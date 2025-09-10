Turkiye mencatat salah satu transformasi tercepat dalam sejarah olahraga negaranya, dengan jumlah atlet meningkat 63 kali lipat dalam dua dekade terakhir, menurut laporan Kementerian Pemuda dan Olahraga Turkiye.
Negara ini kini memasuki era keemasan olahraga, ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan prestasi internasional, serta fasilitas baru yang membawa olahraga lebih dekat ke masyarakat di seluruh negeri, menurut pernyataan kementerian.
Pada 2002, Turkiye hanya memiliki 278.000 atlet selain sepak bola.
Hingga 2025, angka tersebut meningkat menjadi 17,6 juta, termasuk 7,1 juta atlet berlisensi dan lebih dari 4,5 juta yang aktif berkompetisi.
Klub olahraga juga berkembang empat kali lipat, meningkat dari 6.000 menjadi hampir 25.000, mencerminkan pertumbuhan signifikan dalam peluang olahraga di tingkat akar rumput.
Para pejabat menekankan bahwa investasi besar dalam infrastruktur menjadi kunci lonjakan ini.
Stadion, kolam renang, dan lintasan atletik dibangun di seluruh negeri, memberikan akses lebih luas bagi komunitas yang sebelumnya terbatas kesempatan berolahraga.
Akibatnya, olahraga kini tidak lagi dianggap sebagai hak istimewa, tetapi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, menarik lebih banyak anak-anak dan keluarga ke program lokal serta mendorong budaya olahraga di seluruh negeri.
Lonjakan medali
Keberhasilan internasional mencerminkan pertumbuhan internal Turkiye.
Pada 2002, atlet Turkiye hanya meraih 1.481 medali dalam kompetisi internasional. Pada 2020, angka ini meningkat sedikit menjadi 1.832.
Yang terjadi berikutnya adalah lonjakan luar biasa: 4.418 medali pada 2021, hampir 7.000 pada 2022, lebih dari 8.400 pada 2023, dan rekor 9.747 pada 2024.
Hingga pertengahan 2025, atlet negara itu telah mengumpulkan 3.313 medali, mencakup cabang olahraga tradisional, akademik, dan para-olahraga.
Di European Para Youth Games di Istanbul, Turkiye memimpin perolehan medali dengan 77 podium, termasuk 22 emas, 33 perak, dan 22 perunggu, menunjukkan kekuatannya yang berkembang dalam olahraga inklusif.
Di World Games 2025 di Chengdu, atlet Turkiye membawa pulang satu medali emas dan empat perak di disiplin bela diri.
Eray Samdan meraih emas di karate putra (kumite 60 kg), sementara Kubra Kocakus (muaythai putri, 60 kg), Emin Ozer (kickboxing putra, K-1 91 kg), Aybuke Kilinc (kickboxing putri, point fighting 50 kg), dan Inci Ece Ozturk (boules precision shooting) masing-masing meraih perak.
Prestasi kuat juga ditunjukkan di Summer World University Games 2025 di Rhine-Ruhr, Jerman, di mana Turkiye finis di posisi kedelapan secara keseluruhan dengan 18 medali: 6 emas, 5 perak, dan 7 perunggu, menjadi salah satu penampilan terbaiknya hingga saat ini.
Kemenangan menonjol termasuk Sevval Cakal dan Sude Yaren Uzuncavdar di taekwondo, Berke Akcam di 400m hurdles putra, Ozlem Becerek di lempar cakram putri, dan tim panahan compound putra yang terdiri dari Batuhan Akcaoglu, Yakup Yildiz, dan Yunus Emre Arslan.
Kehebatan individu juga turut menambah total medali. Gimnastik Turkiye Adem Asil kembali meraih gelar all-around Eropa di Kejuaraan Gimnastik Eropa 2025 di Leipzig, mencetak skor 82,398 untuk mengamankan mahkota kontinental keduanya setelah kemenangan pada 2023 di Antalya.
Olahraga beregu juga sama suksesnya.
Tim voli putri Turkiye, yang dikenal sebagai “Sultans of the Net,” meraih medali perak di Kejuaraan Dunia FIVB di Thailand pekan lalu, prestasi yang juga dipuji Presiden Recep Tayyip Erdogan.
“Saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada Tim Voli Putri Nasional kami, yang membuat negara kami bangga dengan meraih posisi kedua di Kejuaraan Dunia FIVB yang diadakan di Thailand,” kata Recep Tayyip Erdogan di platform media sosial Turkiye, NSosyal.
Dalam bola basket, atlet Turkiye juga terus mencetak sejarah melalui prestasinya.
Tim nasional putra mencapai perempat final EuroBasket untuk pertama kalinya sejak 2009, memenangkan enam pertandingan berturut-turut di Riga, sudah melampaui total kemenangan mereka di turnamen 2017 dan 2022.
“12 Giant Men” akan menghadapi Polandia di perempat final EuroBasket pada Selasa malam.
Mulai dari usia muda
Pengembangan pemuda menjadi faktor kunci pertumbuhan ini.
Sejak 2017, program Sports Talent Assessment telah menyeleksi 9,1 juta siswa, mengidentifikasi 456.000 dengan potensi kuat. Lebih dari satu juta anak dievaluasi hanya pada tahun ajaran 2024–25.
Banyak dari atlet ini kini berlatih di Pusat Pelatihan Atlet, yang berkembang dari 28 menjadi 61 dalam dua dekade dan saat ini menampung lebih dari 4.100 atlet muda.
Pusat Persiapan Olimpiade Turkiye (TOHM), yang dibentuk pertama kali selama periode ini, beroperasi di 25 kota dan melatih 1.279 atlet dengan ambisi Olimpiade.
Dimulai dari basis yang sederhana dengan sedikit lebih dari seperempat juta atlet pada 2002, Turkiye kini memiliki jutaan peserta dan perolehan medali yang terus meningkat. Dua dekade investasi telah melahirkan juara dan mengubah pandangan negara terhadap olahraga.