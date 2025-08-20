Australia memberikan tanggapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, setelah ia menyebut Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, sebagai "politisi lemah yang mengkhianati Israel," dalam eskalasi terbaru ketegangan antara kedua negara.

Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, mengatakan bahwa pernyataan Netanyahu menunjukkan bahwa ia adalah "pemimpin yang frustrasi dan melampiaskan kemarahannya."

"Kekuatan tidak diukur dari seberapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan atau seberapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan," kata Burke kepada ABC.

"Apa yang kita lihat dari beberapa tindakan yang mereka ambil adalah isolasi Israel yang terus berlanjut dari dunia, dan itu juga bukan untuk kepentingan mereka."

Pernyataan ini muncul setelah Canberra mengumumkan pekan lalu bahwa mereka akan mengakui negara Palestina, bergabung dengan Prancis, Kanada, dan Inggris.

Netanyahu bereaksi keras, menuduh Albanese "meninggalkan komunitas Yahudi Australia."

Hubungan antara kedua negara memburuk secara tajam dalam beberapa hari terakhir.

Pembatalan visa