Vietnam menggelar perayaan publik terbesar dalam sejarah pada hari Selasa untuk memperingati 80 tahun deklarasi kemerdekaan, dengan ribuan patriot berbaris rapi di bawah kibaran bendera.
Sekitar 40.000 tentara dan warga sipil memulai parade di ibu kota Hanoi setelah fajar, merayakan tanggal ketika revolusioner komunis Ho Chi Minh mendeklarasikan "Republik Demokratik Vietnam" yang bebas dari kekuasaan Prancis pada tahun 1945.
Tank, drone, dan baterai misil melintasi jalan-jalan, sementara helikopter dan pesawat melintas di atas kerumunan yang berjumlah ratusan ribu orang di bawah terik matahari pagi.
Pham Thanh Van, seorang veteran berusia 78 tahun, mengenakan seragam militernya yang dipenuhi medali hasil perjuangannya melawan pasukan Amerika, sambil menyaksikan dari barisan depan di dekat mausoleum Ho Chi Minh.
"Ini akan menjadi kenangan terakhir saya. Jangan lupakan kami," katanya. "Saya merasa sangat bangga. Kemerdekaan membawa pembangunan dan kemakmuran bagi negara. Saya merasa perjuangan itu sepadan."
Pemimpin tertinggi Hanoi, To Lam, membuka parade dengan sebuah pidato, disaksikan oleh pejabat nomor tiga di China, Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji, bersama mantan Perdana Menteri Kamboja yang berpengaruh, Hun Sen, dan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel.
"Dalam momen yang sakral ini, kami dengan hormat mengenang leluhur kami," kata Lam.
"Bangsa kita telah melewati banyak kesulitan dan tantangan. Negara kita telah berubah dari koloni menjadi negara yang merdeka dan bersatu, maju dengan mantap menuju modernitas dan integrasi mendalam."
Pasukan China dan Rusia berbaris bersama rekan-rekan mereka dari Vietnam dalam prosesi yang berlangsung sekitar dua jam, dimulai dengan skuadron helikopter yang membawa bendera nasional berbintang kuning dan spanduk palu-arit di atas ibu kota.
Di bawahnya, para pemuda dalam pakaian tradisional memutar penghormatan bunga raksasa setelah artileri menembakkan tembakan penghormatan seremonial, dan pasukan kehormatan polisi melangkah dengan anggun dalam seragam putih bersih.
"Ini menunjukkan kekuatan Vietnam," kata seorang penonton yang terkesan, Tran Nguyen Trung Chien, 34 tahun. "Kami, rakyat, menyambut semuanya. Ini menunjukkan patriotisme tinggi Vietnam."
Perayaan yang dikoreografi dengan ketat ini melampaui skala perayaan yang diadakan pada bulan April untuk memperingati 50 tahun jatuhnya Saigon, ketika Vietnam Utara yang komunis mengalahkan Vietnam Selatan yang didukung AS.
Perayaan ini, yang disebut media negara sebagai "belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala", juga melampaui pertunjukan kekuatan yang melibatkan 30.000 orang pada perayaan pembebasan tahun 1985.
Mahasiswa Vu Thi Trang menempati posisinya untuk menonton sejak tengah malam pada hari Minggu, 30 jam penuh sebelum parade dimulai, meskipun hujan deras musim monsun tidak menyurutkan semangatnya.
"Ada sesuatu di dalam diri saya yang mendorong saya untuk berada di sini," kata gadis berusia 19 tahun itu.
"Saya bersyukur atas pengorbanan generasi sebelumnya, sehingga kami memiliki kedamaian dan kebebasan untuk tumbuh."
Pengaruh Prancis masih terlihat di seluruh Vietnam, dalam fasad kolonial rumah-rumah besar di Hanoi, dalam masakan fusi, dan di sekolah-sekolah di mana bahasa Prancis diajarkan sebagai tanda prestise.
Namun, perayaan ini berfokus pada pencapaian independen Vietnam, termasuk transformasi ekonominya menjadi pusat manufaktur global.
Proklamasi kemerdekaan Ho Chi Minh pada tahun 1945 tidak diakui oleh Prancis, yang menguasai Vietnam, serta Laos dan Kamboja, sebagai aset kolonial yang dihargai untuk karet, beras, dan kopi.
Namun, kekalahan militer yang menghancurkan di Dien Bien Phu pada tahun 1954 menyebabkan Prancis mundur sepenuhnya dari kawasan tersebut.
"Kami meraih kemerdekaan melalui darah dan keringat generasi sebelumnya," kata penjual bendera Dang Khoa, 36 tahun, pada hari Sabtu.