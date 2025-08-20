ASIA
2 menit membaca
Partai politik di Indonesia terpecah usai putusan MK soal Pilkada langsung
Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan Pilkada secara langsung, putusan yang memecah belah partai-partai di DPR. Golkar dan PKB dorong pemilihan tidak langsung demi efisiensi, sementara PDI-P dan PKS menegaskan Pilkada langsung penting bagi demokrasi.
Partai politik di Indonesia terpecah usai putusan MK soal Pilkada langsung
Gedung pusat DPR dan MPR RI di Ibu kota Jakarta. (Foto: MPR-RI)
20 Agustus 2025

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan melalui pemilihan langsung, sebuah keputusan yang menuai beragam reaksi dari berbagai partai politik di DPR.

Putusan yang dikeluarkan Kamis lalu tersebut menegaskan bahwa gubernur, wali kota, dan bupati akan dipilih oleh pemilih setiap lima tahun, sama seperti pemilihan presiden dan legislatif. 

Keputusan pengadilan ini muncul di tengah pembahasan revisi undang-undang pemilu oleh para anggota DPRD dan di tengah usulan untuk mengganti pemilihan langsung dengan pemilihan oleh DPRD.

Para pendukung pemilihan tidak langsung, termasuk Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berpendapat bahwa sistem ini akan menurunkan biaya pemilu. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan partainya lebih menyukai model hibrida di mana gubernur akan dipilih oleh DPRD, sementara wali kota dan bupati tetap dipilih secara langsung. Eksekutif PKB, Luluk Nur Hamidah, mengatakan partainya masih mengevaluasi apakah dua dekade pemilihan langsung layak direformasi, lapor The Jakarta Post.

Partai-partai besar lainnya juga menyuarakan kekhawatiran yang sama. Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Partai NasDem tahun lalu mengisyaratkan dukungan untuk alternatif pemilihan langsung, dengan alasan beban keuangan yang berat. 

Direkomendasikan

Bersama, Golkar, PKB, Gerindra, dan NasDem menguasai 56 persen dari 580 kursi di DPR, memberi mereka pengaruh yang signifikan dalam debat reformasi pemilu.

Namun, partai-partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil menyambut baik keputusan pengadilan tersebut. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperingatkan bahwa kembali ke pemilihan umum berbasis DPRD akan merusak demokrasi dan berisiko menimbulkan intervensi politik. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga menyatakan dukungannya terhadap pemilihan umum langsung, menyebutnya konsisten dengan otonomi daerah.

Pakar hukum pemilu Titi Anggraini memperingatkan bahwa penghapusan pemungutan suara langsung yang bertentangan dengan sentimen publik dapat memicu protes massa. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan mematuhi putusan pengadilan, sebagaimana dikutip dari laporan The Jakarta Post.

SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us