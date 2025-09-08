Parade militer terbaru yang diadakan oleh China untuk memperingati akhir Perang Dunia II dan menyerahnya Jepang mengirimkan pesan tegas ke ibu kota negara-negara Barat, terutama Washington: Beijing tidak bersedia mematuhi visi sepihak pemerintahan Trump tentang tatanan dunia baru.

Pertunjukan kekuatan ini menampilkan ribuan tentara yang berbaris dengan langkah angsa dan berbagai persenjataan canggih – mulai dari drone bawah laut hingga rudal balistik antarbenua Dongfeng-61 yang mampu membawa beberapa hulu ledak, serta Dongfeng-5C yang dapat mencapai wilayah AS dari utara China.

Tiga hari sebelumnya, Xi Jinping menjadi tuan rumah KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Tianjin. Para pemimpin dari Turkiye, India, Pakistan, dan beberapa negara Asia Tengah turut hadir. Pada hari parade itu sendiri, Xi berdiri diapit oleh Vladimir Putin dari Rusia dan Kim Jong-un dari Korea Utara, menegaskan hubungan yang semakin erat antara Beijing dengan dua musuh utama Washington.

Selama KTT tersebut, China dan Rusia juga menandatangani kesepakatan energi penting untuk membangun pipa lintas batas baru.

Perkembangan ini memicu Trump untuk memposting pesan sarkastik di Truth Social : “Sampaikan salam hangat saya kepada Vladimir Putin dan Kim Jong-un, saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” sebuah sindiran yang ditujukan kepada Xi, yang selama ini diklaim Trump memiliki “hubungan yang hebat” .

‘Lebih dari sekadar keamanan’

Charlie Parton, mantan Penasihat Pertama Uni Eropa untuk China dan rekan senior di Royal United Services Institute (RUSI), sebuah lembaga pemikir Inggris, menafsirkan pertemuan SCO dan parade militer tersebut “melalui lensa anti-Amerikanisme.”

/“China berusaha membangun tatanan pemerintahan global alternatif, yang lebih mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai Beijing daripada Washington atau Brussels,” kata Parton kepada TRT World. “Pertemuan SCO di Tianjin harus dilihat dalam konteks itu, yang lebih luas dari sekadar isu keamanan.”

Menurut Parton, seorang pakar Barat terkemuka tentang China, Beijing bertujuan menciptakan tatanan dunia yang mempertahankan beberapa bagian dari sistem global yang telah memberikan manfaat bagi mereka, sambil tetap menjaga fasad organisasi seperti PBB dan WTO, namun mengubah isi organisasi internasional tersebut sesuai kepentingan mereka.

Sebaliknya, Hongda Fan, seorang ilmuwan politik China dan profesor di Universitas Studi Internasional Shanghai, melihat profil China yang meningkat dengan cara yang berbeda.

Ia memandang KTT SCO dan parade 3 September sebagai tawaran “opsi potensial untuk pengembangan global di masa depan,” bukan bukti adanya “rencana untuk dominasi global.”

Menurut Hongda, pengaruh China tumbuh karena “dampak positif kekuatan Barat terhadap fungsi normal dunia menurun secara signifikan.” Banyak negara berkembang, tambahnya, melihat Beijing sebagai promotor, bahkan pemimpin, komunitas internasional yang lebih “adil.”

China: pembela tatanan internasional

Hongda menegaskan bahwa Beijing tidak mencari supremasi, melainkan tatanan internasional yang adil dan tidak didominasi oleh satu kekuatan super. Berbeda dengan AS, yang “berulang kali merusak” tata kelola internasional, China memposisikan diri sebagai pembela sistem pasca-Perang Dunia II, yang menurutnya, “pernah memainkan peran sangat positif dan tetap efektif dalam banyak aspek hingga saat ini.”

Kerangka sejarah mendukung narasi Beijing. Selama Perang Dunia II, China dan Uni Soviet berjuang bersama AS, Inggris, dan Prancis melawan kekuatan Poros. Setelah perang, mereka membantu membentuk institusi internasional dalam tatanan pascaperang.