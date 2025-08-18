Amerika Serikat berencana untuk mendukung pengembangan ekosistem semikonduktor Indonesia setelah kesepakatan tarif yang bertujuan untuk menyeimbangkan perdagangan bilateral, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Indonesia dan AS baru-baru ini mencapai kesepakatan dengan Washington yang menurunkan tarif timbal balik dari 32 persen menjadi 19 persen, yang secara resmi berlaku pada 7 Agustus. Pemangkasan tarif tidak hanya memberikan kelonggaran bagi Indonesia karena tarif tersebut sama dengan beberapa negara ASEAN lainnya, tetapi juga membawa kabar baik bagi impian Jakarta untuk memproduksi semikonduktor secara mandiri, kata Airlangga dalam konferensi pers pada Jumat malam.

“Sekarang setelah kesepakatan ini tercapai, AS tertarik untuk mempromosikan industri semikonduktor di Indonesia. Indonesia saat ini sedang bekerja pada ekosistemnya,” kata Airlangga di Jakarta, dikutip oleh Antara.

Rincian dukungan Washington terhadap mimpi semikonduktor Indonesia masih terbatas. Hal ini termasuk apakah kemitraan ini terbatas pada pengembangan sumber daya manusia atau ada rencana bagi investor AS untuk mendirikan pabrik manufaktur.

Airlangga mengungkapkan bahwa kesepakatan tarif ini berpotensi menghidupkan kembali pembicaraan tentang Dana Keamanan dan Inovasi Teknologi Internasional (ITSI), yang dibentuk oleh Undang-Undang CHIPS tahun 2022.

“Kami telah membahas Dana ITSI, tetapi pembicaraan ini terhenti setelah Presiden AS Donald Trump kembali berkuasa. Kini, setelah kami mencapai kesepakatan tarif, AS ingin melanjutkan pembicaraan,” kata Airlangga.

Indonesia memiliki keunggulan alam berupa cadangan mineral yang melimpah, yang penting dalam produksi semikonduktor.