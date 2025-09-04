KTT Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) terbaru dan terbesar yang pernah ada mempertemukan jumlah pemimpin rekor di China, dengan lebih dari 20 negara dan 10 organisasi internasional hadir.
Meskipun banyak yang melihat SCO sebagai tantangan langsung terhadap AS, pandangan ini kurang tepat.
Masa depan organisasi ini tidak ditentukan oleh kebijakan Washington, melainkan oleh sejauh mana anggotanya dapat mengelola hubungan kompleks mereka sendiri.
Agar SCO menjadi pemain global yang benar-benar berpengaruh, organisasi ini harus melihat ke dalam dan menjadi badan yang lebih bersatu dan fungsional.
Prinsip dasar SCO adalah 'Semangat Shanghai', yang menekankan kepercayaan bersama, manfaat bersama, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman peradaban.
Setelah runtuhnya Uni Soviet, anggota pendiri bersatu untuk mengamankan perbatasan, melawan ancaman bersama seperti terorisme, dan membentuk model baru hubungan internasional.
SCO menjadi platform yang kuat bagi negara-negara untuk menegaskan kedaulatan mereka, mendukung dunia multipolar, dan bersatu melawan apa yang mereka anggap sebagai hegemoni unilateral Amerika.
Prestasi keamanan SCO, khususnya dalam kontra-terorisme, secara luas dianggap sebagai keberhasilan besar.
Anggotanya menjadi pelopor dalam menciptakan kerangka kepercayaan militer untuk wilayah perbatasan, yang telah mengubah ribuan mil wilayah bersama menjadi zona kerja sama dan persahabatan.
Dengan meningkatkan kerja sama penegakan hukum dan keamanan serta melawan campur tangan asing, SCO telah efektif dalam mengelola perselisihan dan menjaga kawasan tetap damai dan stabil.
Ekonomi, di atas segalanya
Agenda ekonomi SCO mungkin menjadi harapan terbesar untuk keberlanjutan jangka panjangnya.
Sementara perdebatan politik menarik perhatian utama, kerja sama ekonomi adalah kekuatan nyata yang dapat menyatukan organisasi ini.
SCO adalah mitra penting bagi Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China, membantu meluncurkan proyek infrastruktur besar-besaran dan memperluas perdagangan di seluruh Eurasia.
Seperti yang disoroti oleh Presiden Xi Jinping, perdagangan tahunan antara China dan negara-negara SCO lainnya telah melampaui $500 miliar, dengan total investasi China melebihi $84 miliar.
Hasilnya adalah jaringan koneksi yang luas, termasuk hampir 14.000 kilometer jalan internasional dan lebih dari 110.000 perjalanan kereta barang China-Eropa.
Pada KTT Dewan Kepala Negara ke-25 di Tianjin, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menekankan dedikasi Turkiye untuk memperkuat hubungan dengan SCO.
Ia memuji organisasi ini sebagai platform untuk "menemukan solusi bersama atas masalah" dan menyoroti perannya yang "vital" dalam meningkatkan keamanan energi dan mendorong kemitraan infrastruktur strategis.
Sejak menjadi "mitra dialog" pada tahun 2012, Turkiye telah berulang kali menunjukkan minatnya untuk memperkuat hubungan dengan SCO.
Keterlibatan ini merupakan bagian penting dari strategi Ankara yang lebih luas untuk memposisikan dirinya sebagai kekuatan multipolar, menyeimbangkan aliansi lamanya di Barat dengan kemitraan baru di Timur.
Dengan berpartisipasi aktif dalam acara-acara SCO dan mengadakan pertemuan bilateral dengan negara-negara anggota seperti China dan Rusia, Turkiye berupaya memanfaatkan posisi geografis dan geopolitiknya yang unik untuk mempromosikan kepentingan perdagangan, energi, dan keamanan regionalnya sendiri.
Pendekatan ini memungkinkan Ankara untuk mengejar kebijakan luar negeri yang lebih independen dan menegaskan pengaruhnya dalam tatanan global yang berubah.
Berbagai tantangan
Meskipun telah mencapai banyak hal, SCO menghadapi tantangan internal yang signifikan.
Organisasi ini terdiri dari negara-negara dengan rivalitas mendalam dan kepentingan yang saling bertentangan.
Sebagai contoh, sengketa perbatasan yang sedang berlangsung dan persaingan antara India dan China—dua anggota terkuatnya—mengancam untuk merusak persatuannya. Demikian pula, ketegangan antara India dan Pakistan berulang kali menghambat kemajuan.
Meskipun piagam SCO menyerukan penyelesaian sengketa secara damai, organisasi ini secara konsisten gagal bertindak sebagai mediator yang efektif di antara anggotanya. Penambahan anggota baru seperti Iran dan Belarus baru-baru ini semakin memperumit dinamika internalnya.
Agar SCO mencapai kesuksesan yang langgeng, organisasi ini harus berkembang melampaui sekadar menjadi klub simbolis. SCO membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk memberikan hasil nyata.
Sistem saat ini, yang membutuhkan konsensus untuk pengambilan keputusan, memungkinkan satu anggota untuk memblokir tindakan, yang menyebabkan ketidakaktifan yang terus-menerus.
Tanpa otoritas untuk menegakkan resolusinya sendiri atau menengahi konflik, SCO berisiko tetap menjadi tempat diskusi daripada kekuatan nyata untuk perubahan.
Di luar fokus regionalnya, KTT Tianjin menandai titik balik signifikan bagi peran internasional China.
Presiden Xi secara resmi memperkenalkan Inisiatif Tata Kelola Global, sebuah cetak biru terstruktur untuk sistem global baru yang menguraikan lima prinsip inti: menjunjung kesetaraan kedaulatan, menghormati hukum internasional, mempraktikkan multilateralisme, mengadopsi pendekatan yang berpusat pada manusia, dan berfokus pada tindakan.
Inisiatif ini merupakan respons langsung terhadap dunia yang bergulat dengan defisit dalam pembangunan, keamanan, dan tata kelola.
Pada akhirnya, kesuksesan SCO bukanlah soal apakah organisasi ini dapat bertahan dari tekanan AS. Pertanyaan yang lebih kritis adalah apakah SCO dapat mengatasi tantangan internalnya sendiri.
Organisasi ini harus menyelesaikan perpecahannya, memperkuat institusinya, dan memprioritaskan misi ekonominya.
Ini membutuhkan transformasi menjadi badan yang lebih berorientasi pada hasil dan efisien, termasuk menciptakan bank pembangunan dan mempercepat pembukaan pusat respons ancaman keamanan.
Dengan bertransformasi dari "tempat berbicara" menjadi badan fungsional dengan institusi yang kuat dan agenda yang jelas, SCO dapat mengamankan posisinya sebagai kekuatan yang relevan dan bertahan di abad ke-21—sebuah takdir yang sepenuhnya berada dalam kendali mereka sendiri.