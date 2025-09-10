PT Freeport Indonesia telah menghentikan aktivitas penambangan di lokasi bawah tanah Grasberg Block Cave di Papua setelah tanah longsor menjebak tujuh pekerja, perusahaan tersebut mengonfirmasi pada hari Selasa.

Insiden tersebut terjadi Senin malam, ketika material dari titik ekstraksi runtuh, menghalangi akses di salah satu dari lima bagian tambang. Penyumbatan tersebut membatasi rute evakuasi dan membuat para pekerja tidak dapat keluar.

"Lokasi para pekerja yang terjebak telah diidentifikasi, dan mereka diyakini aman," kata juru bicara perusahaan, Katri Krisnati.

"Para kru sedang berupaya membuka kembali akses untuk evakuasi yang aman dan cepat."