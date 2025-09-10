Turkiye mencatat salah satu transformasi tercepat dalam sejarah olahraga negaranya, dengan jumlah atlet meningkat 63 kali lipat dalam dua dekade terakhir, menurut laporan Kementerian Pemuda dan Olahraga Turkiye.

Negara ini kini memasuki era keemasan olahraga, ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan prestasi internasional, serta fasilitas baru yang membawa olahraga lebih dekat ke masyarakat di seluruh negeri, menurut pernyataan kementerian.

Pada 2002, Turkiye hanya memiliki 278.000 atlet selain sepak bola.

Hingga 2025, angka tersebut meningkat menjadi 17,6 juta, termasuk 7,1 juta atlet berlisensi dan lebih dari 4,5 juta yang aktif berkompetisi.

Klub olahraga juga berkembang empat kali lipat, meningkat dari 6.000 menjadi hampir 25.000, mencerminkan pertumbuhan signifikan dalam peluang olahraga di tingkat akar rumput.

Para pejabat menekankan bahwa investasi besar dalam infrastruktur menjadi kunci lonjakan ini.

Stadion, kolam renang, dan lintasan atletik dibangun di seluruh negeri, memberikan akses lebih luas bagi komunitas yang sebelumnya terbatas kesempatan berolahraga.

Akibatnya, olahraga kini tidak lagi dianggap sebagai hak istimewa, tetapi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, menarik lebih banyak anak-anak dan keluarga ke program lokal serta mendorong budaya olahraga di seluruh negeri.

Lonjakan medali

Keberhasilan internasional mencerminkan pertumbuhan internal Turkiye.

Pada 2002, atlet Turkiye hanya meraih 1.481 medali dalam kompetisi internasional. Pada 2020, angka ini meningkat sedikit menjadi 1.832.

Yang terjadi berikutnya adalah lonjakan luar biasa: 4.418 medali pada 2021, hampir 7.000 pada 2022, lebih dari 8.400 pada 2023, dan rekor 9.747 pada 2024.

Hingga pertengahan 2025, atlet negara itu telah mengumpulkan 3.313 medali, mencakup cabang olahraga tradisional, akademik, dan para-olahraga.

Di European Para Youth Games di Istanbul, Turkiye memimpin perolehan medali dengan 77 podium, termasuk 22 emas, 33 perak, dan 22 perunggu, menunjukkan kekuatannya yang berkembang dalam olahraga inklusif.

Di World Games 2025 di Chengdu, atlet Turkiye membawa pulang satu medali emas dan empat perak di disiplin bela diri.

Eray Samdan meraih emas di karate putra (kumite 60 kg), sementara Kubra Kocakus (muaythai putri, 60 kg), Emin Ozer (kickboxing putra, K-1 91 kg), Aybuke Kilinc (kickboxing putri, point fighting 50 kg), dan Inci Ece Ozturk (boules precision shooting) masing-masing meraih perak.

Prestasi kuat juga ditunjukkan di Summer World University Games 2025 di Rhine-Ruhr, Jerman, di mana Turkiye finis di posisi kedelapan secara keseluruhan dengan 18 medali: 6 emas, 5 perak, dan 7 perunggu, menjadi salah satu penampilan terbaiknya hingga saat ini.

Kemenangan menonjol termasuk Sevval Cakal dan Sude Yaren Uzuncavdar di taekwondo, Berke Akcam di 400m hurdles putra, Ozlem Becerek di lempar cakram putri, dan tim panahan compound putra yang terdiri dari Batuhan Akcaoglu, Yakup Yildiz, dan Yunus Emre Arslan.