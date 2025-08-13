Sebelum putaran kedua negosiasi antara Ukraina dan Rusia pada bulan Mei, kepala negosiator Rusia, Vladimir Medinsky, mengacu pada abad ke-18 untuk mencari paralel sejarah. Dalam sebuah pernyataan, ia menyebutkan Perang Utara Besar antara kekaisaran Rusia dan Swedia—sebuah konflik yang berlangsung selama 21 tahun.

Pesannya jelas: Moskow siap bertarung demi Ukraina, selama apa pun yang diperlukan.

Namun, pernyataan itu, yang dibuat beberapa bulan lalu, kini terasa berbeda. Medan perang tetap aktif, meja perundingan stagnan. Dan sekarang, dalam sebuah perkembangan yang tidak banyak diprediksi pada bulan-bulan awal perang, babak berikutnya dari konflik yang lambat ini akan berlangsung bukan di Kiev atau Moskow, melainkan di Anchorage.

Pada hari Jumat ini, Donald Trump akan bertemu dengan Vladimir Putin di Alaska. Ukraina diperkirakan akan menjadi agenda utama, meskipun belum jelas apakah Presiden Volodymyr Zelenskyy akan hadir. Putin dilaporkan membawa proposal gencatan senjata : penghentian permusuhan dengan imbalan kendali Rusia atas wilayah timur Ukraina. Zelenskyy telah menolak syarat-syarat tersebut, menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan wilayah apa pun dalam kesepakatan perdamaian.

KTT ini mungkin memberikan momentum untuk putaran keempat negosiasi yang diharapkan berlangsung di Istanbul. Namun, tanggal untuk pembicaraan tersebut masih belum ditentukan, dan sejauh ini pertemuan-pertemuan tersebut lebih banyak digunakan untuk menjaga komunikasi dan mengatur langkah-langkah membangun kepercayaan seperti pertukaran tahanan.

Di Anchorage, sulit membayangkan bahwa terobosan besar akan tercapai. Pertemuan ini akan menguji apakah salah satu pihak mampu, atau bahkan tertarik, untuk mundur dari posisi maksimalis yang telah membuat kemajuan menjadi mustahil.

Tuntutan maksimalis, hasil minimal

Tiga putaran negosiasi telah berlalu tanpa pergerakan yang berarti.

Rancangan kesepakatan Kiev menegaskan hak untuk bergabung dengan NATO dan menolak pembatasan eksternal terhadap penempatan pasukan sekutu—ketentuan yang dianggap Moskow sebagai ancaman eksistensial. Ini, bagaimanapun, adalah salah satu pembenaran utama Kremlin untuk melancarkan perang.

Usulan Rusia sendiri tidak kalah kaku: pemilihan presiden di Ukraina dalam waktu 100 hari setelah pencabutan hukum darurat militer, dan pengakuan internasional atas Krimea bersama dengan empat wilayah yang diklaim telah dianeksasi—Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.

Ukraina masih menguasai sebagian besar wilayah di tiga dari empat wilayah tersebut (kecuali Luhansk), yang membuat gagasan menyerahkan wilayah-wilayah itu menjadi sangat sensitif secara politik di Kiev.

Hasilnya adalah kebuntuan yang dirancang. Tidak ada pihak yang meminta lebih sedikit dari apa yang dapat diberikan oleh pihak lain.

Biaya tersembunyi bagi Moskow

Di lapangan, Rusia terus maju perlahan, memperkuat cengkeramannya di Donetsk. Pokrovsk , sebuah kota strategis Ukraina, mungkin segera jatuh. Namun, keuntungan ini datang dengan biaya yang sulit ditanggung oleh Moskow.

Meskipun ada keuntungan teritorial, perang di Ukraina telah memaksa Rusia untuk menarik diri secara strategis di wilayah lain.