Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kecaman setelah menargetkan museum-museum besar AS karena dianggap terlalu menekankan pada topik seperti “betapa buruknya perbudakan”—serangan terbarunya terhadap lembaga budaya di negara yang pernah berperang saudara akibat isu tersebut.

“Museum di Washington, bahkan di seluruh negeri, pada dasarnya adalah segmen terakhir dari ‘WOKE’,” tulis Trump dalam unggahan di Truth Social, Selasa, menggunakan istilah singkatnya untuk menyebut gerakan keadilan sosial progresif.

“Smithsonian sudah DI LUAR KENDALI, semua yang dibicarakan hanyalah betapa buruknya negara kita, betapa parahnya perbudakan, dan betapa tidak berhasilnya kaum tertindas—tanpa ada tentang keberhasilan, tanpa ada hal cerah, tanpa ada masa depan,” tambah Trump.

Pernyataan itu merujuk pada Smithsonian Institution, organisasi independen yang mengelola 17 museum, galeri, dan satu kebun binatang di berbagai lokasi—terutama di National Mall, Washington D.C.—yang menerima dana publik, dan sebelumnya sudah dituduh Trump menyebarkan “ideologi korosif.”

“Sekarang museum ikut jadi sasaran hanya karena terlalu terbuka membicarakan kengerian perbudakan,” tulis pengacara hak sipil ternama Ben Crump di X menanggapi unggahan Trump.

“Kalau menceritakan kebenaran tentang perbudakan dianggap membuat museum ‘terlalu woke’, maka masalahnya bukan pada sejarah, tapi pada mereka yang ingin menghapusnya,” lanjutnya.

Trump juga memberi sinyal akan menekan Smithsonian agar mengikuti tuntutannya, sama seperti yang ia lakukan pada perguruan tinggi dan universitas dengan ancaman pemotongan dana federal.

“Saya sudah menginstruksikan pengacara saya untuk meninjau museum-museum, dan memulai proses yang sama seperti yang dilakukan terhadap perguruan tinggi dan universitas, di mana kemajuan besar telah dicapai,” kata Trump.

'Dia oke dengan Holocaust Museum'

Perdagangan budak transatlantik dari Afrika ke Amerika berlangsung selama tiga abad, dan disebut sebagai “dosa asal” Amerika Serikat.

Sejak sekitar 1526 hingga 1867, perdagangan itu memperdagangkan sekitar 10,7 juta dari total 12,5 juta orang Afrika yang ditangkap ke benua Amerika.

Perdagangan ini kemungkinan menelan korban jiwa terbesar dalam sejarah migrasi jarak jauh, dengan lebih dari dua juta orang Afrika meninggal dalam perjalanan ke Amerika, yang dikenal sebagai Middle Passage.

Negara-negara bagian Selatan berperang untuk mempertahankan perbudakan dalam Perang Saudara 1861–1865, namun akhirnya kalah.

Sejak itu, komunitas Afrika-Amerika terus memperjuangkan hak sipil mereka, termasuk lewat gelombang protes Black Lives Matter pada 2020 yang memaksa AS menghadapi kembali sisi kelam sejarahnya.