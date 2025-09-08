Parade militer terbaru yang diadakan oleh China untuk memperingati akhir Perang Dunia II dan menyerahnya Jepang mengirimkan pesan tegas ke ibu kota negara-negara Barat, terutama Washington: Beijing tidak bersedia mematuhi visi sepihak pemerintahan Trump tentang tatanan dunia baru.
Pertunjukan kekuatan ini menampilkan ribuan tentara yang berbaris dengan langkah angsa dan berbagai persenjataan canggih – mulai dari drone bawah laut hingga rudal balistik antarbenua Dongfeng-61 yang mampu membawa beberapa hulu ledak, serta Dongfeng-5C yang dapat mencapai wilayah AS dari utara China.
Tiga hari sebelumnya, Xi Jinping menjadi tuan rumah KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Tianjin. Para pemimpin dari Turkiye, India, Pakistan, dan beberapa negara Asia Tengah turut hadir. Pada hari parade itu sendiri, Xi berdiri diapit oleh Vladimir Putin dari Rusia dan Kim Jong-un dari Korea Utara, menegaskan hubungan yang semakin erat antara Beijing dengan dua musuh utama Washington.
Selama KTT tersebut, China dan Rusia juga menandatangani kesepakatan energi penting untuk membangun pipa lintas batas baru.
Perkembangan ini memicu Trump untuk memposting pesan sarkastik di Truth Social: “Sampaikan salam hangat saya kepada Vladimir Putin dan Kim Jong-un, saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” sebuah sindiran yang ditujukan kepada Xi, yang selama ini diklaim Trump memiliki “hubungan yang hebat”.
‘Lebih dari sekadar keamanan’
Charlie Parton, mantan Penasihat Pertama Uni Eropa untuk China dan rekan senior di Royal United Services Institute (RUSI), sebuah lembaga pemikir Inggris, menafsirkan pertemuan SCO dan parade militer tersebut “melalui lensa anti-Amerikanisme.”
/“China berusaha membangun tatanan pemerintahan global alternatif, yang lebih mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai Beijing daripada Washington atau Brussels,” kata Parton kepada TRT World. “Pertemuan SCO di Tianjin harus dilihat dalam konteks itu, yang lebih luas dari sekadar isu keamanan.”
Menurut Parton, seorang pakar Barat terkemuka tentang China, Beijing bertujuan menciptakan tatanan dunia yang mempertahankan beberapa bagian dari sistem global yang telah memberikan manfaat bagi mereka, sambil tetap menjaga fasad organisasi seperti PBB dan WTO, namun mengubah isi organisasi internasional tersebut sesuai kepentingan mereka.
Sebaliknya, Hongda Fan, seorang ilmuwan politik China dan profesor di Universitas Studi Internasional Shanghai, melihat profil China yang meningkat dengan cara yang berbeda.
Ia memandang KTT SCO dan parade 3 September sebagai tawaran “opsi potensial untuk pengembangan global di masa depan,” bukan bukti adanya “rencana untuk dominasi global.”
Menurut Hongda, pengaruh China tumbuh karena “dampak positif kekuatan Barat terhadap fungsi normal dunia menurun secara signifikan.” Banyak negara berkembang, tambahnya, melihat Beijing sebagai promotor, bahkan pemimpin, komunitas internasional yang lebih “adil.”
China: pembela tatanan internasional
Hongda menegaskan bahwa Beijing tidak mencari supremasi, melainkan tatanan internasional yang adil dan tidak didominasi oleh satu kekuatan super. Berbeda dengan AS, yang “berulang kali merusak” tata kelola internasional, China memposisikan diri sebagai pembela sistem pasca-Perang Dunia II, yang menurutnya, “pernah memainkan peran sangat positif dan tetap efektif dalam banyak aspek hingga saat ini.”
Kerangka sejarah mendukung narasi Beijing. Selama Perang Dunia II, China dan Uni Soviet berjuang bersama AS, Inggris, dan Prancis melawan kekuatan Poros. Setelah perang, mereka membantu membentuk institusi internasional dalam tatanan pascaperang.
Namun, Hongda berpendapat, seiring dengan bangkitnya negara-negara berkembang, Washington dan sekutunya semakin merasa kepentingan mereka terancam. Hal ini, klaimnya, membuat mereka mengambil keputusan yang melanggar aturan yang dulu mereka dukung.
“Ini adalah salah satu alasan utama kekacauan saat ini dalam komunitas internasional,” katanya. “Beijing percaya bahwa tatanan internasional harus melayani semua negara, bukan hanya sekelompok kecil. Dalam pengertian ini, Beijing percaya bahwa tatanan dunia pasca-Perang Dunia II perlu dipertahankan, sambil juga memerlukan reformasi yang diperlukan.”
Altay Atli, seorang dosen hubungan internasional di Universitas Koc, menggemakan pandangan ini. “Sistem yang ada tidak berfungsi. Namun, sistem ini menjadi semakin tidak efektif dengan inisiatif sepihak Amerika baru-baru ini,” katanya.
Menurut Atli, KTT SCO dan platform seperti BRICS mencerminkan meningkatnya permintaan untuk tatanan global alternatif, dengan China kini jelas memimpin berkat kekuatan militer dan ekonominya yang terus berkembang.
Apakah China menawarkan G2 kepada AS?
Kadir Temiz, Presiden ORSAM dan anggota fakultas di Universitas Medeniyet Istanbul, melihat unjuk kekuatan China bukan hanya sebagai teater anti-Amerika, tetapi juga sebagai pesan: “China kini adalah kekuatan yang telah tumbuh, yang seharusnya memiliki suara yang setara dalam masalah global.”
Berbeda dengan tahun 1990-an, ketika Beijing menerima peran junior sebagai pusat manufaktur dunia, pada tahun 2010-an China telah menjadi produsen dan eksportir terbesar di dunia, mengancam dominasi ekonomi Washington.
Temiz berpendapat bahwa China kini mencari “jenis hubungan kekuatan besar yang baru”, yang dalam beberapa hal dapat dibandingkan dengan hubungan AS-Uni Soviet selama Perang Dingin, meskipun tidak identik.
“Tawaran mereka kepada Washington bukanlah sesuatu seperti persaingan AS-Uni Soviet, tetapi semacam model G2 di mana dua negara paling kuat dapat membentuk kemitraan dalam isu teknologi, ekonomi, dan politik.”
Apakah kemitraan semacam itu dapat tetap kooperatif, kata Temiz, tergantung pada kapasitas ekonomi dan teknologi China, serta daya tarik ideologisnya.
Meskipun memamerkan kekuatan militernya bersama Putin dan Kim, Temiz dan para ahli lainnya sepakat bahwa Beijing tidak tertarik membentuk aliansi militer melawan Washington.
Sementara tentara China telah mengalami modernisasi yang signifikan, Beijing masih belum sebanding dengan kehadiran militer global Amerika yang memiliki 800 pangkalan di seluruh dunia dan 10.000 kapal induk yang berpatroli di laut dan samudra.
Sebaliknya, Beijing lebih mengandalkan kekuatan lunak: perdagangan, proyek infrastruktur, dan hubungan keuangan. “Konfrontasi militer bukan lagi fitur fundamental dalam hubungan antara kekuatan besar,” kata Hongda. “Dengan kata lain, kekuatan besar yang mengandalkan konfrontasi militer sebagai sarana untuk mencapai pembangunan nasional akan sulit mencapai kesuksesan.”