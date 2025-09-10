PT Freeport Indonesia telah menghentikan aktivitas penambangan di lokasi bawah tanah Grasberg Block Cave di Papua setelah tanah longsor menjebak tujuh pekerja, perusahaan tersebut mengonfirmasi pada hari Selasa.
Insiden tersebut terjadi Senin malam, ketika material dari titik ekstraksi runtuh, menghalangi akses di salah satu dari lima bagian tambang. Penyumbatan tersebut membatasi rute evakuasi dan membuat para pekerja tidak dapat keluar.
"Lokasi para pekerja yang terjebak telah diidentifikasi, dan mereka diyakini aman," kata juru bicara perusahaan, Katri Krisnati.
"Para kru sedang berupaya membuka kembali akses untuk evakuasi yang aman dan cepat."
Menurut Freeport, operasi akan tetap dihentikan hingga para pekerja dapat diselamatkan. Perusahaan tersebut menyatakan memprioritaskan upaya pembersihan jalur yang terblokir dan memberikan dukungan bagi para kontraktor yang terjebak.
Grasberg Block Cave adalah salah satu dari tiga tambang yang dioperasikan Freeport Indonesia di Tembagapura. Ketiganya membentuk salah satu kompleks pertambangan emas dan tembaga terbesar di dunia.
Wilayah ini juga telah lama menjadi pusat kerusuhan terkait pemberontakan pro-kemerdekaan Papua, selain menargetkan Freeport, pasukan pemberontakan juga menargetkan sejumlah titik proyek infrastruktur pemerintah RI.
Awal tahun ini, pemerintah Indonesia telah mengerahkan sejumlah pasukan TNI untuk membantu menjamin keamanan dan keberlangsungan proyek infrastruktur di wilayah-wilayah perbatasan dan rentan, termasuk Papua.