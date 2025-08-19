Setelah pertemuan Trump-Putin di Alaska, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terbang ke Washington. Ia didampingi “koalisi yang bersedia” dari negara-negara Barat yang juga menuju ibu kota AS. Fokus utama kunjungan ini adalah rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina.

Kunjungan kedua ke Gedung Putih

Zelensky bertemu Donald Trump di Gedung Putih pada 18 Agustus, tiga hari setelah Presiden AS melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini merupakan kunjungan kedua Zelensky dalam waktu dekat. Pada kunjungan sebelumnya di akhir Februari, pertemuan berakhir dengan kontroversi. Sekutu Barat Kyiv khawatir kunjungan itu akan menjadi ujian berat bagi Presiden Ukraina.

Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan mengadakan briefing khusus dengan Zelensky untuk menghindari skandal dan menentukan strategi komunikasi yang tepat dengan Trump. Diperkirakan Zelensky akan dihadapkan pada pilihan: melanjutkan perang atau menyetujui “kesepakatan cepat” dengan Moskow yang tidak menguntungkan Kyiv.

Sebelum bertemu Trump, Zelensky menemui Perwakilan Khusus Presiden AS untuk Ukraina, Keith Kellogg, yang dikenal sebagai pejabat paling pro-Ukraina di Gedung Putih saat ini. Berdasarkan pernyataannya, Zelensky merasa puas dengan hasil pertemuan itu.

“Rusia hanya bisa dipaksa berdamai dengan kekuatan, dan Presiden Trump memiliki kekuatan itu. Kita harus memastikan langkah kita benar agar perdamaian benar-benar tercapai,” ujar Zelensky.

Setelah pertemuan dengan Putin di Alaska, Trump menelepon Zelensky, dan para pemimpin Eropa juga terlibat dalam percakapan tersebut.

Media Ukraina sempat khawatir posisi Trump berubah menjadi pro-Rusia. Beberapa menyebutnya sebagai “tikaman dari belakang,” dan bahwa presiden AS “hanya ingin kesepakatan cepat” yang berarti Ukraina dipaksa menerima perjanjian yang dianggap sebagai kapitulasi.

Kekecewaan bagi Kyiv dan Brussels muncul dari penolakan Trump mendukung gencatan senjata segera dan pengakuannya atas kemungkinan konsesi wilayah dari Ukraina. Trump menyatakan, “Saya tidak berpikir perlu ada gencatan senjata,” dan bahwa kesepakatan perdamaian bisa dinegosiasikan bahkan saat pertempuran masih berlangsung.

Media AS melaporkan bahwa setelah bertemu Putin, Trump menawarkan rencana damai kepada para pemimpin Eropa yang mengusulkan Ukraina menyerahkan seluruh wilayah Donbass, termasuk area yang belum diduduki Rusia.

Menyadari kunjungan Zelensky ke Washington, para pemimpin Eropa seperti Kanselir Jerman Friedrich Merz, Sekjen NATO Mark Rutte, Presiden Finlandia Alexander Stubb, Presiden Prancis Emmanuel Macron, hingga Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, bersaing menyatakan kesiapan mendukung pemimpin Ukraina secara langsung.

Meski setuju dengan Trump, para pemimpin Eropa menunjukkan ketidakpuasan terhadap beberapa poin rencana perdamaian, menekankan bahwa “tidak boleh ada pembatasan pada angkatan bersenjata Ukraina atau kerja sama militer dengan negara lain,” dan Rusia tidak boleh memiliki hak veto atas keanggotaan Ukraina di UE maupun NATO.