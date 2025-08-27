TÜRKİYE
3 menit membaca
Turkiye penjamin keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan Kurdi: Erdogan
Pernyataan Presiden Turkiye itu muncul di tengah pembentukan komite parlemen baru yang bertujuan menghadapi ancaman terkait YPG dan PKK.
Turkiye penjamin keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan Kurdi: Erdogan
Turkiye, anggota NATO, telah menjadi salah satu sekutu utama Suriah di luar negeri setelah penggulingan Bashar al Assad tahun lalu. / Anadolu Agency
27 Agustus 2025

Turkiye adalah penjamin keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan Kurdi, sebagaimana bagi seluruh rakyat Suriah yang bersaudara, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Selasa.

“Mereka yang berpaling ke Ankara dan Damaskus akan menang,” ujarnya dalam pidato memperingati 954 tahun kemenangan Malazgirt di Provinsi Mus, Turkiye.

Presiden Turkiye itu menegaskan bahwa visi negaranya untuk "Abad Turkiye" pertama-tama akan diwujudkan menjadi Turkiye yang kuat dan bebas teror, lalu berkembang menjadi kawasan yang bebas teror melalui upaya kolektif.

Ia menambahkan bahwa meskipun menghadapi berbagai hambatan, blokade, dan sabotase, Ankara tetap berkomitmen membangun Turkiye yang kuat, bersatu sebagai bangsa berjumlah 86 juta jiwa yang terikat sejarah, budaya, peradaban bersama, dan keyakinan yang sama.

“Sebagai orang Turkiye, Arab, dan Kurdi, kita akan hidup berdampingan di tanah ini hingga akhir zaman,” kata Erdogan.

Pernyataannya datang beberapa pekan setelah parlemen Turkiye membentuk sebuah komite tingkat tinggi untuk merumuskan jalur hukum menuju apa yang disebut pejabat sebagai “Turkiye bebas teror”, sebuah langkah yang digambarkan sebagai titik balik bersejarah bagi perdamaian di kawasan.

Diluncurkan pada 5 Agustus, Komite Solidaritas Nasional, Persaudaraan, dan Demokrasi diproyeksikan menjadi wadah dialog antara Turkiye dan Kurdi, serta upaya menyelesaikan perbedaan melalui jalur parlemen.

“Persaudaraan antara Turkiye dan Kurdi adalah elemen mendasar dari geografi kita,” kata Ketua Parlemen Turkiye Numan Kurtulmus dalam pidatonya di acara peluncuran komite tersebut.

“Proses ini adalah persoalan kelangsungan nasional yang menyangkut masa depan bersama Turkiye, Kurdi, dan warga dari semua lapisan masyarakat.”

Direkomendasikan

Pejabat menyatakan komite itu akan berfungsi sebagai badan musyawarah yang bertugas mengidentifikasi reformasi, menyusun rancangan undang-undang, dan menginformasikan publik soal kemajuan yang dicapai, dengan mandat hingga akhir 2025.

Peringatan regional

Pada 10 Maret, kepresidenan Suriah mengumumkan penandatanganan perjanjian integrasi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) ke dalam institusi negara, menegaskan kembali kesatuan teritorial negara itu serta menolak segala upaya pemisahan.

Namun, beberapa bulan setelah penandatanganan perjanjian, Presiden Suriah Ahmad al Sharaa mengkritik SDF atas kontradiksi antara ucapan dan tindakan terkait implementasi kesepakatan itu.

Pada Juli, 30 anggota PKK membakar senjata mereka di mulut sebuah gua di Irak utara, yang menurut Ankara menandai awal dari pembubaran kelompok tersebut.

Perkembangan itu dipandang sebagai salah satu isyarat paling signifikan dalam kampanye teror panjang PKK terhadap Turkiye. Kelompok ini telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Ankara, AS, dan Uni Eropa.

SDF sendiri didominasi oleh kelompok teror YPG, cabang PKK di Suriah.

Pada 13 Agustus, Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan memperingatkan bahwa kelompok teror YPG harus segera berhenti menjadi ancaman bagi Turkiye dan kawasan, saat konferensi pers bersama dengan mitranya dari Suriah.

“Seruan saya kepada YPG adalah agar mereka segera menghentikan diri sebagai ancaman bagi Turkiye dan kawasan, bersama para teroris yang mereka kumpulkan dari seluruh dunia,” kata Fidan saat itu.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us