Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada Senin (8/9) mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan ekonom Purbaya Yudhi Sadewa, yang berjanji akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pergantian ini terjadi di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Sri Mulyani, yang dikenal berhati-hati dalam mengelola fiskal selama berbagai krisis, harus meninggalkan jabatannya kurang dari setahun setelah Prabowo dilantik sebagai presiden. Penggantinya, Purbaya, menegaskan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan presiden “bukan hal mustahil”.

“Kami akan mencari cara untuk mendorong ekonomi lebih cepat dengan melibatkan sektor swasta maupun pemerintah. Tidak ada kebutuhan untuk pajak baru,” kata Purbaya kepada wartawan, dikutip dari Reuters.

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Sri Mulyani “tidak mengundurkan diri maupun diberhentikan,” melainkan keputusan pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Protes nasional dan program ambisius

Pergantian menteri keuangan ini berlangsung ketika Prabowo menghadapi tantangan terbesar dalam masa pemerintahannya, yakni protes dan kerusuhan yang sudah berlangsung selama dua pekan. Gelombang demonstrasi dipicu oleh kemarahan publik atas tunjangan besar bagi legislator, namun berkembang menjadi kritik terhadap sistem perpajakan dan alokasi anggaran negara.

Salah satu program unggulan Prabowo, yakni penyediaan makanan bergizi gratis bagi lebih dari 80 juta warga, menghadapi masalah dari sisi anggaran maupun logistik di tahun pertamanya.

Dalam pidato pada Agustus lalu, Purbaya menekankan pentingnya pembangunan yang adil demi keadilan sosial, seraya mengingatkan pemikiran ekonomi ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo, yang juga pernah menjadi menteri di era Presiden Soeharto.