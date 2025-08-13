Sebelum putaran kedua negosiasi antara Ukraina dan Rusia pada bulan Mei, kepala negosiator Rusia, Vladimir Medinsky, mengacu pada abad ke-18 untuk mencari paralel sejarah. Dalam sebuah pernyataan, ia menyebutkan Perang Utara Besar antara kekaisaran Rusia dan Swedia—sebuah konflik yang berlangsung selama 21 tahun.
Pesannya jelas: Moskow siap bertarung demi Ukraina, selama apa pun yang diperlukan.
Namun, pernyataan itu, yang dibuat beberapa bulan lalu, kini terasa berbeda. Medan perang tetap aktif, meja perundingan stagnan. Dan sekarang, dalam sebuah perkembangan yang tidak banyak diprediksi pada bulan-bulan awal perang, babak berikutnya dari konflik yang lambat ini akan berlangsung bukan di Kiev atau Moskow, melainkan di Anchorage.
Pada hari Jumat ini, Donald Trump akan bertemu dengan Vladimir Putin di Alaska. Ukraina diperkirakan akan menjadi agenda utama, meskipun belum jelas apakah Presiden Volodymyr Zelenskyy akan hadir. Putin dilaporkan membawa proposal gencatan senjata: penghentian permusuhan dengan imbalan kendali Rusia atas wilayah timur Ukraina. Zelenskyy telah menolak syarat-syarat tersebut, menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan wilayah apa pun dalam kesepakatan perdamaian.
KTT ini mungkin memberikan momentum untuk putaran keempat negosiasi yang diharapkan berlangsung di Istanbul. Namun, tanggal untuk pembicaraan tersebut masih belum ditentukan, dan sejauh ini pertemuan-pertemuan tersebut lebih banyak digunakan untuk menjaga komunikasi dan mengatur langkah-langkah membangun kepercayaan seperti pertukaran tahanan.
Di Anchorage, sulit membayangkan bahwa terobosan besar akan tercapai. Pertemuan ini akan menguji apakah salah satu pihak mampu, atau bahkan tertarik, untuk mundur dari posisi maksimalis yang telah membuat kemajuan menjadi mustahil.
Tuntutan maksimalis, hasil minimal
Tiga putaran negosiasi telah berlalu tanpa pergerakan yang berarti.
Rancangan kesepakatan Kiev menegaskan hak untuk bergabung dengan NATO dan menolak pembatasan eksternal terhadap penempatan pasukan sekutu—ketentuan yang dianggap Moskow sebagai ancaman eksistensial. Ini, bagaimanapun, adalah salah satu pembenaran utama Kremlin untuk melancarkan perang.
Usulan Rusia sendiri tidak kalah kaku: pemilihan presiden di Ukraina dalam waktu 100 hari setelah pencabutan hukum darurat militer, dan pengakuan internasional atas Krimea bersama dengan empat wilayah yang diklaim telah dianeksasi—Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.
Ukraina masih menguasai sebagian besar wilayah di tiga dari empat wilayah tersebut (kecuali Luhansk), yang membuat gagasan menyerahkan wilayah-wilayah itu menjadi sangat sensitif secara politik di Kiev.
Hasilnya adalah kebuntuan yang dirancang. Tidak ada pihak yang meminta lebih sedikit dari apa yang dapat diberikan oleh pihak lain.
Biaya tersembunyi bagi Moskow
Di lapangan, Rusia terus maju perlahan, memperkuat cengkeramannya di Donetsk. Pokrovsk, sebuah kota strategis Ukraina, mungkin segera jatuh. Namun, keuntungan ini datang dengan biaya yang sulit ditanggung oleh Moskow.
Meskipun ada keuntungan teritorial, perang di Ukraina telah memaksa Rusia untuk menarik diri secara strategis di wilayah lain.
Di Suriah, di mana Moskow telah berinvestasi besar sejak 2015 untuk mendukung Bashar al-Assad dan mengamankan satu-satunya pelabuhan air hangatnya, pasukan Rusia telah ditarik hingga hanya tersisa kehadiran simbolis di pangkalan Tartus dan Hmeymim, menunggu nasib mereka di bawah aktor regional baru.
Kemampuan Kremlin telah menyusut begitu tajam sehingga tidak mampu memberikan respons tegas bahkan terhadap ketegangan dengan negara-negara tetangga, seperti meningkatnya gesekan dengan Azerbaijan atas insiden dari pesawat yang ditembak jatuh hingga penangkapan staf Sputnik di Baku.
Kemudian ada Iran: jika Moskow tidak terjebak oleh perang di Ukraina, mungkin mereka dapat melampaui retorika dan menunjukkan pencegahan terhadap serangan terhadap salah satu sekutu utamanya oleh Israel dan AS.
Untuk semua retorika Putin tentang memulihkan status Rusia, perang ini dalam banyak hal justru mengungkapkan sebaliknya: sebuah kekuatan yang semakin terikat, lebih reaktif daripada memproyeksikan kekuatan.
Pertahanan internal Ukraina
Garis depan Kiev tidak hanya berada di Donbas.
Di dalam negeri, Zelenskyy menghadapi gejolak politik. Protes publik bulan lalu memaksanya untuk membatalkan undang-undang yang memperluas kewenangan jaksa agung atas Biro Anti-Korupsi Nasional.
Dalam survei Rating Group 2024, warga Ukraina menempatkan korupsi sebagai ancaman yang lebih besar terhadap perkembangan negara mereka dibandingkan agresi Rusia.
Zelenskyy, yang pernah terpilih dengan lebih dari 70 persen suara dan membawa citra sebagai guru sekolah yang memerangi korupsi dari hari-harinya di televisi, kini hanya mendapat dukungan 63 persen. Mantan kepala staf umumnya, Valeriy Zaluzhny—yang dicopot oleh Zelenskyy tahun lalu—memimpin dalam popularitas dengan 73 persen.
Hukum darurat militer telah berlaku sejak perang dimulai pada 2022, dan pemilu belum diadakan sejak saat itu. Biasanya, negara ini akan mengadakan pemilu pada Maret 2024.
Trump juga telah menambahkan gangguan dengan caranya sendiri, mempertanyakan legitimasi Zelenskyy selama sengketa mineral tanah jarang, hanya untuk mengabaikan masalah tersebut setelah mendapatkan kesepakatan yang diinginkannya.
Mengingat tantangan internal dan tekanan eksternal yang dihadapi baik Rusia maupun Ukraina, tidak mengherankan jika terobosan yang berarti tetap sulit dicapai. Jika pertemuan di Alaska minggu ini menghasilkan sesuatu, kemungkinan besar itu akan lebih bersifat simbolis daripada substantif.
Perang ini tetap menjadi kontes kehendak politik lebih dari sekadar pencarian titik temu, sebuah pengulangan dari jenis ketahanan atrisional yang tampaknya hampir dikagumi Medinsky dalam analogi perangnya dengan Swedia.
Jika sejarah menjadi panduan, perang yang dimulai dengan tujuan yang kaku cenderung berlangsung lama. Dalam Perang Utara Besar, kedua belah pihak yakin mereka bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Mereka berdua benar—sampai kelelahan dan aliansi yang berubah mengubah permainan dua dekade kemudian.
Kecuali Moskow atau Kiev bersedia keluar dari naskah mereka sendiri, versi modern ini mungkin tidak akan berlangsung selama 21 tahun penuh—tetapi akan berlangsung jauh lebih lama daripada yang bersedia diakui siapa pun di Alaska minggu ini.