Transisi menuju jaringan listrik pintar yang didukung energi terbarukan sedang mengubah lanskap energi global, namun juga membawa risiko seperti pemadaman listrik, ancaman siber, dan ketergantungan yang meningkat pada teknologi baru, menurut laporan terbaru dari Akademi Intelijen Nasional Turkiye (MIA).
Laporan yang diterbitkan pada hari Jumat dengan judul “Keamanan Energi dan Transformasi Digital-Hijau: Transisi ke Jaringan Pintar dan Bebas Karbon” mengungkapkan bahwa meskipun teknologi pintar dan jaringan bebas karbon memiliki potensi untuk mendekarbonisasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mereka juga mendorong sistem tenaga tradisional hingga batasnya.
“Keandalan jaringan listrik tidak lagi terjamin,” kata laporan tersebut.
“Saat kita bergerak menuju porsi energi terbarukan yang lebih besar dan digitalisasi yang lebih luas, memastikan stabilitas telah menjadi salah satu tantangan utama di zaman kita.”
Peringatan keras
Peringatan nyata akan kerentanan transformasi ini terlihat jelas pada 28 April 2025, ketika pemadaman listrik besar-besaran yang berasal dari Spanyol menyebar ke Portugal dan Prancis, membuat jutaan orang terjebak dalam kegelapan selama hampir 10 jam.
Kegagalan berantai ini membuat ribuan orang terjebak di metro, bandara, dan stasiun kereta. Sistem pembayaran lumpuh, rumah sakit membatasi layanan hanya untuk keadaan darurat, dan beberapa wilayah menyatakan keadaan darurat.
Analis mengidentifikasi faktor kritis: porsi energi terbarukan dalam jaringan listrik Spanyol mencapai 78 persen, jauh di atas ambang batas yang direkomendasikan sebesar 70 persen.
Kurangnya kapasitas cadangan yang memadai memperburuk kerentanan sistem, memicu kegagalan yang meluas.
“Pemadaman ini adalah peringatan,” kata laporan tersebut.
“Tanpa strategi perlindungan yang diperbarui dan infrastruktur yang tangguh, risiko keruntuhan sistemik akan terus meningkat.”
Potensi dan risiko jaringan listrik cerdas
Jaringan pintar — yang mengintegrasikan AI, Internet of Things (IoT), dan analitik data waktu nyata — menjadi inti dari revolusi digital-hijau. Dengan menyeimbangkan pasokan dan permintaan, memprediksi pola konsumsi, dan meningkatkan efisiensi energi, sistem ini menjanjikan jaringan listrik yang lebih berkelanjutan dan adaptif.
Namun, “pintar” tidak selalu berarti aman, kata laporan tersebut.
Dengan integrasi digital yang lebih dalam, risiko serangan siber, injeksi data palsu, dan gangguan malware yang dapat melumpuhkan seluruh wilayah semakin meningkat.
Untuk mengatasi risiko ini, laporan tersebut merekomendasikan deteksi anomali berbasis AI, komunikasi terenkripsi, dan autentikasi multi-faktor untuk operasi jaringan yang kritis.
Seiring dengan pemanasan global, peristiwa cuaca ekstrem — mulai dari badai dan banjir hingga kekeringan berkepanjangan — memperburuk risiko energi.
Sumber energi terbarukan seperti surya dan angin, meskipun penting untuk dekarbonisasi, tetap bersifat intermiten dan bergantung pada cuaca.
Untuk menstabilkan pasokan selama lonjakan permintaan mendadak, beberapa negara kini mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai kapasitas cadangan darurat, yang menandai pergeseran kontroversial namun pragmatis.
Teknologi baru, ketergantungan baru
Transisi digital-hijau juga menciptakan gelombang baru ketergantungan teknologi.
Laporan tersebut menyoroti ketergantungan kritis pada sistem kontrol berbasis AI, penyimpanan energi canggih, dan elektronik daya pembentuk jaringan — banyak di antaranya diproduksi di luar negeri.
“Kemandirian energi kini melampaui bahan bakar,” ungkap analisis tersebut.
“Tanpa mengembangkan teknologi domestik, negara-negara berisiko menggantikan satu bentuk ketergantungan dengan bentuk lainnya.”
Wilayah dengan penetrasi energi terbarukan yang tinggi menghadapi tantangan yang semakin besar dalam menyeimbangkan pasokan dan permintaan yang berfluktuasi.
Analisis tersebut menekankan pentingnya solusi penyimpanan energi skala besar, menunjuk pada pembangkit listrik tenaga air dengan penyimpanan pompa sebagai alternatif yang lebih unggul dibandingkan baterai kimia.
Fasilitas ini, menurut laporan, sangat efektif dalam mengatasi apa yang disebut “kurva bebek,” di mana permintaan energi meningkat tajam setelah matahari terbenam ketika pembangkit tenaga surya menurun.
Analisis tersebut menyerukan strategi pertahanan multi-cabang untuk melindungi sistem energi di era digital-hijau.
Ini menekankan perlunya memodernisasi infrastruktur yang sudah tua dengan meningkatkan pembangkit listrik, gardu induk, dan sistem otomatisasi.
Memperkuat kemampuan operator jaringan juga sangat penting, dengan fokus pada pelatihan kesadaran siber, respons krisis waktu nyata, dan optimalisasi sistem.
Selain itu, laporan tersebut menyoroti pentingnya memperluas kolaborasi internasional melalui berbagi intelijen ancaman siber dan pengembangan mekanisme respons terkoordinasi.
Namun, laporan tersebut memperingatkan bahwa langkah-langkah semacam itu harus dipadukan dengan inovasi domestik.
“Kerja sama regional sangat penting,” tegas laporan tersebut, “tetapi kemandirian strategis menuntut teknologi buatan sendiri.”
Transisi yang lemah
Transformasi digital-hijau mewakili salah satu pergeseran infrastruktur paling ambisius dalam sejarah modern. Namun, seiring jaringan menjadi lebih pintar dan lebih terhubung, mereka juga menjadi lebih rapuh.
“Masa depan keamanan energi akan bergantung pada menemukan keseimbangan,” kata laporan tersebut.
“Jaringan yang pintar, berkelanjutan, dan tangguh bukanlah pilihan — mereka adalah keharusan.”
Dari pemadaman listrik skala besar hingga ancaman keamanan siber dan ketergantungan teknologi, laporan dari Akademi Intelijen Nasional Turkiye menekankan bahwa keamanan energi di abad ke-21 bergantung pada infrastruktur yang tangguh, inovasi domestik, dan kolaborasi internasional.