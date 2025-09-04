KTT Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) terbaru dan terbesar yang pernah ada mempertemukan jumlah pemimpin rekor di China, dengan lebih dari 20 negara dan 10 organisasi internasional hadir.

Meskipun banyak yang melihat SCO sebagai tantangan langsung terhadap AS, pandangan ini kurang tepat.

Masa depan organisasi ini tidak ditentukan oleh kebijakan Washington, melainkan oleh sejauh mana anggotanya dapat mengelola hubungan kompleks mereka sendiri.

Agar SCO menjadi pemain global yang benar-benar berpengaruh, organisasi ini harus melihat ke dalam dan menjadi badan yang lebih bersatu dan fungsional.

Prinsip dasar SCO adalah 'Semangat Shanghai', yang menekankan kepercayaan bersama, manfaat bersama, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman peradaban.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, anggota pendiri bersatu untuk mengamankan perbatasan, melawan ancaman bersama seperti terorisme, dan membentuk model baru hubungan internasional.

SCO menjadi platform yang kuat bagi negara-negara untuk menegaskan kedaulatan mereka, mendukung dunia multipolar, dan bersatu melawan apa yang mereka anggap sebagai hegemoni unilateral Amerika.

Prestasi keamanan SCO, khususnya dalam kontra-terorisme, secara luas dianggap sebagai keberhasilan besar.

Anggotanya menjadi pelopor dalam menciptakan kerangka kepercayaan militer untuk wilayah perbatasan, yang telah mengubah ribuan mil wilayah bersama menjadi zona kerja sama dan persahabatan.

Dengan meningkatkan kerja sama penegakan hukum dan keamanan serta melawan campur tangan asing, SCO telah efektif dalam mengelola perselisihan dan menjaga kawasan tetap damai dan stabil.

Ekonomi, di atas segalanya

Agenda ekonomi SCO mungkin menjadi harapan terbesar untuk keberlanjutan jangka panjangnya.

Sementara perdebatan politik menarik perhatian utama, kerja sama ekonomi adalah kekuatan nyata yang dapat menyatukan organisasi ini.

SCO adalah mitra penting bagi Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China, membantu meluncurkan proyek infrastruktur besar-besaran dan memperluas perdagangan di seluruh Eurasia.

Seperti yang disoroti oleh Presiden Xi Jinping, perdagangan tahunan antara China dan negara-negara SCO lainnya telah melampaui $500 miliar, dengan total investasi China melebihi $84 miliar.

Hasilnya adalah jaringan koneksi yang luas, termasuk hampir 14.000 kilometer jalan internasional dan lebih dari 110.000 perjalanan kereta barang China-Eropa.

Pada KTT Dewan Kepala Negara ke-25 di Tianjin, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menekankan dedikasi Turkiye untuk memperkuat hubungan dengan SCO.

Ia memuji organisasi ini sebagai platform untuk "menemukan solusi bersama atas masalah" dan menyoroti perannya yang "vital" dalam meningkatkan keamanan energi dan mendorong kemitraan infrastruktur strategis.

Sejak menjadi "mitra dialog" pada tahun 2012, Turkiye telah berulang kali menunjukkan minatnya untuk memperkuat hubungan dengan SCO.