengan skuadron helikopter yang membawa bendera nasional berbintang kuning dan spanduk palu-arit di atas ibu kota.

Di bawahnya, para pemuda dalam pakaian tradisional memutar penghormatan bunga raksasa setelah artileri menembakkan tembakan penghormatan seremonial, dan pasukan kehormatan polisi melangkah dengan anggun dalam seragam putih bersih.

"Ini menunjukkan kekuatan Vietnam," kata seorang penonton yang terkesan, Tran Nguyen Trung Chien, 34 tahun. "Kami, rakyat, menyambut semuanya. Ini menunjukkan patriotisme tinggi Vietnam."