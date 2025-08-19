Pada Juli 2024, saya menghadiri pertemuan yang tidak biasa dengan seorang pemimpin Uni Eropa untuk membahas situasi di Gaza. Namun, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, “Kami [UE] sepenuhnya tidak relevan.”

Semua yang dia katakan hari itu membuat saya terkejut karena keterusterangannya yang luar biasa dan kontradiksi yang tajam dengan apa yang biasanya dikatakan para pemimpin Eropa di depan umum.

Saat dia menunjukkan gambar satelit yang dikumpulkan UE tentang lingkungan Gaza yang hancur, dia berkata, “Israel sedang menghancurkan tempat itu secara sistematis untuk membuat Gaza tidak layak huni, sehingga setelah perang berakhir, orang-orang di sana tidak punya pilihan selain pergi.”

Dia juga mengkritik kemunafikan UE. “Kami memberi makanan dan perban kepada rakyat Gaza di pagi hari, tetapi memberikan bom kepada Israel di malam hari, sehingga jika mereka terbunuh, mereka tidak mati dalam keadaan lapar, dan jika mereka selamat, mereka bisa menutup luka mereka.”

Percakapan itu mengungkapkan kenyataan yang mengejutkan: sebagian besar pemerintah Eropa memberikan carte blanche kepada Israel untuk melanjutkan perang, meskipun beberapa hanya membuat seruan kosong untuk kesepakatan gencatan senjata. Paling tidak, beberapa pemimpin UE meminta Israel untuk “membunuh lebih sedikit orang,” yaitu menjaga jumlah korban di bawah 100, agar Gaza tidak menjadi sorotan berita.

Namun, butuh lebih dari setahun sejak pertemuan ini bagi para pemimpin Barat untuk mulai mengakui fakta-fakta dasar tentang genosida tersebut, meskipun dengan kata-kata yang diperhalus.

Mengapa kemarahan ini baru muncul sekarang, padahal para pemimpin itu sudah tahu sejak awal apa rencana Israel?

Sejak awal, Israel telah dengan jelas menunjukkan niat genosidanya dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan ini – pembunuhan massal, kelaparan, penghancuran, dan pembersihan etnis. Tidak ada yang dilakukan Israel sekarang yang baru; ini adalah kelanjutan dari pemusnahan sistematis.

Di mana dunia selama 19 tahun terakhir dari pengepungan yang kejam dan serangan militer yang berulang?

Membenarkan keterlibatan

Kemunafikan Barat ini tidak muncul pada 7 Oktober 2023.

Bahkan sebelum genosida yang sedang berlangsung dimulai, Gaza dan Palestina telah sengaja dikesampingkan dan diabaikan selama bertahun-tahun. PBB telah mengatakan sejak 2018 bahwa blokade Israel telah membuat wilayah itu tidak layak huni.

Namun, pembicaraan di ruang-ruang kekuasaan hanya berfokus pada Abraham Accords yang mengesampingkan Palestina, jika tidak sepenuhnya mengorbankan mereka.

Selama ini, Gaza hanya menjadi berita utama ketika Hamas meluncurkan roket. Pendudukan dan penyalahgunaan Israel terhadap Palestina – baik di Gaza maupun di Tepi Barat yang diduduki – bahkan tidak menjadi catatan kaki di media Barat.

Selama berbulan-bulan setelah 7 Oktober, para pemimpin Barat mengabaikan niat genosida yang dinyatakan Israel sebagai “emosional” atau “pidato hiperbolik.” “Masyarakat Israel sedang dalam keadaan trauma dan terkejut” adalah salah satu kalimat pertama yang terus kami dengar berulang kali dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

Namun, “bagaimana dengan trauma kami?” tanya orang-orang Palestina.

Bahkan sebelum 7 Oktober, lebih dari 90 persen anak-anak Gaza mengalami PTSD, sementara mayoritas penduduk menderita depresi. Sebagian besar orang Palestina juga telah melalui tiga perang, sepuluh serangan militer, dan dua invasi darat, namun Anda tidak melihat kami membuat pernyataan genosida.

Bahkan sebelum 7 Oktober, tahun 2022 dan 2023 adalah tahun paling berdarah di Tepi Barat yang diduduki, tetapi di mata “komunitas internasional,” Palestina tidak memiliki hak untuk membalas, mencari keadilan, atau bahkan merasa marah terhadap Israel.

Alasan lain yang dipertahankan Barat adalah bahwa jika mereka mengkritik Israel secara terbuka, itu akan merusak negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan karena Hamas akan “memperkeras posisinya” dan menjadi “tidak mau berkompromi.”

Tidak peduli berapa banyak laporan Israel yang mengungkapkan bagaimana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah orang yang menggagalkan upaya gencatan senjata selama berbulan-bulan, dan betapa fleksibelnya Hamas, alasan yang sama masih terus diulang hingga hari ini.

Mengapa kesadaran mendadak ini muncul?

Pada akhir Mei, rakyat Palestina di Gaza merasa sedikit harapan dengan serangkaian pernyataan keras dari Eropa yang mengkritik kebijakan kelaparan Israel. Bahkan Jerman – salah satu sekutu terkuat Tel Aviv – memecah kebisuannya dan mengatakan perang Israel “tidak lagi dapat dibenarkan.”

Namun, ketika Israel menyerang Iran, fokus dunia bergeser ke serangan rudal dan drone antara kedua negara tersebut. Para pemimpin Eropa bergegas memuji serangan Tel Aviv terhadap Teheran, menyebutnya sebagai langkah untuk menghentikan Iran memperoleh bom nuklir.