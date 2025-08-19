Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, mengkritik standar ganda Barat terkait perang Israel di Gaza, dengan menyatakan bahwa kemarahan selektif mereka telah merusak kredibilitas tatanan internasional yang seharusnya didasarkan pada prinsip dan aturan.
Dalam sebuah op-ed yang diterbitkan oleh platform berita berbasis di Doha, Al Jazeera, Erdogan menyatakan bahwa kekuatan Barat mengadopsi pendekatan ambivalen terhadap Gaza sambil cepat bertindak dalam krisis lainnya.
“Fakta menunjukkan bahwa jika kepekaan yang cepat dan menyeluruh yang ditunjukkan terhadap krisis di Ukraina juga diterapkan pada kekejaman di Gaza, situasi yang kita hadapi hari ini akan sangat berbeda,” katanya.
Pada hari ke-679, genosida Israel di Gaza telah menewaskan hampir 62.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Israel telah menjatuhkan lebih dari 85.000 ton bom di Gaza sejak Oktober 2023, menghancurkan seluruh wilayah tersebut menjadi puing-puing. Blokade bantuan selama berbulan-bulan telah menyebabkan kelaparan luas di Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan setidaknya 239 orang.
“Kemampuan Israel untuk bertindak tanpa sanksi sedikit pun telah mempercepat erosi hukum internasional dan norma-norma hak asasi manusia. Krisis di Gaza menjadi ujian bagi komunitas internasional untuk menunjukkan apakah mereka mampu dan bersedia menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar,” ujar Erdogan.
Alih-alih hanya dianggap sebagai konflik, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza harus dilihat sebagai “bencana kemanusiaan yang semakin mendalam” yang melukai hati nurani kolektif umat manusia, tambahnya.
“Saya secara terbuka mendefinisikan serangan Israel dan kebijakan hukuman kolektifnya — yang secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional — sebagai genosida,” katanya.
Pemboman Israel telah membuat Gaza tidak layak huni, dengan hampir semua rumah, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah bagi populasi 2,1 juta orang hancur menjadi puing-puing di tengah runtuhnya layanan penting seperti perawatan kesehatan dan listrik.
“Kelaparan, kehausan, dan ancaman penyakit epidemi mendorong Gaza menuju kehancuran kemanusiaan total… Gambaran ini bukan hanya tanda perang, tetapi juga bukti nyata dari kebijakan pemusnahan yang sistematis,” katanya.
Kunci perdamaian: Solusi dua negara
Erdogan menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat, yang mengarah pada pembukaan koridor kemanusiaan untuk memastikan pengiriman makanan, air, dan bantuan medis tanpa hambatan.
Turkiye siap menjadi aktor dalam membentuk proses ini, katanya. Ia menuntut agar kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia diselidiki di Pengadilan Kriminal Internasional dan Mahkamah Internasional.
Ia mengatakan bahwa rekonstruksi Gaza tidak boleh terbatas pada membangun kembali struktur yang hancur. Sebaliknya, upaya rekonstruksi harus berkembang menjadi proses komprehensif yang melindungi hak-hak warga Palestina atas pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan representasi politik.
Ia menekankan bahwa proses ini harus dilakukan dengan partisipasi langsung dari penduduk lokal dan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi regional.
“Dasar perdamaian yang abadi terletak pada pengakuan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan integritas teritorial yang terjaga. Solusi dua negara adalah satu-satunya kunci untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan ini,” katanya.
Menurut presiden Turkiye, kekerasan di Gaza tidak hanya mengancam rakyat Palestina tetapi juga stabilitas seluruh kawasan. Ketegangan antara Israel dan Iran meningkatkan risiko konflik yang lebih luas, dengan potensi mengganggu keseimbangan keamanan dari Mediterania Timur hingga Teluk.
“Pendalaman krisis ini menimbulkan ancaman serius berupa gelombang pengungsian baru, peningkatan radikalisasi, dan risiko terhadap keamanan energi,” katanya, mencatat bahwa krisis Gaza adalah masalah strategis bagi keamanan dan perdamaian global.
Ia menyoroti sikap tegas, konsisten, dan prinsipil yang diadopsi Ankara untuk mengakhiri kekejaman di Gaza. Mengacu pada Badan Manajemen Bencana dan Darurat (AFAD), Bulan Sabit Merah Turkiye, dan organisasi masyarakat sipil, ia mengatakan pekerja bantuan Turkiye aktif bekerja di lapangan meskipun menghadapi berbagai hambatan.
“Sejarah menjadi saksi bagi mereka yang bertindak dan bagi mereka yang berpaling dari kekejaman di Gaza. Gaza tidak punya waktu untuk menunggu… Masa depan umat manusia akan dibentuk oleh keberanian langkah-langkah yang kita ambil hari ini,” katanya.