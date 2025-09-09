Transisi menuju jaringan listrik pintar yang didukung energi terbarukan sedang mengubah lanskap energi global, namun juga membawa risiko seperti pemadaman listrik, ancaman siber, dan ketergantungan yang meningkat pada teknologi baru, menurut laporan terbaru dari Akademi Intelijen Nasional Turkiye (MIA).

Laporan yang diterbitkan pada hari Jumat dengan judul “Keamanan Energi dan Transformasi Digital-Hijau: Transisi ke Jaringan Pintar dan Bebas Karbon” mengungkapkan bahwa meskipun teknologi pintar dan jaringan bebas karbon memiliki potensi untuk mendekarbonisasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mereka juga mendorong sistem tenaga tradisional hingga batasnya.

“Keandalan jaringan listrik tidak lagi terjamin,” kata laporan tersebut.

“Saat kita bergerak menuju porsi energi terbarukan yang lebih besar dan digitalisasi yang lebih luas, memastikan stabilitas telah menjadi salah satu tantangan utama di zaman kita.”

Peringatan keras

Peringatan nyata akan kerentanan transformasi ini terlihat jelas pada 28 April 2025, ketika pemadaman listrik besar-besaran yang berasal dari Spanyol menyebar ke Portugal dan Prancis, membuat jutaan orang terjebak dalam kegelapan selama hampir 10 jam.

Kegagalan berantai ini membuat ribuan orang terjebak di metro, bandara, dan stasiun kereta. Sistem pembayaran lumpuh, rumah sakit membatasi layanan hanya untuk keadaan darurat, dan beberapa wilayah menyatakan keadaan darurat.

Analis mengidentifikasi faktor kritis: porsi energi terbarukan dalam jaringan listrik Spanyol mencapai 78 persen, jauh di atas ambang batas yang direkomendasikan sebesar 70 persen.

Kurangnya kapasitas cadangan yang memadai memperburuk kerentanan sistem, memicu kegagalan yang meluas.

“Pemadaman ini adalah peringatan,” kata laporan tersebut.

“Tanpa strategi perlindungan yang diperbarui dan infrastruktur yang tangguh, risiko keruntuhan sistemik akan terus meningkat.”

Potensi dan risiko jaringan listrik cerdas

Jaringan pintar — yang mengintegrasikan AI, Internet of Things (IoT), dan analitik data waktu nyata — menjadi inti dari revolusi digital-hijau. Dengan menyeimbangkan pasokan dan permintaan, memprediksi pola konsumsi, dan meningkatkan efisiensi energi, sistem ini menjanjikan jaringan listrik yang lebih berkelanjutan dan adaptif.

Namun, “pintar” tidak selalu berarti aman, kata laporan tersebut.

Dengan integrasi digital yang lebih dalam, risiko serangan siber, injeksi data palsu, dan gangguan malware yang dapat melumpuhkan seluruh wilayah semakin meningkat.

Untuk mengatasi risiko ini, laporan tersebut merekomendasikan deteksi anomali berbasis AI, komunikasi terenkripsi, dan autentikasi multi-faktor untuk operasi jaringan yang kritis.

Seiring dengan pemanasan global, peristiwa cuaca ekstrem — mulai dari badai dan banjir hingga kekeringan berkepanjangan — memperburuk risiko energi.

Sumber energi terbarukan seperti surya dan angin, meskipun penting untuk dekarbonisasi, tetap bersifat intermiten dan bergantung pada cuaca.

Untuk menstabilkan pasokan selama lonjakan permintaan mendadak, beberapa negara kini mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai kapasitas cadangan darurat, yang menandai pergeseran kontroversial namun pragmatis.