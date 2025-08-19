Negosiator Hamas di Kairo telah menerima usulan baru untuk gencatan senjata di Gaza yang mencakup gencatan awal selama 60 hari dan pembebasan sandera dalam dua tahap, menurut seorang pejabat Palestina kepada kantor berita AFP.

"Proposal ini merupakan kerangka kerja untuk memulai negosiasi menuju gencatan senjata permanen," kata pejabat tersebut pada hari Senin dengan syarat anonim.

"Hamas akan mengadakan konsultasi internal di antara para pemimpinnya" dan dengan para pemimpin partai Palestina lainnya untuk meninjau usulan dari para mediator," tambah sumber tersebut.

Hal ini terjadi di tengah rencana militer Israel untuk memulai invasi darat di Kota Gaza. Kelompok hak asasi manusia dan organisasi bantuan telah memperingatkan bahwa serangan Israel di Kota Gaza dapat menyebabkan pengungsian paksa ratusan ribu warga Palestina.

Usulan tersebut disetujui oleh pemerintahan Trump, yang dianggap sebagai manuver politik oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menjaga stabilitas koalisi pemerintahannya dengan menenangkan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.

Smotrich baru-baru ini mengancam akan mengundurkan diri setelah Netanyahu mengklaim bahwa Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza – meskipun ada kebijakan kelaparan yang disengaja yang telah memicu kelaparan besar di wilayah terkepung tersebut.

Namun, Smotrich menarik kembali ancamannya pada hari Senin. Netanyahu mengundang Smotrich dan Ben-Gvir untuk menghadiri rapat kabinet setelah sebelumnya mereka dikecualikan dari keputusan untuk mengizinkan bantuan terbatas masuk ke Gaza.