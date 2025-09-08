ASIA
Persaingan di Partai Liberal Demokrat Jepang memanas, mantan Menlu bergabung setelah Ishiba mundur
Toshimitsu Motegi, mantan Menlu jepang menyatakan bahwa ia ingin mengabdikan diri untuk negaranya.
Toshimitsu Motegi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal, kandidat dalam pemilihan presiden LDP Jepang. / Reuters
8 September 2025

Mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, menyusul keputusan Perdana Menteri Shigeru Ishiba untuk mengundurkan diri, seperti dilaporkan oleh penyiar nasional NHK pada hari Senin.

Motegi, yang juga mantan Sekretaris Jenderal LDP, menyatakan bahwa ia ingin mengabdikan dirinya untuk negaranya dengan memanfaatkan pengalaman yang diperolehnya di partai dan pemerintahan.

Ishiba mengumumkan keputusannya untuk mundur sebagai ketua LDP pada hari Minggu di tengah meningkatnya desakan agar ia bertanggung jawab atas kekalahan partai dalam pemilu.

Dalam kemunduran politik yang signifikan pada bulan Juli, koalisi yang dipimpin LDP kehilangan mayoritasnya di Dewan Penasihat, yang mencerminkan ketidakpuasan publik yang mendalam terhadap pemerintah.

Kekalahan ini mengikuti hasil serupa dalam pemilu kilat untuk Dewan Perwakilan pada Oktober 2024, yang membuat blok pemerintahan menjadi minoritas di kedua kamar parlemen, sebuah peristiwa bersejarah pertama sejak LDP didirikan pada tahun 1955.

Setelah pengumuman Ishiba, LDP diperkirakan akan membahas format dan jadwal pemilihan kepemimpinan.

Beberapa anggota LDP menyerukan agar anggota partai biasa, selain anggota Diet, diizinkan untuk menyampaikan pandangan mereka dalam upaya memulihkan partai.

Selain Motegi, anggota LDP lainnya juga berupaya mencalonkan diri sebagai presiden partai.

Sekretaris Jenderal LDP, Hiroshi Moriyama, mengatakan penting untuk mengeksplorasi cara agar anggota partai dapat berpartisipasi secara langsung.

Perhatian juga tertuju pada tokoh-tokoh lain yang ikut serta dalam pemilihan kepemimpinan LDP tahun lalu, terutama mantan Menteri Keamanan Ekonomi, Takaichi Sanae, yang bersaing dalam putaran kedua dengan Ishiba; Menteri Pertanian, Koizumi Shinjiro, yang memperoleh suara terbanyak dari anggota Diet pada putaran pertama pemungutan suara; dan Sekretaris Kabinet, Hayashi Yoshimasa.

