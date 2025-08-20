Palestina akan membuat debutnya di ajang Miss Universe tahun ini, dengan kontestannya bertekad untuk menyoroti ketangguhan dan kekuatan rakyatnya di panggung dunia.

Nadine Ayoub, 27 tahun, seorang pelatih kesehatan dan nutrisi bersertifikat yang dinobatkan sebagai Miss Palestina pada tahun 2022, akan mencetak sejarah pada November 2025 sebagai perwakilan pertama negara tersebut di ajang Miss Universe, menurut laporan berita.

Ayoub, yang dibesarkan di Kanada, Amerika Serikat, dan Tepi Barat, saat ini membagi waktunya antara Dubai dan Ramallah.

“Saya merasa terhormat untuk mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya, Palestina akan diwakili di Miss Universe,” ujar Ayoub di akun Instagram-nya. “Hari ini, saya melangkah ke panggung Miss Universe bukan hanya dengan gelar – tetapi dengan sebuah kebenaran,” tambahnya.

“Saat Palestina mengalami kesedihan – terutama di Gaza – saya membawa suara rakyat yang menolak untuk dibungkam,” kata Ayoub, merujuk pada kekuatan dan ketangguhan rakyatnya.