PERANG GAZA
2 menit membaca
Bersejarah! Palestina debut di Miss Universe pertama kalinya, Nadine Ayoub janji suarakan bangsanya
Nadine Ayoub, yang akan menjadi kontestan Miss Universe pertama dari Palestina, mengatakan bahwa dia akan mewakili "ketahanan, harapan, dan denyut nadi sebuah tanah air" saat dia tampil di panggung pada bulan November.
Bersejarah! Palestina debut di Miss Universe pertama kalinya, Nadine Ayoub janji suarakan bangsanya
Perwakilan Palestina akan berkompetisi di kontes Miss Universe untuk pertama kalinya. / Instagram
20 Agustus 2025

Palestina akan membuat debutnya di ajang Miss Universe tahun ini, dengan kontestannya bertekad untuk menyoroti ketangguhan dan kekuatan rakyatnya di panggung dunia.

Nadine Ayoub, 27 tahun, seorang pelatih kesehatan dan nutrisi bersertifikat yang dinobatkan sebagai Miss Palestina pada tahun 2022, akan mencetak sejarah pada November 2025 sebagai perwakilan pertama negara tersebut di ajang Miss Universe, menurut laporan berita.

Ayoub, yang dibesarkan di Kanada, Amerika Serikat, dan Tepi Barat, saat ini membagi waktunya antara Dubai dan Ramallah.

“Saya merasa terhormat untuk mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya, Palestina akan diwakili di Miss Universe,” ujar Ayoub di akun Instagram-nya. “Hari ini, saya melangkah ke panggung Miss Universe bukan hanya dengan gelar – tetapi dengan sebuah kebenaran,” tambahnya.

“Saat Palestina mengalami kesedihan – terutama di Gaza – saya membawa suara rakyat yang menolak untuk dibungkam,” kata Ayoub, merujuk pada kekuatan dan ketangguhan rakyatnya.

Direkomendasikan

“Saya mewakili setiap perempuan dan anak Palestina yang kekuatannya perlu dilihat dunia. Kami lebih dari sekadar penderitaan kami – kami adalah ketangguhan, harapan, dan denyut nadi tanah air yang terus hidup melalui kami,” tambahnya.

Ajang Miss Universe, salah satu kontes kecantikan yang paling banyak ditonton di dunia, menampilkan peserta dari lebih dari 80 negara.

Penampilan pertama Palestina ini memiliki bobot simbolis, terutama di tengah perhatian global terhadap perang Israel di Gaza dan semakin banyak negara yang mengisyaratkan pengakuan terhadap negara Palestina.

Selain menampilkan kecantikan dan bakat, ajang ini juga menjadi panggung bagi para kontestan untuk memperjuangkan berbagai isu dan mengekspresikan identitas nasional mereka.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us