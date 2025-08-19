Pada Juli 2024, saya menghadiri pertemuan yang tidak biasa dengan seorang pemimpin Uni Eropa untuk membahas situasi di Gaza. Namun, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, “Kami [UE] sepenuhnya tidak relevan.”
Semua yang dia katakan hari itu membuat saya terkejut karena keterusterangannya yang luar biasa dan kontradiksi yang tajam dengan apa yang biasanya dikatakan para pemimpin Eropa di depan umum.
Saat dia menunjukkan gambar satelit yang dikumpulkan UE tentang lingkungan Gaza yang hancur, dia berkata, “Israel sedang menghancurkan tempat itu secara sistematis untuk membuat Gaza tidak layak huni, sehingga setelah perang berakhir, orang-orang di sana tidak punya pilihan selain pergi.”
Dia juga mengkritik kemunafikan UE. “Kami memberi makanan dan perban kepada rakyat Gaza di pagi hari, tetapi memberikan bom kepada Israel di malam hari, sehingga jika mereka terbunuh, mereka tidak mati dalam keadaan lapar, dan jika mereka selamat, mereka bisa menutup luka mereka.”
Percakapan itu mengungkapkan kenyataan yang mengejutkan: sebagian besar pemerintah Eropa memberikan carte blanche kepada Israel untuk melanjutkan perang, meskipun beberapa hanya membuat seruan kosong untuk kesepakatan gencatan senjata. Paling tidak, beberapa pemimpin UE meminta Israel untuk “membunuh lebih sedikit orang,” yaitu menjaga jumlah korban di bawah 100, agar Gaza tidak menjadi sorotan berita.
Namun, butuh lebih dari setahun sejak pertemuan ini bagi para pemimpin Barat untuk mulai mengakui fakta-fakta dasar tentang genosida tersebut, meskipun dengan kata-kata yang diperhalus.
Mengapa kemarahan ini baru muncul sekarang, padahal para pemimpin itu sudah tahu sejak awal apa rencana Israel?
Sejak awal, Israel telah dengan jelas menunjukkan niat genosidanya dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan ini – pembunuhan massal, kelaparan, penghancuran, dan pembersihan etnis. Tidak ada yang dilakukan Israel sekarang yang baru; ini adalah kelanjutan dari pemusnahan sistematis.
Di mana dunia selama 19 tahun terakhir dari pengepungan yang kejam dan serangan militer yang berulang?
Membenarkan keterlibatan
Kemunafikan Barat ini tidak muncul pada 7 Oktober 2023.
Bahkan sebelum genosida yang sedang berlangsung dimulai, Gaza dan Palestina telah sengaja dikesampingkan dan diabaikan selama bertahun-tahun. PBB telah mengatakan sejak 2018 bahwa blokade Israel telah membuat wilayah itu tidak layak huni.
Namun, pembicaraan di ruang-ruang kekuasaan hanya berfokus pada Abraham Accords yang mengesampingkan Palestina, jika tidak sepenuhnya mengorbankan mereka.
Selama ini, Gaza hanya menjadi berita utama ketika Hamas meluncurkan roket. Pendudukan dan penyalahgunaan Israel terhadap Palestina – baik di Gaza maupun di Tepi Barat yang diduduki – bahkan tidak menjadi catatan kaki di media Barat.
Selama berbulan-bulan setelah 7 Oktober, para pemimpin Barat mengabaikan niat genosida yang dinyatakan Israel sebagai “emosional” atau “pidato hiperbolik.” “Masyarakat Israel sedang dalam keadaan trauma dan terkejut” adalah salah satu kalimat pertama yang terus kami dengar berulang kali dalam pertemuan-pertemuan tersebut.
Namun, “bagaimana dengan trauma kami?” tanya orang-orang Palestina.
Bahkan sebelum 7 Oktober, lebih dari 90 persen anak-anak Gaza mengalami PTSD, sementara mayoritas penduduk menderita depresi. Sebagian besar orang Palestina juga telah melalui tiga perang, sepuluh serangan militer, dan dua invasi darat, namun Anda tidak melihat kami membuat pernyataan genosida.
Bahkan sebelum 7 Oktober, tahun 2022 dan 2023 adalah tahun paling berdarah di Tepi Barat yang diduduki, tetapi di mata “komunitas internasional,” Palestina tidak memiliki hak untuk membalas, mencari keadilan, atau bahkan merasa marah terhadap Israel.
Alasan lain yang dipertahankan Barat adalah bahwa jika mereka mengkritik Israel secara terbuka, itu akan merusak negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan karena Hamas akan “memperkeras posisinya” dan menjadi “tidak mau berkompromi.”
Tidak peduli berapa banyak laporan Israel yang mengungkapkan bagaimana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah orang yang menggagalkan upaya gencatan senjata selama berbulan-bulan, dan betapa fleksibelnya Hamas, alasan yang sama masih terus diulang hingga hari ini.
Mengapa kesadaran mendadak ini muncul?
Pada akhir Mei, rakyat Palestina di Gaza merasa sedikit harapan dengan serangkaian pernyataan keras dari Eropa yang mengkritik kebijakan kelaparan Israel. Bahkan Jerman – salah satu sekutu terkuat Tel Aviv – memecah kebisuannya dan mengatakan perang Israel “tidak lagi dapat dibenarkan.”
Namun, ketika Israel menyerang Iran, fokus dunia bergeser ke serangan rudal dan drone antara kedua negara tersebut. Para pemimpin Eropa bergegas memuji serangan Tel Aviv terhadap Teheran, menyebutnya sebagai langkah untuk menghentikan Iran memperoleh bom nuklir.
Di balik dukungan ini terhadap perang Israel terhadap Iran, tersembunyi keinginan untuk mengalihkan perhatian dunia dari perang genosida Israel dan membuat Gaza tidak terlihat.
Segera setelah Israel mulai menjatuhkan bom dan rudal di Iran, genosida langsung dikeluarkan dari agenda. Kotak masuk saya dibanjiri pemberitahuan pembatalan untuk segala hal yang terkait dengan Palestina – pertemuan, lokakarya, seminar, dll.
Ada keinginan yang jelas dan putus asa untuk mengalihkan sorotan dari Gaza.
Pada akhir Juli, pernyataan keras terhadap Israel kembali muncul. Begitu pula dengan beberapa tindakan nyata, seperti Jerman menghentikan pasokan militer ke Tel Aviv.
Dalam kedua kasus perhatian Eropa terhadap Gaza, tidak ada kesadaran moral mendadak atau realisasi terlambat atas kekejaman Israel terhadap Palestina.
Perubahan momentum ini jelas merupakan hasil dari tiga hal.
Pertama, para pemimpin Barat mengharapkan liputan dan solidaritas terhadap Gaza akhirnya memudar. Namun, eskalasi dan tindakan berlebihan Israel justru melakukan sebaliknya; itu terus menggeser opini publik di seluruh dunia secara eksponensial.
Demonstrasi di negara-negara seperti Belanda, Australia, dan Inggris menarik semakin banyak pengunjuk rasa.
Kata genosida masuk ke media arus utama meskipun ada kampanye yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menutupi genosida sambil memproduksi persetujuan untuk itu.
The Financial Times mengutuk dan mempermalukan "Aib diamnya Barat terhadap Gaza"; Piers Morgan berubah pikiran dan berkata "Saya tidak akan menolak lagi" bahwa Israel melakukan genosida; dan The New York Times menerbitkan seorang pakar Israel yang mengemukakan argumen mengapa perang Israel terhadap Gaza merupakan genosida.
Kedua, para pemimpin Israel menjadi tidak terkendali karena rasa kebal dan impunitas yang meningkat setelah kemenangan Trump dan keterlibatan serta kebisuan dunia Barat.
Ketiga, para pemimpin Barat sering mengabaikan gambar anak-anak yang terbunuh sebagai “kerusakan tambahan” atau “kecelakaan tragis.”
Namun, foto-foto memilukan anak-anak yang kelaparan hingga mati tidak lagi dapat disalahkan pada Hamas, terutama ketika Israel terus membanggakan diri karena membuat penduduk Gaza kelaparan.
Manuver PR yang tidak berarti
Atau ketika setiap badan PBB dan ratusan organisasi menyimpulkan bahwa kelaparan yang dipaksakan mendorong ratusan ribu orang menuju kematian tertentu.
Bahkan dalam menghadapi kejahatan terhadap kemanusiaan yang tak terbantahkan seperti kelaparan atau pemusnahan massal, sebagian besar pemimpin Barat lebih suka menggunakan kalimat pasif "Warga Gaza kelaparan/sekarat" alih-alih "Israel kelaparan/membunuh warga Gaza."
Ini adalah pilihan kata yang disengaja karena menyebut Israel sebagai pelaku membawa tanggung jawab hukum bagi pemerintah-pemerintah tersebut untuk menjatuhkan sanksi, menangguhkan penjualan senjata, dan menekan Israel untuk menghentikan kekejaman tersebut.
Demikian pula, tindakan yang diambil oleh negara-negara tersebut diatur dengan cermat, terbatas cakupannya, dan akibatnya hampa. Pada bulan Mei, ketika Uni Eropa mengumumkan peninjauan klausul hak asasi manusia dalam perjanjian asosiasinya dengan Israel, hal itu menjadi berita utama dan memicu optimisme.
Namun, peninjauan ini sama sekali tidak perlu. Ini adalah peninjauan ketiga dalam 12 bulan, setelah dua peninjauan sebelumnya memberatkan Israel.
Pengumuman Jerman baru-baru ini tentang penangguhan beberapa senjata ke Israel yang dapat digunakan di Gaza juga sama hampanya. Kanada membuat deklarasi serupa pada tahun 2024, hanya untuk mengetahui Juli lalu bahwa senjata masih mengalir dari Ottawa ke Tel Aviv meskipun ada embargo.
Polanya adalah pemerintah Barat masih berusaha mengulur waktu melalui pernyataan retoris dan aksi humas untuk menyelamatkan muka dan menyatakan penolakan resmi terhadap genosida Israel, sementara tidak melakukan tindakan serius apa pun untuk menghentikannya dan bahkan terus membiarkannya.
Isyarat-isyarat tersebut bukanlah pemutusan yang berani terhadap status quo, melainkan manuver yang cerdik untuk mempertahankannya. Pemerintah Barat terus memperlakukan penderitaan Palestina sebagai krisis yang harus dikelola, bukan darurat moral yang harus diakhiri.