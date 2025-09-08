Mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, menyusul keputusan Perdana Menteri Shigeru Ishiba untuk mengundurkan diri, seperti dilaporkan oleh penyiar nasional NHK pada hari Senin.

Motegi, yang juga mantan Sekretaris Jenderal LDP, menyatakan bahwa ia ingin mengabdikan dirinya untuk negaranya dengan memanfaatkan pengalaman yang diperolehnya di partai dan pemerintahan.

Ishiba mengumumkan keputusannya untuk mundur sebagai ketua LDP pada hari Minggu di tengah meningkatnya desakan agar ia bertanggung jawab atas kekalahan partai dalam pemilu.

Dalam kemunduran politik yang signifikan pada bulan Juli, koalisi yang dipimpin LDP kehilangan mayoritasnya di Dewan Penasihat, yang mencerminkan ketidakpuasan publik yang mendalam terhadap pemerintah.

Kekalahan ini mengikuti hasil serupa dalam pemilu kilat untuk Dewan Perwakilan pada Oktober 2024, yang membuat blok pemerintahan menjadi minoritas di kedua kamar parlemen, sebuah peristiwa bersejarah pertama sejak LDP didirikan pada tahun 1955.