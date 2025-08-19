Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, mengkritik standar ganda Barat terkait perang Israel di Gaza, dengan menyatakan bahwa kemarahan selektif mereka telah merusak kredibilitas tatanan internasional yang seharusnya didasarkan pada prinsip dan aturan.

Dalam sebuah op-ed yang diterbitkan oleh platform berita berbasis di Doha, Al Jazeera, Erdogan menyatakan bahwa kekuatan Barat mengadopsi pendekatan ambivalen terhadap Gaza sambil cepat bertindak dalam krisis lainnya.

“Fakta menunjukkan bahwa jika kepekaan yang cepat dan menyeluruh yang ditunjukkan terhadap krisis di Ukraina juga diterapkan pada kekejaman di Gaza, situasi yang kita hadapi hari ini akan sangat berbeda,” katanya.

Pada hari ke-679, genosida Israel di Gaza telah menewaskan hampir 62.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Israel telah menjatuhkan lebih dari 85.000 ton bom di Gaza sejak Oktober 2023, menghancurkan seluruh wilayah tersebut menjadi puing-puing. Blokade bantuan selama berbulan-bulan telah menyebabkan kelaparan luas di Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan setidaknya 239 orang.

“Kemampuan Israel untuk bertindak tanpa sanksi sedikit pun telah mempercepat erosi hukum internasional dan norma-norma hak asasi manusia. Krisis di Gaza menjadi ujian bagi komunitas internasional untuk menunjukkan apakah mereka mampu dan bersedia menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar,” ujar Erdogan.

Alih-alih hanya dianggap sebagai konflik, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza harus dilihat sebagai “bencana kemanusiaan yang semakin mendalam” yang melukai hati nurani kolektif umat manusia, tambahnya.

“Saya secara terbuka mendefinisikan serangan Israel dan kebijakan hukuman kolektifnya — yang secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional — sebagai genosida,” katanya.

Pemboman Israel telah membuat Gaza tidak layak huni, dengan hampir semua rumah, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah bagi populasi 2,1 juta orang hancur menjadi puing-puing di tengah runtuhnya layanan penting seperti perawatan kesehatan dan listrik.

“Kelaparan, kehausan, dan ancaman penyakit epidemi mendorong Gaza menuju kehancuran kemanusiaan total… Gambaran ini bukan hanya tanda perang, tetapi juga bukti nyata dari kebijakan pemusnahan yang sistematis,” katanya.

Kunci perdamaian: Solusi dua negara